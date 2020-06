Przed wyjazdem na łąkę przygotuj kosiarkę dyskową

Ruszył sezon zbioru zielonek. W tym artykule radzimy, jakie podstawowe czynności należy wykonać, aby przygotować kosiarkę dyskową do sezonu, ale również jak zadbać, by służyła długo i bezawaryjnie.

Prawidłowe przygotowanie kosiarki do pracy zwiększa jej szybkość i wydajność oraz gwarantuje dobrą jakość cięcia i minimalizuje uszkodzenia darni. Ponadto skrupulatne i systematyczne przeglądy wydłużą żywotność maszyny i zwiększą bezpieczeństwo pracy. Wykonanie przedsezonowego serwisu nie wymaga zazwyczaj udziału wyspecjalizowanego s erwisu.

ŚWIEŻY OLEJ DLA PRZEKŁADNI

Przegląd kosiarki dyskowej warto zacząć od kontroli lub wymiany oleju w poszczególnych przekładniach. Prawidłowe smarowanie to przede wszystkim gwarancja długiej żywotności maszyny i zmniejszenie ryzyka kosztownych napraw. Warto posłużyć się tutaj instrukcją obsługi, która podpowie przede wszystkim to, w jakich miejscach w danym modelu kosiarki znajdują się przekładnie, jaka ilość oleju jest potrzebna w danym elemencie. Wymianę najlepiej jest przeprowadzić od razu po ostatniej pracy w sezonie, gdy olej jest jeszcze ciepły. Jeśli tego nie zrobiliśmy, kosiarkę należy uruchomić "na sucho" na kilka, kilkanaście minut. Dla bezpieczeństwa do tej czynności należy wymontować nożyki, a wcześniej też oczyścić maszynę, jeśli nie zostało to zrobione po sezonie. Pozostawienie brudnej kosiarki na zimowy spoczynek to duży błąd, ponieważ kwasy z pozostałości traw działają agresywnie na metale i lakier, znacząco przyspieszając korozję. Trzeba pamiętać, że podczas pracy listwy w jej wnętrzu wytwarza się ciśnienie, które od razu nie ustępuje po jej zatrzymaniu. Dlatego aby nie zostać obryzganym olejem, warto przed odkręceniem śruby spustowej najpierw poluzować lub całkowicie odkręcić korek wlewowy.

Śruba spustowa znajduje się na belce przy pierwszym, wewnętrznym dysku. Aby więc opróżnić całą zawartość komory, listwę należy ustawić w pozycji pionowej i po odkręceniu spustu odczekać ok. 15 min. - W nowej kosiarce pierwsza wymiana oleju następuje po 50 godz. pracy. Później zalecana jest wymiana co 100 godz. pracy, ale nawet jeżeli maszyna tyle nie przepracuje, najlepiej jest wymienić go raz do roku. Wiadomo, że olej ulega procesom starzenia - radzi Przemysław Gliwa, szef serwisu firmy Pöttinger. Do większości przekładni kosiarek dyskowych odpowiednim olejem będzie ten z oznaczeniem SAE 90.

Po uszczelnieniu śruby spustowej silikonem i jej zakręceniu oraz wlaniu do listwy świeżego oleju należy skontrolować na miarce, czy jest go odpowiednia ilość. W tym przypadku niestety różni producenci zalecają różne pozycje listwy dla prawidłowego określenia jego poziomu. Pomiary będą też się różniły w zależności od modelu kosiarki. Bez instrukcji obsługi może być więc ciężko. Pamiętajmy, że zbyt duża ilość oleju w listwie jest błędem, ponieważ w takim przypadku powstaje wewnątrz zbyt duże ciśnienie, przez co może dojść do przegrzania się oleju i pracujących przekładni zębatych.

Po wymianie oleju w listwie, czynność należy wykonać w przekładniach kątowych przenoszących napęd na listwę koszącą, ale nie należy również zapomnieć o dodatkowych elementach napędzających, jak np. kondycjoner l ub zgniatacz pokosu.

