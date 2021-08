Praca w gospodarstwie wymaga dobrego przygotowania – to wam się przyda

W czasie pracy na polu, w gospodarstwie i przy konserwacji maszyn ciężko się obejść bez specjalistycznych produktów. Tym bardziej latem, które jest okresem żniw z wieloma pracującymi maszynami i urządzeniami. Oto kilka produktów z Würth Polska specjalnie dla rolników.

W asortymencie Würth Polska stworzonym z myślą o rolnikach znalazły się produkty z kategorii, takich jak: chemia techniczna, odzież bhp czy narzędzia ogrodowe. Zmywacze, lakiery i smary przydają się na co dzień gospodarzom i wszystkim pracującym z ciężkim sprzętem. Z kolei artykuły ochrony osobistej stanowią nieodłączne zabezpieczenie przy czynnościach, w których istnieje ryzyko urazu.

Przy zakupach, warto zwrócić uwagę na środki, które są przyjazne dla środowiska. Würth oferuje produkty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu czy szeroki wybór biodegradowalnej i bezpiecznej dla otoczenia chemii, która jest także mniej szkodliwa dla człowieka.

W trakcie uzupełniania wyposażenia gospodarstwa rolnego niezwykle ważny jest także czas. Szeroka oferta firmy Würth umożliwia zrobienie kompleksowych zakupów w jednym miejscu. Wśród dostępnego asortymentu warto zwrócić uwagę m.in. na produkty opisane poniżej.

Zmywacz warsztatowy BMF

Niezastąpiony będzie w czyszczeniu warsztatu, maszyn i pojazdów. Jest przyjazny dla środowiska i wysoce biodegradowalny. Nie zawiera fosforanów, rozpuszczalników i substancji powodujących korozję. W jego składzie nie ma też silikonów i AOX.

Dobrze radzi sobie z tłuszczami i jednocześnie nie uszkadza materiałów. Nadaje się do stosowania mechanicznego, ręcznego oraz w myjkach ciśnieniowych. Nie oddziałuje negatywnie na farbę, gumę i tworzywa sztuczne.

Zmywacz plam olejowych

Produkt przeznaczony jest do zmywania oleistych plam. Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia z powierzchni, takich jak beton, kamień kompozytowy, klinkier, jastrych, kamień naturalny, nielakierowane drewno, a nawet plamy oleju na grillu. Zmywacz jest biodegradowalny. Nie zawiera środków aromatycznych oraz komponentów powierzchniowo czynnych i barwników.

Smar uniwersalny do maszyn rolniczych EP-2

Skład smaru Würth EP-2 stworzono na bazie mydła litowo-wapniowego. Można stosować go nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Cechuje go odporność na wilgoć, parę wodną, kurz lub błoto. Może być zastosowany m.in. do silnie obciążonych łożysk tocznych i kulkowych, walcowych roboczych i podporowych oraz łożysk tocznych i ślizgowych lub nożyc do cięcia na gorąco i zimno.

Smarownica tłokowa jednoręczna Würth

Dokładne nałożenie smaru wymaga odpowiedniego urządzenia. Ze smarownicy oferowanej przez Würth Polska można korzystać za pomocą jednej ręki. Regulacja ciśnienia odbywa się bezpośrednio na uchwycie. Pozwala to na dotarcie nawet do trudno dostępnych zakamarków.

Uchwyt smarownicy jest ergonomiczny i antypoślizgowy, a głowicę wykonano z odlewu cynkowego. Umożliwia przełączenie z podawania dużej ilości smaru na wysokie ciśnienie podawania za pomocą uchwytu. Dodatkowo obrócenie o pół obrotu rury smarownicy pozwala na sprawną wentylację. Dzięki prostemu demontażowi jej czyszczenie nie stanowi problemu.

Lakiery Quattro

Linia lakierów Quattro przeznaczona jest do szybkiego gruntowania i malowania m.in. kontenerów, przyczep, ciągników, ram jezdnych i maszyn rolniczych lub budowlanych. Zapewniają one ochronę przed rdzą. Powłoka nie spływa i daje 100 proc. odporność na działanie czynników pogodowych i promieniowania UV.

Lakier świetnie kryje, szybko wysycha i wykazuje się dużą odpornością na uderzenia. Jako podkład cechuje go przyczepność do prawie wszystkich powierzchni i możliwość pokrycia go farbami dostępnymi na rynku.

Gogle ochronne i osłona twarzy Würth

Rolnicy, którzy pracują przy maszynach nie mogą zapomnieć o odpowiedniej ochronie oczu, zapewniającej jednocześnie prawidłowe widzenie. Gogle ochronne Würth FS 2020-01 zabezpieczają oczy przed iskrami, opiłkami, drobinami oraz wszelkimi innymi niepożądanymi obiektami.

Jednocześnie są przezroczyste, więc pozwalają na bezproblemowe obserwowanie podejmowanych działań. Można je uzupełnić osłoną twarzy, by zapewnić pełną ochronę tej wrażliwej części ciała.

Mocne worki na odpady

Worki Würth stworzono ze specjalnego granulatu pochodzącego z recyklingu. Folia LDPE jest odporna na przebicie i rozdarcia. Są produkowane zgodnie z najnowocześniejszymi metodami, co zapewnia im wysoką jakość. Worki mają pojemność 120 l, szerokość 70 cm i długość 110 cm.