W czym przechowywać paliwo?

Od jakiegoś czasu polscy rolnicy zobowiązani są do magazynowania paliwa rolniczego w specjalnie do tego celu przygotowanych zbiornikach dwupłaszczowych. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wygląda oferta producentów, a także na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego zbiornika.

Zdaniem handlowców zdecydowanie najlepiej sprzedają się zbiorniki o pojemności 2500 l. Duża w tym zasługa aktualnie obowiązujących przepisów, które na zbiorniki o pojemności powyżej 2500 l nakładają obowiązek ich rejestracji oraz kontroli okresowej, za którą oczywiście musi zapłacić posiadacz takiego zbiornika. Warto zaznaczyć, że taka rewizja zewnętrzna musi być wykonywana co dwa lata, a jej koszt w zbiornikach do 5 m3 wynosi 250 zł plus 116 zł za godzinę pracy inspektora. Koszty te wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r.

ZBIORNIK TO RÓWNIEŻ INWESTYCJA

Zakup zbiornika poza spełnieniem obecnie obowiązujących przepisów to również szereg innych korzyści dla użytkownika. Przy jednoczesnym zakupie większej ilości paliwa można pokusić się o negocjowanie ceny dostarczanego paliwa. Ponadto odpada obowiązek dojeżdżania na stację w celu zatankowania - kolejna oszczędność czasu i pieniędzy. Zamiast obowiązku zbierania kilkunastu faktur za zakup paliwa wystarczy jedna - zbiorcza.

Co więcej, posiadanie własnego zbiornika z licznikiem cyfrowym w nalewaku pozwoli dokładnie oszacować realne zużycie paliwa podczas wszystkich prac, co z kolei przyczyni się do precyzyjnego wyliczania kosztów przy każdym zabiegu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przepisy prawne jasno nakazują, w co obowiązkowo muszą zostać wyposażone zbiorniki. Po pierwsze, sam zbiornik musi mieć konstrukcję dwupłaszczową, w związku z czym jest dwukrotnie zabezpieczony przed wyciekiem. Ponadto zbiornik musi mieć wlew umożliwiający zatankowanie go bezpośrednio z cysterny, a także musi zostać wyposażony w czujnik, który odcina dopływ paliwa z cysterny w momencie maksymalnego napełnienia.

W podobne zabezpieczenie powinien być uzbrojony automatyczny pistolet nalewowy, który rozłączy pompowanie paliwa, gdy zbiornik tankowanej maszyny będzie pełny. Sama obudowa musi być zamykana na kluczyk lub kłódkę, co ograniczy tym samym dostęp do obiektu osobom niepożądanym. Zbiornik ponadto powinien być uziemiony.

FUELMASTER FM2500 FIRMY KINGSPAN WATER&ENERGY

Jest to polski produkt spełniający standardy krajowych oraz międzynarodowych norm - posiada certyfikat OFCERT, pozytywną opinię ppoż. oraz IOŚ, zatwierdzenie typu UDT, a także jest zgodny z wymagającymi przepisami skandynawskimi i niemieckimi (KIWA, DIBT, TUV). Charakteryzuje się nowoczesnym systemem monitorowania (w tym również zdalnego - dzięki systemowi Watchman Sonic) pozwalającym na ciągłą kontrolę poziomów oleju napędowego w zbiorniku wraz z sygnalizacją niskiego poziomu cieczy i przepełnienia.

Zbiornik Kingspan Fuelmaster Tanks. Producent daje 10 lat gwarancji na szczelność swoich zbiorników oraz 2 lata gwarancji na pozostałe wyposażenie

Spośród najważniejszych kwestii zbiornik ten wyposażony jest w pompę PIUSI o wydajności maksymalnej 79 l/min, w przepływomierz cyfrowy PIUSI K600/3, wąż dystrybucyjny o długości 6 m i średnicy 3/4 cala - wzmocniony, system Watchman Sonic Plus, filtr w metalowej obudowie z separatorem wody i zaślepką oraz w profesjonalne oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Producent daje 10 lat gwarancji na szczelność zbiorników oraz 2 lata gwarancji na pozostałe wyposażenie.

Tak skonfigurowany zbiornik został katalogowo wyceniony na nieco ponad 11 000 zł brutto.

SWIMER 2500 BASIC

Z kolejną propozycją wychodzi Polska firma Swimer z Torunia. - To, co wyróżnia ofertę naszej marki na tle konkurencji, to fakt, że wszystkie zbiorniki wytwarzane są zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Firma ta posiada certyfikaty ISO 9001 i 27001. W związku z tym, we wszystkich zbiornikach montowane są awaryjne wyłączniki zasilania, co u konkurentów nie jest stosowane lub jest rzadkością - zaznacza Przemysław Bochat, dyrektor ds. relacji z klientami marki Swimer.

We wszystkich zbiornikach firmy Swimmer montowane są awaryjne wyłączniki zasilania

W ramach standardowego wyposażenia zbiornika Swimer 2500 Basic znajdziemy m.in. pompę łopatkową Panther o maksymalnej wydajności na poziomie 56 l/min, a także wąż o długości 6 m, cyfrowy przepływomierz, pistolet automatyczny oraz puszkowy filtr paliwa. Gwarancja na szczelność zbiornika również wynosi 10 lat, z kolei wyposażenie jest objęte gwarancją dwuletnią.

Tak skonfigurowana wersja podstawowa została wyceniona na 7367,70 zł brutto. W ramach wyposażenia dodatkowego klienci najczęściej decydują się na koło zwijakowe w cenie 1200 zł, filtr z przezroczystą obudową o filtracji 5 min - 400 zł, sondę Lipremos - 1300 zł. Dłuższy i wzmacniany wąż to dopłata rzędu 50 zł za metr bieżący. Ciekawostką jest fakt, że koszt dostawy na terenie całej Polski ma charakter ryczałtowy i wynosi 300 zł. W kwocie tej zawiera się ponadto uruchomienie, szkolenie i kalibracja przepływomierza.

JFC 2500 FIRMY JFC POLSKA

Zbiornik tej marki ma pełną dokumentację techniczną oraz jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami zarówno polskimi, jak i europejskimi. - Atutem naszych zbiorników jest bardzo solidna i wytrzymała konstrukcja. Produkcja opiera się wyłącznie na certyfikowanym tworzywie specjalnie przeznaczonym do oleju napędowego ze stabilizacją UV na promienie słoneczne - podkreśla Mirosław Majewski, prezes firmy JFC Polska.

W zakres wyposażenia podstawowego wchodzi wąż o długości 6 m (opcjonalnie nawet do 15 m) i pompa o wydajności 79 l/min (w opcji do 120 l/min).

Wersja podstawowa została katalogowo wyceniona na kwotę 10 000 zł brutto. W tej cenie klient otrzymuje 10-letnią gwarancję na zbiornik i 2 lata na układ dystrybucji. Najczęściej wybieranym wyposażeniem dodatkowym jest filtr szklany z separatorem wody oraz system telemetrii JFC MODI, dzięki któremu mamy stały podgląd na zużycie paliwa.

Zbiornik JFC2500 firmy JFC. Podstawowa wersja zbiornika kosztuje ok. 10 tys. zł brutto

Pan Mirosław zwraca również uwagę na fakt, że interwał wymiany filtra wynosi ok. 6 miesięcy, a jego żywotność zależy nie tylko od ilości przepompowanego paliwa, lecz także od jego jakości. Ważne jest, aby paliwa letniego zużyć przed nadejściem mrozów, a zimą używać tylko paliwa tzw. zimowego, z temperaturą krzepnięcia od -25 st. C.