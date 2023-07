Stacja meteorologiczna i nie tylko. Dowiesz się z niej o pogodzie, stanie roślin i gleby

Obecnie stacje pogodowe stały się rozbudowanymi narzędziami, które wyposażane są w czujniki i sensory, fot. AdaboStock

Dotychczasowy dorobek rolnictwa 4.0, w którym do optymalizacji produkcji wykorzystywane są precyzyjne dane z nawigacji, skanerów, satelitów czy uczenia maszynowego, pokazuje, jak ważna jest precyzja. Do tego grona zaliczają się również stacje pogodowe, które coraz częściej wykorzystywane są do zarządzania pracą: siewem, zabiegami chemicznymi, żniwami, a także ryzykiem.

Obecnie stacje pogodowe stały się rozbudowanymi narzędziami, które wyposażane są w czujniki i sensory. Dzięki temu prócz danych o temperaturze, opadach, wilgotności powietrza, prędkości wiatru czy promieniowaniu słonecznym mogą stanowić precyzyjne źródło wiedzy na temat stanu roślin i procesów zachodzących w glebie. Stacja pogodowa. Zbytek czy już konieczność? Dysponowanie precyzyjną prognozą pogody oraz danymi dotyczącymi temperatury powietrza, punktu rosy, wilgotności liści czy siły i kierunku wiatru można wykorzystać do precyzyjnego zarządzania zabiegami ochrony roślin i nawożenia, aby znaleźć najlepszy czas na ich zastosowanie. Dane, które dostarczają stacje pogodowe, są gromadzone i przekazywane do systemów (często są integrowane z cyfrowymi programami i aplikacjami do zarządzania gospodarstwem), gdzie są analizowane i udostępniane zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w postaci zbudowanej historii z wielolecia. Oprócz podejmowania decyzji co do siewu czy oprysku stacje pogodowe pomagają również w monitorowaniu występowania chorób i szkodników – dzięki dostarczanym danym można szybko zareagować i podjąć odpowiednie środki (w Polsce z tego rozwiązania korzystają również winnice). Stacje wykorzystywane są także w zarządzaniu wodą. Dzięki dokładnym pomiarom opadów i wilgotności gleby rolnicy mogą planować optymalne nawadnianie pól. Precyzyjne dane z własnych stacji pogodowych są coraz częściej wykorzystywane przez rolników, którzy ubezpieczają swoje gospodarstwa. Przykładowo: w szkodach wyrządzonych przez huragan czy nawalny deszcz, które coraz częściej się pojawiają, a często też występują lokalnie, aby ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie, konieczne jest wykazanie, że wystąpiło zdarzenie o określonej sile czy natężeniu, czego dane pochodzące z najbliższej krajowej stacji meteorologicznej mogą nie wykazać (...).

