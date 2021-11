SkillsPoland 2021 - nowy konkurs na mapie Polski

W dniach 25-26 listopada br. odbędzie się ogólnopolski konkurs SkillsPoland 2021, będący eliminacjami do międzynarodowych zmagań WorldSkills. Jednym z partnerów imprezy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

SkillsPoland to przede wszystkim konkurs o zasięgu ogólnopolskim, który odbędzie się aż w 9 konkurencjach. Z punktu widzenia branży rolniczej, najciekawiej zapowiada się rywalizacja w konkurencji mechanika pojazdów rolniczych.

SkillsPoland 2021 już niebawem

Podczas konkursu wystąpi 100 zawodników (gościnnie również zawodnicy zagraniczni) i oceniać ich będzie 30 sędziów z Polski i zagranicy. W ciągu 2 dni zmierzą się zawodnicy z całej Polski, aby wyłonić najlepszych z najlepszych, którzy będą reprezentować nasz kraj na międzynarodowym finale w Chinach na WorldSkills Shanghai 2022.

To co jest szczególnie interesujące dla branży to konkurencja - mechanika pojazdów rolniczych, których partnerem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W eliminacjach wystąpią laureaci konkursu Młody Mechanik na Medal w roku 2020. Będą to:

Sławomir Łukomski z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, Paweł Oleszczyk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Rafał Piechaczek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z „dzika kartą” w konkurencji wystąpi również Marek Wiącek, który startował już w zawodach EuroSkills w Graz i obecnie jest studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zwycięzca rywalizacji będzie reprezentował nasz kraj za rok w konkursie WorldSkills w Szanghaju.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do uczniów, studentów oraz osób pracujących, które do 12 października 2022 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 23 roku życia.

Czym jest WorldSkills?

WorldSkills to największe na świecie zawody umiejętności branżowych, w których uczestniczy aż 85 państw. Rywalizacja toczy się w ponad 60 konkurencjach z 6 obszarów: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.

Głównymi celami przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego.

Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele wiodących firm z całego świata, aby szukać potencjalnych pracowników i managerów.

Konkurs odbędzie się w dniach 25-26 listopada br., na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku.