Dobry akumulator, czyli jaki?

Źródłem napędu każdego ciągnika rolniczego czy kombajnu jest silnik spalinowy uruchamiany za pomocą rozrusznika i akumulatora. I to właśnie akumulator bywa częstym źródłem problemów. Jaki wybrać

i jak o niego dbać, aby służył długo i bezawaryjnie?

Na czas eksploatacji akumulatora w nowoczesnym ciągniku czy kombajnie wpływa dziś już nie tylko liczba cykli rozruchowych, ale przede wszystkim zdolność do stabilnego magazynowania energii elektrycznej zasilającej komputery, sterowniki, GPS czy też współpracujące maszyny rolnicze. Dawniej akumulator zasilał tylko rozrusznik, dziś można powiedzieć, że zasila cały ciągnik czy kombajn.

Jaki akumulator kupić?

Dobór właściwego akumulatora do maszyny rolniczej jest raczej prostym zadaniem – trzeba się trzymać wytycznych producenta maszyny. To on określa, jakiej pojemności ma być akumulator i jakie mają być jego parametry: liczba amperogodzin i prąd rozruchowy. Producentów akumulatorów do maszyn rolniczych jest wielu, ale prym w naszym kraju wiodą znane od lat marki: Centra, ZAP Piastów i Autopart. Jednak kupując akumulator, watro pamiętać, że każdy producent oferuje dany akumulator w kilku wariantach. Mogą się one od siebie dość znacznie różnić nie tylko ceną, lecz także zastosowaną technologią, opakowaniem oraz gwarancją.

Opisy na opakowaniu: „Standard”, „Plus”, „Silver”, „Gold” czy „Premium” zazwyczaj niewiele mówią i warto przed zakupem zasięgnąć opinii dobrego sprzedawcy. Na pewno skieruje on naszą uwagę na markowy produkt o długiej gwarancji i dobrych parametrach technicznych. Warto także powiedzieć, do jakiej maszyny potrzebujemy akumulator, ile pojazd ma lat, jaki akumulator był poprzednio zastosowany. Pomocne są także tabele zastosowań akumulatorów dostępne w dobrych punktach sprzedaży.

Czego unikać przy zakupie akumulatora?

Przy zakupie akumulatora warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

Masa – akumulator musi swoje ważyć. Jeśli pochodzi od nieznanego producenta i wydaje się za lekki, lepiej zrezygnować z zakupu takiego produktu.

Wygląd – mimo że akumulatory wytwarza się masowo, każdy szanowany producent dla o wygląd swojego produktu. Krzywe i nieudolnie spasowane tworzywa sztuczne mogą świadczyć o kiepskiej jakości lub podrabianym produkcie. Karta gwarancyjna musi być także oryginalna z wydrukowanym na niej numerem partii produkcyjnej.

Naklejka – przeklejona z większego akumulatora nie jest niestety rzadkością. Nieuczciwi sprzedawcy czy dystrybutorzy nieznanych marek niejednokrotnie nalepiają naklejkę z większej sztuki na mniejszą. Np. naklejka 12V 125 Ah jest nalepiana na akumulator o mniejszej pojemności, a takim samym pudełku – 12V 110 Ah (...).

Cały artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu miesięcznika "Farmer"