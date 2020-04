Nawigacja satelitarna nie musi być droga!

Rolnictwo precyzyjne to temat coraz popularniejszy, jednak na ogół dość kosztowny. Firma RS Systems przygotowała przystępne cenowo rozwiązanie specjalnie z myślą o małych i średnich gospodarstwach, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z rolnictwem precyzyjnym.

Firmę RS Systems tworzą dwaj młodzi miłośnicy elektroniki. Marka działa na rynku od 2015 r., a w ofercie ma m.in. sterownik do siewników, rozbudowany licznik powierzchni, mobilny komputer ciągnika rolniczego czy chociażby elektroniczny sterownik podnośnika TUZ (EHR). Producent z okolic Kutna oferuje również dwa rodzaje nawigacji satelitarnej RS Pilot.

Budżetowe rozwiązanie

Nawigacja satelitarna RS Pilot bazuje na darmowym sygnale DGPS i pozwala na osiągnięcie dokładności przejazdowej na poziomie 20-30 cm. Rozwiązanie to zostało wycenione na 5500 zł brutto, a w skład zestawu wchodzą: antena z magnesem, odbiornik GPS oraz tablet o przekątnej 7 cali z aplikacją RS Pilot wraz z 7-calowym uchwytem. Przekładanie nawigacji z jednej maszyny do drugiej jest bardzo proste i wymaga jedynie odczepienia anteny z magnesową podstawą i przełożenia jej na wspornik zamontowany na innej maszynie. W przypadku tego rozwiązania antena łączy się z tabletem bezprzewodowo za pomocą sygnału Bluetooth. Zastosowanie sygnału DGPS wiąże się z pewnymi minusami, a mianowicie w przypadku dużego zachmurzenia lub w warunkach pracy w sąsiedztwie znacznego zadrzewienia możliwa jest chwilowa utrata sygnału.

W trosce o komfort…

Olbrzymim udogodnieniem będzie przeprowadzanie wszystkich zabiegów, gdy na polu nie ma jeszcze wyznaczonych ścieżek technologicznych. Dokładność na poziomie 20-30 cm z powodzeniem wystarczy przy wysiewie nawozów pod korzeń, w zabiegach przedwschodowych czy wszelkiego rodzaju innych zabiegach wykonywanych w kukurydzy, gdzie ścieżek technologicznych w ogóle nie ma. Wielu użytkowników wykonuje te prace metodą „na oko”, jednak w praktyce nie ma możliwości, aby taki operator nawet zbliżył się pod względem dokładności do granicy błędu w nawigacji. Efektem są kilkumetrowe nakładki lub omijaki – im większa szerokość robocza maszyny, tym trudniej wzrokowo oszacować optymalny tor jazdy. Nawigacja ta będzie również świetnym rozwiązaniem w przypadku dużych działek, gdy w trakcie zabiegu skończy się nam nawóz lub oprysk. W bardzo łatwy sposób zaznaczymy wówczas to miejsce, a następnie pracę rozpoczniemy dokładnie w tym samym punkcie. Pozwoli nam ona również oznaczyć problematyczne miejsca na polu – duży kamień, studzienka czy słupek graniczny już nigdy nie uszkodzą maszyny, gdyż zbliżając się do nich, zostaniemy o tym poinformowani. Szczególnie w przypadku firm usługowych przyda się również możliwość pomiaru odległości czy powierzchni pola.

…i rachunek ekonomiczny

Korzystanie z nawigacji przynosi również wymierne korzyści w postaci optymalizacji przejazdów – za każdym przejazdem wykorzystujemy pełną szerokość roboczą maszyny. Do tego dochodzi równomierna aplikacja nawozów i środków ochrony roślin. Wirtualna belka pozwoli na eliminację nakładek do minimum podczas pracy opryskiwaczem na obrzeżach pola czy klinach. Otrzymamy wówczas sygnał graficzny informujący o tym, którą sekcję powinniśmy wyłączyć w danym momencie, by uniknąć kosztownych nakładek.

Dlaczego tablet?

Cechą charakterystyczną w przypadku produktów z tej półki cenowej jest sterowanie wszystkimi funkcjami nawigacji za pomocą specjalnej aplikacji zainstalowanej na tablecie. Takie rozwiązanie jest niezwykle komfortowe i przyszłościowe. Po pierwsze, aplikacja może być nieustannie i na bieżąco udoskonalana przez twórców, a jej aktualizacja odbywać się będzie automatycznie lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Po drugie, ekran tabletu można podzielić na kilka części i w tym samym czasie mieć podgląd i dostęp do obsługi kilku maszyn. Odpada zatem częsty problem, w którym sterowniki do poszczególnych maszyn zajmują całą boczną szybę. Po trzecie, w okresie poza intensywnymi pracami polowymi tablet może zostać zdemontowany i wykorzystywany w innych celach.

Tańsza, ale mniej funkcjonalna

Dokładność na poziomie 20-30 cm jest w praktyce bardzo trudna do osiągnięcia przy braku automatycznego prowadzenia. Sygnały graficzne nieustannie wyświetlają wskazówki dotyczące zmiany kierunku jazdy, jednak należy się liczyć z tym, że finalna precyzja zabiegu będzie nieco gorsza aniżeli wspomniany przedział. Taka dokładność nie pozwoli chociażby na siew – większą precyzję osiągniemy, stosując standardowe znaczniki zainstalowane na siewniku. Precyzja działania, brak automatycznej kontroli sekcji czy automatycznego kierowania to tylko część funkcjonalności, które odróżniają budżetowe rozwiązania od nawigacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Droższe nawigacje są zdecydowanie bardziej rozbudowane, posiadają więcej funkcji, ale tym samym, aby wykorzystać wszystkie te opcje, wymagają zaawansowanych maszyn towarzyszących. Założeniem firmy z okolic Kutna jest jednak dostarczenie atrakcyjnego cenowo produktu, który będzie prosty w obsłudze i dostarczy tylko te opcje, które będą niezbędne do współpracy z daną maszyną. Dlatego też testowane jest w tej chwili rozwiązanie pozwalające na automatyzację pracy sekcjami opryskiwacza – obecnie za pomocą grafiki wyświetlane są komunikaty mówiące o konieczności otwarcia lub zamknięcia konkretnych sekcji. W fazie testów jest również prowadzenie automatyczne. Pierwsze próby zakończyły się sukcesem, a obecne prace skupiają się na standaryzacji systemu, tak aby mógł zostać stosowany w każdej maszynie.

Na ten moment sprzedano kilkadziesiąt sztuk nawigacji RS Pilot. Użytkownicy chwalą sobie prostotę obsługi i zauważają korzyści wynikające z podążania w kierunku rolnictwa precyzyjnego. A oto właśnie chodziło twórcom marki RS Systems.