Pasja i innowacje, czyli nowości Fritzmeier i Walterscheid

Współczesne rolnictwo to nie tylko największe i najnowocześniejsze maszyny, ale również szereg, wydawać by się mogło, nieco mniej znaczących rozwiązań, bez których jednak funkcjonalność wielu maszyn nie byłaby pełna. Takie właśnie ciekawe rozwiązania zaprezentowały niedawno firmy Walterscheid i Fritzmeier.

W połowie września w okolicach Frankfurtu nad Menem, podczas przedpremierowych pokazów przed targami Agritechnica 2019, obydwie firmy uchyliły rąbka tajemnicy i zaprezentowały swoje najnowsze osiągnięcia, które wystawiane będą w czasie hanowerskiej i mprezy.

KOMPAKTOWE CZUJNIKI AZOTU

W obecnych czasach czujniki do pomiaru zawartości azotu w roślinach odgrywają coraz większą rolę, gdyż pozwalają zmaksymalizować potencjał wydajności lepiej niż konwencjonalne metody. Z tego też powodu firma Fritzmeier zaprezentowała bardziej kompaktową i przystępną cenowo alternatywę dla swojego flagowego systemu Isaria Pro Active. Nowy system Isaria Pro Compact sprawdzić się ma w przypadku mniejszych gospodarstw (wg producenta granicą opłacalności ma tu być min. 100 ha). Czujnik Isaria Pro Compact został opracowany do użytku w świetle dziennym i składa się z dwóch czujników mocowanych do kabiny ciągnika, zwykle do ramion lusterek. Zamontowany natomiast na dachu czujnik odniesienia, który mierzy padające światło, stanowi integralną część systemu. System jest zgodny z Isobusem, ale dostępne są także rozwiązania umożliwiające kombinacje bez kompatybilności z Isobusem.

Najnowsza odsłona hydraulicznych stabilizatorów bocznych HGSt

Jak informują przedstawiciele firmy, oprócz zapewnienia dobrej funkcjonalności w terenie, zaletą urządzenia jest łatwość obsługi i użytkowania, tak aby w jak największym stopniu odciążyć operatora. Cena nowego systemu na rynku niemieckim zaczyna się od ok. 12 tys. euro netto.

JUBILEUSZOWE N OWOŚCI WALTERSCHEIDA

Niemiecka firma, która naszym rolnikom znana jest przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości wałków przekaźnikowych, to także znaczący producent m.in. przekładni napędowych stosowanych w rolnictwie i budownictwie. Najnowszym osiągnięciem firmy, które powstało we współpracy z marką New Holland, jest przekładnia przekazującą napęd do koła zamachowego w prasach wysokiego zgniotu. Rozwiązanie to ułatwia bezpieczny dla ciągnika rozruch prasy. W przekładni jest czujnik pomiaru momentu obrotowego i w miarę zwiększania mocy na WOM zmieniane są przełożenia w przekładni. Dzięki temu duży stopień zagęszczenia można uzyskać, stosując koła zamachowe o mniejszej masie, ale pracujące z większą prędkością.

Opracowana z New Hollandem przekładnia dla pras wielkogabarytowych

Wśród wartych uwagi nowości w ofercie firmy pojawiła się także najnowsza generacja hydraulicznych stabilizatorów HGST do ciągników. Traktory wyposażone w te stabilizatory mogą poruszać się po drodze lub polu z narzędziem bez ryzyka luzu lub wstrząsu, ponieważ stabilizator dokonuje aktywnego przejścia między pozycją pływającą i sztywną, niezależnie od wysokości podnoszenia lub długości ramienia podnoszącego. Podczas przełączania z kategorii 2. na kategorię 3. można ustawić ogranicznik skoku, aby zapobiec kolizji między łącznikiem dolnym a kołem ciągnika.