WAŁKI PRZEKAŹNIKOWE

Często zaniedbywaną czynnością jest kontrola wałków przekaźnikowych. Przygotowując maszynę do sezonu, nie wystarczy bowiem jedynie smarowanie za pomocą kalamitek, które odpowiadają za doprowadzenie smaru do krzyżaków w przegubach i łożyskowania osłon. Trzeba też nasmarować wewnętrzne części wału, czyli teleskopowe rury.

Do przeprowadzenia takiej czynności niezbędne jest zdjęcie osłon, odbezpieczenie i zdjęcie wału, a następnie jego rozsunięcie. Na frezy wewnętrznej rury teleskopowej nakłada się smar stały i następnie zsuwa się rury, zakłada się wał i osłony. Czynność należy wykonać zarówno dla wału przekaźnikowego łączącego kosiarkę z ciągnikiem, jak również wału przenoszącego napęd na przekładnię listwy tnącej czy innych napędów, jak może mieć to miejsce w przypadku zestawów koszących czy dodatkowego osprzętu.

DYSKI I NOŻE

Obowiązkowy punkt podczas przeglądu kosiarki to kontrola elementów roboczych, a więc dysków i noży. Jeśli dysk jest zużyty z jednej strony, można go przełożyć na sąsiedni bęben obracający się w przeciwnym kierunku. Przy mocnym wyeksploatowaniu obydwu stron, nie można dokonywać napraw w postaci np. napawania najbardziej zużytych miejsc, gdyż elementy nie będą wtedy odpowiednio wyważone i dysk będzie wpadał w wibracje skutkujące m.in. szybszym zużyciem łożysk lub elementów przekładni. Dysk należy wtedy po prostu wymienić na nowy. Podobnie jest z nożami, które można obracać, wykorzystując obydwie strony, ale nie można ich ostrzyć. Przy wymianie trzeba pamiętać, aby dokonywać jej parami, zachowując w ten sposób prawidłowe wyważenie ruchomego podzespołu. Wymianie podlegają pojedyncze przeciwostrza, ale je też można najpierw zamienić miejscami. Same sworznie trzymające ostrze też są wymienne jako pojedyncze elementy.

WSTĘPNA REGULACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Po wykonaniu powyższych czynności przeglądowych przed wyjazdem na łąkę, pozostaje wstępne ustawienie kosiarki do pracy. Kluczową sprawą jest wypoziomowanie kozła zawieszenia, które rzutuje na prawidłowe ustawienie listwy tnącej podczas pracy. Regulacja powinna być wykonana w pozycji do koszenia, a służy do tego cięgno lub dedykowany siłownik hydrauliczny. Regulacja ta spełnia jeszcze drugą funkcję - ułatwia odczepianie kosiarki od ciągnika przez ustawienie kozła w pozycję niepowodującą naprężeń.

Po tym pozostaje jeszcze ustawienie wysokości koszenia. W tym celu należy na płaskie, poziome podłoże opuścić listwę i kręcąc łącznikiem górnym, ustawić ją tak, aby była poziomo i całą powierzchnią przylegała do podłoża. Warto pamiętać, że do roślin wymagających wyższego koszenia, np. lucerny, producenci zalecają montaż wyższych płóz, dzięki czemu nie ma potrzeby podnoszenia czoła listwy, co mogłoby powodować pogorszenie jakości jej pracy.

Nie można też zaniedbać elementów podnoszących bezpieczeństwo pracy. Sprawdźmy zatem, czy wałki przekaźnikowe mają kompletne osłony i są odpowiednio zabezpieczone przed obracaniem się. Pamiętajmy, że dyski obracają się z prędkością nawet 70 m/s. Bardzo ważny jest zatem stan i kompletność fartuchów i ramek osłaniających listwę tnącą, jak również osłon napędów.