Olej napędowy „od ręki” w gospodarstwie rolnym

Naziemny zbiornik na olej napędowy w gospodarstwie rolnym to ogromna wygoda i gwarancja czystego paliwa dostępnego od zaraz. Jednak z takim komfortem wiążą się też i konkretne koszty. Kiedy opłaca się zainwestować w zbiornik na paliwo i na co zwrócić uwagę przy jego zakupie?

W celu zachowania ciągłości prac rolnych, niezbędne jest zaopatrzenie się w odpowiednią ilość paliwa. Im bardziej intensywnie i długo pracują maszyny rolnicze, tym więcej zużywamy oleju napędowego. Przychodzi wreszcie taki moment, że konieczność częstego uzupełniania paliwa, nie mówiąc już o dużych kosztach jego zakupu, staje się mało opłacalna. Warto wtedy zastanowić się nad zakupem naziemnego zbiornika do magazynowania paliwa.

Kiedy zakup zbiornika staje się opłacalny?

To miesięczna ilość zużywanego paliwa ma największy wpływ na określenie pojemności naziemnego zbiornika oraz doboru jego wyposażenia. W dużych gospodarstwach, gdzie zużycie paliwa wynosi powyżej 1000 l na miesiąc, warto poważnie zastanowić się nad zakupem zbiornika na paliwo o pojemności sięgającej 2500 l. Można też pomyśleć o wyposażeniu takiej „ministacji” paliwowej w elektroniczny licznik wskazujący zużycie paliwa. Koszt takiego zbiornika waha się od 6 tys. do ponad 9 tys. zł brutto. Rozbieżności cenowe uzależnione są m.in. od rodzaju wyposażenia, w jaki jest uzbrojony nasz zbiornik do magazynowania oleju napędowego.

Z kolei przy mniejszym zużyciu paliwa i tym samym mniejszym gospodarstwie, o np. powierzchni ok. 20-30 ha, sprawdzą się też mniejsze zbiorniki o pojemności 1000-1500 l. Koszt zakupu takiego zbiornika o pojemności 1500 l ze standardowym wyposażeniem jest też niższy – sięga ok. 5500 zł brutto.

– Warto zaopatrzyć się w większy zbiornik o pojemności przekraczającej tysiąc litrów, gdyż zakup tak dużej ilości paliwa pozwala rolnikowi negocjować i nabywać olej napędowych po cenach hurtowych, które mogą się różnić nawet o 30-50 gr na litrze od tej detalicznej – podkreśla Sławomir Czajkowski, dyrektor ds. kluczowych klientów z firmy Swimer.

W najmniejszych gospodarstwach rolnych, gdzie pobór i zużycie oleju napędowego są też mniejsze, rolnicy korzystają z tańszych rozwiązań. Najczęściej inwestują w same pompy, które ze standardowym wyposażeniem, czyli z wężem i pistoletem można nabyć już za ponad tysiąc złotych.

Wybór pojemności zbiornika należy dokładnie przemyśleć Najprostszym sposobem jest zsumowanie, ile miesięcznie kupiliśmy litrów oleju napędowego. Da nam to ogólny pogląd, o jakiej pojemności zbiornik powinniśmy kupić. I tutaj też warto wybrać zbiornik o większej pojemności, niż zużywamy średnio zsumowaną miesięczną wartość paliwa, gdyż w sezonie na pewno przekroczymy tą uśrednioną wartość. Kolejne etapy to wybór odpowiedniego zbiornika oraz jego umiejscowienie.

Zbiornik zgodny z przepisami

Polskie przepisy precyzyjnie określają, w jakiego rodzaju zbiornikach rolnik może magazynować olej napędowy, a dokładniej mowa tu o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. Zgodnie z art. 11. pkt 1 tego rozporządzenia możemy magazynować paliwa płynne klasy III (m.in. olej napędowy) na potrzeby własne wyłącznie w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym o pojemności nie większej niż 5 m3, czyli sięgającej do 5000 l. Warto też mieć na uwadze, że przy zakupie „ministacji” paliwowej o pojemności przekraczającej 2,5 tys. l wymagane są dodatkowe pozwolenia, czyli decyzja zezwalająca na jej użytkowanie (próba szczelności) oraz decyzja środowiskowa uwarunkowana do montażu. Ponadto zakup zbiornika o pojemności powyżej 2500 l oznacza obowiązek wykonywania płatnych badań okresowych co 2 lata oraz rejestracji zbiornika w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Dodatkowo zbiorniki o pojemności powyżej 2500 l muszą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące rozszczelnienie oraz zabezpieczenia chroniące przed przedostaniem się oleju napędowego do gruntu.

