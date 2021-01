Skuteczniejsze niż teleporady - telematyka w ciągnikach

Telematyka pojawiła się zaledwie kilka lat temu wraz z rozwojem szerokopasmowej telekomunikacji. Korzystamy z niej wszyscy, przesyłając głos czy wiadomości w komórkach, a są to przecież cyfrowe dane. Dzisiaj z jej pomocą możemy też komunikować się z naszym ciągnikiem czy kombajnem.

Wprowadzanie przez producentów maszyn rolniczych nowoczesnych rozwiązań elektronicznych nikogo już nie dziwi. Silniki, skrzynie przekładniowe czy hydraulika – te stałe i znane od lat podzespoły ciągnika rolniczego ulegają ciągłym przemianom w każdym nowym modelu. Jest jednak rozwiązanie bez historycznych korzeni. To telematyka.

Jak się czujesz? Co ci dolega?

Te pytania możemy zadać naszym bliskim czy znajomym, ale współczesna technika pozwala zadać je także maszynie. I dostaniemy pełną odpowiedź. Będzie ona wyrażona w cyfrowych bitach i strumieniu danych, a to można przełożyć na zrozumiały dla wszystkich język.

Więc czym jest tak właściwie telematyka w ciągnikach i innych maszynach rolniczych? Mówiąc najprościej: to możliwość zdalnego rejestrowania, obserwowania parametrów pracy maszyny i jej lokalizacji. W skład takiego systemu wchodzi m.in. układ elektroniczny współpracującej z siecią CAN maszyny pozwalający na przesyłanie danych za pomocą technologii bezprzewodowej.

Jakie to ma zastosowanie?

– Telematyka jest narzędziem do efektywniejszego zarządzania maszynami bądź flotą maszyn, nie tylko ciągników. Przekłada się to bezpośrednio na większą wydajność, a ta z kolei na oszczędności – tłumaczy Marek Bączyk z CNH. Rozwiązania telematyczne wykorzystujące dane GPS i GSM pozwalają rolnikom na śledzenie swoich maszyn i ciągły nadzór nad działaniem ich funkcji. Możliwe jest to z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu: laptopa, tabletu czy smartfona. Korzystanie z tej wiedzy pozwala na pełną kontrolę nad parametrami pracy maszyny, pełniejszym wykorzystywaniem jej możliwości czy nawet zużyciem drogocennego paliwa.

Telematyka w maszynach rolniczych to (...)

Więcej w miesięczniku "Farmer. Zamów prenumeratę!