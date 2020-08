Pronar inwestuje w produkcję felg

Już niebawem w fabryce Pronar w Narewce ma nastąpić rozruch dwóch pras do stali o nacisku 3 i 5 tys. t/cm2. Nowe urządzenia pozwolą na rozszerzenie oferty firmy o podzespoły do najpotężniejszych maszyn budowlanych.

Co ciekawe, inwestycja ta ma pomóc Pronarowi w awansie z trzeciego, na drugie miejsce wśród producentów felg na świecie.

Szeroka gama felg

Obecnie moce produkcyjne Pronaru pozwalają na obróbkę ponad miliona kół tarczowych rocznie, w 500 rozmiarach (od 12 do 54 cali) i w 9 tys. konfiguracji technicznych. Trafiają one do odbiorców w 70 krajach świata na sześciu kontynentach.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że standardy, jakie spełniają wyroby Pronaru, są dużo bardziej wyśrubowane niż te wymagane prawem. Wspólnie z jednym z amerykańskich potentatów produkcji maszyn rolniczych opracowała ona np. nowatorską metodę symulacji komputerowej i obliczania trwałości felg łączącą ze sobą badania polowe, laboratoryjne i analizę numeryczną.

Dwie nowe prasy do stali mają pozwolić firmie na rozszerzenie oferty produktowej w zakresie podzespołów do największych maszyn budowlanych. fot. materiały prasowe

– Pozwala ona przyspieszyć procesy badawcze i wdrożyć dane rozwiązanie do produkcji szybciej niż konkurencja. Zapewniamy, nie ma drugiego takiego laboratorium na świecie – twierdzi Jarosław Pawluczuk, kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Pronaru.

Głównym celem inwestycji w dwie nowe prasy jest możliwość wejścia na rynki, na których firmy do tej pory nie było – mowa tu o ciężkich kołach przemysłowych.

W pogoni za innowacjami

Motorem tworzenia innowacji może być baczne obserwowanie linii produktowej wypuszczanej przez konkurencję.

- Tak właśnie zauważyliśmy, że wchodząc w produkcję kół tarczowych dla przemysłu ciężkiego zapewnimy Pronarowi uniwersalność oferty – zwraca uwagę Wojciech Tomkiel, kierownik Wydziału Kół Tarczowych Pronaru. – To ogromny atut handlowy: mieć w portfolio całą gamę felg, jaka tylko funkcjonuje na świecie. To właśnie osiągniemy. I w ten sposób staniemy się jeszcze bardziej interesującym partnerem dla wielkich, globalnych koncernów, które np. produkują zarówno kosiarki samojezdne o kółeczkach mieszczących się w dłoniach, jak i ogromne kombajny buraczane o potężnych kołach ważących od 500 do 1000 kg – dodaje Tomkiel.

Przełomowe innowacje nie są jednak dostępne dla każdej firmy. Na ich implementację bardzo często pozwolić sobie mogą tylko duże i stabilne firmy, posiadające wystarczające środki na pokrycie kosztownych badań i podjęcie ogromnego ryzyka inwestycyjnego.

– Ani w Polsce, ani w Europie nikt już nie jest w stanie konkurować z nami w produkcji felg. Swoją pozycję zawdzięczamy innowacyjnym rozwiązaniom, których nie stosował nikt przed nami. Pracujemy w ten sposób od dawna i jak widać z dobrym skutkiem – podsumowuje Sergiusz Martyniuk, prezes spółki Pronar z Narwi.