Także umiejscowienie naziemnego zbiornika do magazynowania paliwa nie można pozostawić przypadkowi.

– Zbiorniki dwupłaszczowe napowietrzne powinny być odpowiednio usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od budynków mieszkalnych i granicy działki, ale nie mniej niż 10 m od zalesień i cieków wodnych oraz odpowiednio od linii energetycznych w zależności od ich napięcia (V). Absolutnie odradzam stawiania zbiorników wewnątrz budynków, chyba że jest to wyłącznie budynek przeznaczony do magazynowania paliw – podkreśla Sławomir Czajkowski, dyrektor ds. kluczowych klientów firmy Swimer.

A na co należy jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze naziemnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego?

Wybieramy zbiornik na olej napędowy

Każdy rolnik, decydując się na zakup zbiornika do magazynowania oleju napędowego, powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Oprócz tego, że powinien być to dwupłaszczyznowy zbiornik, trzeba sprawdzić, w jakiego rodzaju wlew paliwa został on wyposażony.

– Warto zwrócić uwagę, czy nowy zbiornik ma zastosowane suchozłącze, które pozwala na bezpieczne tankowanie oleju napędowego. Taki zbiornik powinien być też wyposażony we właz rewizyjny o odpowiedniej wielkości, w naszych produktach minimalnie 440 mm i maksymalnie 600 mm, dzięki czemu użytkownik będzie mógł łatwo i wygodnie wyczyścić zbiornik – podkreśla Sławomir Czajkowski. – Przy zakupie zbiornika warto też sprawdzić jakość wykonania płaszczy zbiornika, jak i samego układu wydawczego oraz zapytać sprzedawcy, czy sam układ wydawczy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istotne jest też, aby zwrócić uwagę na jakość wykonania skrzyni zbiornika dwupłaszczowego do magazynowania oleju napędowego.

– Duża skrzynia to jeden z tych elementów zbiornika, które nie są w pełni doceniane. Ważne jest, aby skrzynia była wyraźnie oddzielona od wnętrza zbiornika – w przeciwnym razie wąż z błotem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami dostanie się do przestrzeni międzypłaszczowej. Jest to o tyle szkodliwe, że między płaszczem wewnętrznym i zewnętrznym zgromadzi się warstwa gnijącego brudu. Wówczas rolnik będzie zmuszony do opłacenia usługi czyszczenia przestrzeni międzypłaszczowej – co nie jest tanim zabiegiem. W zbiornikach Diesel&Oil unikniemy tego problemu, gdyż skrzynie można wyczyścić szczotką lub tkaniną oraz wodą pod ciśnieniem. – mówi Artur Królikowski, menedżer ds. rozwoju firmy Diesel&Oil.

Funkcjonalność i wygodę zapewni nam automatyczne koło zwijakowe zintegrowane ze zbiornikiem.

– Dobrze jest też sprawdzić, czy nasz zbiornik ma filtr (najlepiej aby był szklany), który odpowiada za oddzielenie i separowanie zanieczyszczeń, jakie mogą się znajdować w tankowanym paliwie, od zawartości zbiornika – dodaje Sławomir Czajkowski z firmy Swimer.

Kolejną ważną sprawą jest właściwe umiejscowienie osprzętu, który powinien być przymocowany do deski z twardego, lecz elastycznego tworzywa, ale wyłącznie w skrzyni zbiornika.

– Nie należy montować go na zbiorniku wewnętrznym, ponieważ drgania emitowane przez tenże osprzęt mogą naprawdę poważnie uszkodzić zbiornik wewnętrzny – i tym samym spowodować wyciek oleju napędowego – zauważa Artur Królikowski.

Mocna konstrukcja to również bardzo znacząca cecha zbiornika, która zapewni nie tylko dłuższe jego użytkowanie, ale też i ułatwi transport.