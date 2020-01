Nad czym pracuje Krukowiak?

Nasza redakcja odwiedziła fabrykę KFMR Krukowiak w Brześciu Kujawskim. Trwają tam obecnie prace nad kilkoma ciekawymi projektami.

KFMR Krukowiak to jeden z największych krajowych producentów opryskiwaczy. W swojej ofercie ma maszyny zawieszane, ciągane, specjalistyczne oraz samojezdne. I tej ostatniej grupy maszyn będą dotyczyły w najbliższym czasie największe zmiany.

TRZECIA GENERACJA HERKULESA

Obecnie inżynierowie Krukowiaka intensywnie pracują nad opryskiwaczem samojezdnym Herkules trzeciej generacji. Jak zapewniają przedstawiciele, w stosunku do poprzednika maszyna ta będzie istną rewolucją. Zmieniona zostanie kabina, która będzie większa, o lepszej widoczności i oferująca dużo wyższy komfort pracy operatora, na co oprócz powiększonej kabiny będzie miał wpływ zmieniony układ sterowania. Flagowy produkt Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych otrzyma zupełnie nową armaturę cieczową i hydrauliczną. W zakresie podwozia firma podjęła współpracę ze znaną marką zewnętrzną. Nowy Herkules będzie charakteryzował się również odświeżonym designem, który sądząc po szkicach, przyjmie formę bardziej agresywną i dynamiczną - nawiązującą do współczesnych trendów. - Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów nie tylko rynku krajowego, lecz także zagranicznego, podążając za szybko zmieniającymi się trendami i strukturą gospodarstw. Nowy Herkules będzie konkurował z topowymi maszynami zachodnimi. Będzie to świetna propozycja dla osób, które długo myślały, aby przesiąść się z maszyn przyczepianych na w pełni niezależne maszyny samobieżne. Wprowadziliśmy szereg nowych udogodnień dla operatora oraz wiele nowych rozwiązań, które jeszcze lepiej usprawnią jakość zabiegu - zaznacza Filip Chojnacki, specjalista ds. marketingu firmy KFMR Krukowiak.

Jak zapewnia Tomasz Żywiczka, dyrektor ds. sprzedaży, maszyna zostanie oficjalnie zaprezentowana w 2020 r. Możemy oczekiwać, iż równolegle pojawi się także maszyna demonstracyjna. Warto również dodać, że obecna generacja Herkulesa sprzedawała się do tej pory w ilości kilku sztuk rocznie.

GOLIAT Z OSŁONAMI

Równolegle prowadzone są zaawansowane prace nad modernizacją opryskiwacza ciąganego Goliat. Model ten otrzyma rozbudowany pakiet osłon, które wpłyną na poprawę ergonomii pracy operatora, jak również zmniejszą uszkodzenia mechaniczne wysokich roślin dzięki ukryciu pod osłonami dotychczas odstających elementów, tj. zaworów, przewodów, rozwadniacza bocznego itd. W docelowym kształcie wszystkie podzespoły mają być schowane pod jedną dużą osłoną, która ułatwi obsługę opryskiwacza. Rozwiązanie jest już w fazie testów, a finalnie ma zostać wdrożone we wszystkich wersjach Goliata już w przyszłym roku.