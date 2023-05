Diabeł ubiera się u Prady, a rolnik u Straussa

Oferta firmy Strauss jest bardzo szeroka i każdy rolnik znajdzie w niej ubiór dla siebie, fot. farmer.pl

Często się zdarza, że rolnicy "dodzierają" w gospodarstwie ubrania, które swoją świetność mają za sobą. Te ubrania nie zawsze są idealnym wyborem do pracy w gospodarstwie. Może jednak warto podejść do sprawy inaczej i postawić na profesjonalne ubrania dedykowane do pracy fizycznej.

Jedną z firm, które oferują profesjonalne ubrania robocze jest Engelbert Strauss, obecna na polskim rynku od sierpnia 2021. To są produkty nie tylko dedykowane do pracy na roli czy w przedsiębiorstwach, lecz także kolekcje stosowane w życiu codziennym. Mamy spodnie i krótkie spodenki, ale także do tego dedykowane kurtki i bluzki. Jest w czym wybierać - podkreśla Mateusz Kroll z firmy Engelbert Strauss Spodnie robocze mają wstawki na kolanach, kieszeniach czy tylnej części wykonane z kordury, która jest odporna na ścieranie. W obrębie kolan z przodu mają miejsce na nakolanniki, a z tyłu wentylatory z suwakiem, do tego liczne kieszenie na niezbędne narzędzia czy telefon komórkowy. Firma oferuje szeroką gamę kolorystyczną odzieży oraz jej różne rodzaje od krótkich spodenek po ciepłe bluzy polarowe. Czytaj więcej Odzież ochronna dla kosiarza – na bezpieczeństwie nie oszczędzaj

