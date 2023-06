Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że ostatnie lata były w Polsce obfite jeśli chodzi o rejestrację nowych ciągników rolniczych – w ubiegłym roku liczba przekroczyła ponad 11 tysięcy sztuk. Wymagania rolników rosną, ale nowoczesne maszyny mają również swoje potrzeby jeśli chodzi o serwis. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy wymianie oleju i jaki produkt wybrać. Artykuł polecamy szczególnie tym z Was, którzy posiadają w swoim gospodarstwie maszyny New Holland, Case lub Steyr.

Wiosna powoli się kończy i zaczynamy bardzo intensywny czas na roli. Żniwa są tak naprawdę bliżej niż nam się wydaje, a codzienna praca przy koszeniu trawy dla zwierząt, transporty wymagają pełnego zaangażowania. Część z rolników jest już po zbiorach traw na sianokiszonki i przechodzi do dalszych prac polowych. Tak intensywny czas wymaga zarówno dobrej kondycji nas wszystkich i sprzętu z jakiego korzystamy. Zwracamy dziś uwagę, jak ważny jest serwis olejowy w przypadku nowoczesnych ciągników i na co zwrócić uwagę wybierając środki smarne do swojej maszyny.

Serwis rzadziej, ale bardziej wymagający

Minęły już czasy wymiany oleju co 200 motogodzin, tak jak w przypadku popularnych w Polsce sześćdziesiątek. Producenci tacy jak New Holland i Case oficjalnie mówią o możliwości wymiany nawet co 500 motogodzin, co jak widać ponad dwukrotnie przewyższa stare wymagania. Taka zmiana łączy się z potrzebą stosowania lepszej jakości oleju, dopasowanego do konkretnego rodzaju silnika. Oleje silnikowe, przekładniowe, UTTO do pracy w ekstremalnych warunkach muszą więc spełniać wszystkie normy, być odporne na utlenianie i wpływać na utrzymanie temperatury roboczej. Przytoczone wcześniej dane Centralnej Ewidencji Pojazdów pokazują, że w Polsce wzrasta też zapotrzebowanie na takie produkty, dopasowane właśnie do nowoczesnych maszyn rolniczych. W samym tylko 2022 roku New Holland, rynkowy lider mógł poszczycić się 1845 rejestracjami sprzętu nowej generacji.

Maszyny rolnicze to sprzęt pracujący sezonowo, co oznacza, że serwis olejowy jest w ich przypadku ważniejszy niż w przypadku aut osobowych jeżdżących często cały rok z tą samą intensywnością. Najbardziej liczy się regularna i stała dyspozycja danej maszyny i jej stan techniczny, a środki smarne mają na to ogromny wpływ. Ważny jest też fakt wymagań nowoczesnych maszyn – np. nowoczesne traktory to maszyny z filtrami DPF, EGR-ami i bardzo dużą ilością czujników kontrolujących stan maszyny. Układy tych wszystkich maszyn stawiają szereg wymagań przed właściwym środkiem smarnym, z którego będziemy korzystać. A olej wysokiej jakości jak PETRONAS Akcela, czy Ambra to 100% pewność lepszego smarowania i mniejsze ryzyko tak kosztownych przestojów. – mówi Magdalena Szczepańska, doradca techniczny PETRONAS w Polsce.

A co jeśli produkt stworzyć dla konkretnej maszyny…

Na rynku mamy obecnie szereg środków smarnych dla rolników, co często nie pomaga w wyborze, a wręcz tworzy mętlik w głowie. Jak pokazaliśmy nie warto jednak zwlekać z takim zakupem, bo nowoczesny ciągnik bardzo potrzebuje właściwego serwisu olejowego. Szczególnie jeśli chcemy uniknąć przestojów mechanicznych, czy zapobiec blokadzie spowodowanej przez wykrycie niewłaściwej pracy przez czujniki komputerowe. Użytkownicy ciągników Case, Steyr i New Holland mają obecnie możliwość skorzystania z produktów znanej z torów Formuły 1 firmy PETRONAS. Producenci sprzętu i marka olejowa we współpracy ze sobą stworzyły linie Case AKCELA i New Holland AMBRA. To oleje przekładniowe i silnikowe zaprojektowane specjalnie dla tych maszyn, na dodatek opracowane w tych samych laboratoriach, co dla wielokrotnie nagradzanego zespołu F1.

Nie trać czasu na PIT STOP – językiem F1 mogę zachęcić użytkowników New Holland i Case do skorzystania z naszej linii olejów. Przestoje w pracy to jeden z największych bolączek w gospodarstwie, szczególnie jeśli spojrzymy na polskie niespokojne pogodowo lato. Regularna wymiana oleju razem z filtrami pozwala ryzyko tych przestojów ograniczyć. Ale warto też wspomnieć, że korzystając z linii AKCELA i AMBRA możemy też liczyć na dobre promocje od dystrybutorów z jakimi współpracujemy jako PETRONAS. – mówi Danuta Michałus-Sokołowska, Marketing Manager PETRONAS w Polsce.

Obecnie wybierając odpowiedni olej do swojego ciągnika mamy również możliwość skorzystania z technologii i narzędzi rekomendujących. Jedno z nich stworzył właśnie PETRONAS tutaj. Polecamy wszystkim zwlekającym z serwisem olejowym skorzystać z narzędzia i jak najszybciej zadbać o szczytową formę swoich maszyn rolniczych.