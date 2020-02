Nie wszystko złoto, co się świeci

Półki uginające się pod ciężarem wszelkiego rodzaju profesjonalnych narzędzi to marzenie każdego majsterkowicza. W poniższym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy doborze podstawowych kluczy warsztatowych.

Każdy rolnik ze względu na to, że ma szeroki park maszynowy, w większym lub mniejszym stopniu musi być również mechanikiem. Różnorodne maszyny często wymagają posiadania specjalistycznych typów narzędzi. Może warto zatem zwrócić uwagę na ich jakość? Czy w przypadku kluczy powiedzenie, że "chytry dwa razy traci" jest uzasadnione?

SKĄD SIĘ BIERZE JAKOŚĆ?

Obecnie większość producentów do produkcji kluczy stosuje stal chromowo-wanadową. Nie znaczy to jednak, że każdy klucz wyprodukowany z tego stopu charakteryzował się będzie tą samą, wysoką jakością. Producenci używają różnej jakości stopów metali, stosują inne procesy produkcyjne, sposób hartowania i obróbki. Nie powinno się na pewno zwracać uwagi jedynie na aspekty wizualne - to, czy klucz jest błyszczący, czy nie, ma się nijak do jego jakości. Każdy profesjonalny mechanik potwierdzi, że klucz ma działać, a nie wyglądać. Klucz pokryty błyszczącą warstwą chromu lub niklu przyciąga oko, jednak już po kilku tygodniach pracy aspekty wizualne przestaną być widoczne. Markowy klucz charakteryzował się będzie wysoką precyzją obróbki, a także starannością wykonania.

Zdaniem Bartłomieja Powagi z firmy Kramp, tanich kluczy nie opłaca się kupować. Nigdy nie mamy gwarancji, czy nie zepsują się w trakcie pracy, uniemożliwiając tym samym jej ukończenie. Dobry mechanik musi mieć klucze, których jest pewny. W wielu przypadkach okazuje się, że osoba, która początkowo nabyła narzędzie słabej jakości, szybko się przekonała, że cena nie bierze się znikąd i finalnie dokonuje zakupu droższego klucza, który bezproblemowo posłuży jej przez wiele lat. Dobrej jakości klucz używany zgodnie z przeznaczeniem nigdy nie powinien się uszkodzić. Do awarii najczęściej dochodzi podczas przedłużania klucza przy odkręcaniu topornych śrub. Wówczas na klucz działają olbrzymie siły i narzędzie może po prostu pęknąć.

KLUCZ GRZECHOTKOWY

Sposobem na podniesienie komfortu pracy w warsztacie jest zakup klucza, który pozwala na dokręcanie śruby bez konieczności nieustannego zdejmowania nasadek. Przykładem takiego rozwiązania jest popularna "grzechotka". Dobry klucz grzechotkowy powinien charakteryzować się małym skokiem, co zdecydowanie ułatwia jego wykorzystanie na małej przestrzeni, gdzie pomimo niedoboru miejsca można dokręcić śrubę. Ponadto powinien on być zbudowany w sposób modułowy, aby w momencie, gdy wymaga tego sytuacja, móc go połączyć z innymi elementami czy przedłużyć. Należy jednak robić to z głową, aby go nie uszkodzić. "Grzechotka" powinna ponadto charakteryzować się dobrą ergonomią i pewnie leżeć w dłoni. Na komfort pracy wpływa również gumowe wykończenie, które jest wygodne w dotyku i nie ziębi dłoni.

Ceny dobrej jakości kluczy grzechotkowych zaczynają się od 100 zł. W tej cenie otrzymamy klucz z kutym korpusem, wyposażonym w przełącznik kierunku, a także przycisk zwalniający naciskany kciukiem. Pozwala to na łatwe i sprawne zmienianie nasadek.

Klucz grzechotkowy, ze względu na stosowanie go w miejscach trudnodostępnych, bardzo często ma styczność z brudem w postaci oleju czy chociażby piachu, który jest zabójczy dla jego mechanizmu. Dobrą praktyką jest czyszczenie narzędzia po skończonej pracy, a od czasu do czasu można go również naoliwić. Po dłuższym okresie użytkowania można pokusić się o rozbiórkę całego mechanizmu, oczyszczenie i dokładne przesmarowanie. Co ważne, renomowani producenci oferują gotowe zestawy naprawcze. Dlatego nie warto nadmiernie oszczędzać przy zakupie klucza grzechotkowego, gdyż przy prawidłowej eksploatacji solidny klucz powinien posłużyć nam właściwie dożywotnio. Do półprofesjonalnego wykorzystania zdecydowanie wystarczą nasadki w rozmiarze 1/4 i 1/2 cala. Większe rozmiary często stosowane są w przypadku kluczy udarowych.

KLUCZE ZAPADKOWE

Obok standardowych kluczy płaskich i płasko oczkowych coraz większą popularnością cieszą się klucze z mechanizmem zapadkowym. Pozwalają one na odkręcanie śruby bez zdejmowania nasadki za każdym przekręceniem klucza. Działają one jednak nieco mniej precyzyjnie niż "grzechotki", a sam mechanizm zapadkowy potrafi nie zadziałać za każdym razem. Przy wszystkich zaletach tych rozwiązań, należy pamiętać, że mechanizm obrotowy powoduje, iż klucz staje się większy niż płaski, ale znacznie mniejszy od nasadowego. Dodatkowo mogą być wyposażone w przegub pozwalający operować rękojeścią ustawioną pod kątem. Klucze zapadkowe są nieco droższe aniżeli standardowe klucze płaskie.

KUPOWAĆ W ZESTAWIE CZY NA SZTUKI?

W przypadku rozpoczęcia swojej przygody warsztatowej zdecydowanie zalecamy zakup całego zestawu kluczy, gdyż na dobrą sprawę nie wiemy, jaki klucz będzie nam potrzebny. Zestawy najczęściej zapakowane są w poręcznych walizkach, dzięki czemu możemy je mieć zawsze przy sobie, a dodatkowo taki komplet jest łatwiej utrzymać w czystości i porządku. Co ważne, w przypadku zagubienia któregoś z elementów zawsze istnieje możliwość dokupienia tylko brakującego klucza, przez co nasz zestaw wciąż będzie kompletny - nie zawsze jest to możliwe w przypadku budżetowych producentów. Co bardzo ważne, zakup kluczy w komplecie jest po prostu tańszy, niż gdybyśmy chcieli taki zestaw skompletować na własną rękę. Dla przykładu zestaw marki Kramp liczący 82 elementy, spakowany w metalowej walizce kosztuje 622 zł.

Zakup pojedynczych kluczy polecamy w dalszej kolejności, w miarę rozwoju naszego gospodarskiego warsztatu i potrzeb. Wtedy na pewno na garażowe półki trafią bardziej specjalistyczne klucze i inne narzędzia.