Technika rolnicza tematem Narodowych Wyzwań w Rolnictwie

Co jest maszyną przyszłości i co jest najlepszą technologią w rolnictwie? Fot. Shutterstock

Co jest maszyną przyszłości i co jest najlepszą technologią w rolnictwie? Jak zarządzać informacją i optymalizować jej wykorzystanie wobec warunków pogodowych? W co inwestować, by mieć jak największy zwrot i dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiemy podczas nadchodzących Narodowych Wyzwań w Rolnictwie, które odbędą się 27 października w hotelu Windsor w Jachrance.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

Poznaj potwierdzonych ekspertów biorących udział w wydarzeniu: O czym będziemy mówić podczas konferencji? TECHNIKA ROLNICZA CZĘŚĆ PIERWSZA

11.30-12.00 | Maszyny i urządzenia wobec wymogów rolnictwa regeneratywnego 12:00-12:10 | Zmiany uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym gospodarstw i ich wpływ na inwestycje w rolnictwie TECHNIKA ROLNICZA CZĘŚĆ DRUGA

13.00-13.55 | Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniu produkcją rolną Maszyny na przyszłość: które?

Najnowsze technologie w technice rolniczej – synergia między nimi

Zarządzanie informacją i optymalizacja jej wykorzystania wobec warunków pogodowych 13.55-14.05 | Systemy rolnictwa precyzyjnego KUHN 14.05-14.15 | Zbieranie, analiza i zarządzanie danymi w nowoczesnym gospodarstwie rolnym jako ważny etap procesu produkcji ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ Pełna agenda znajduje się na stronie wydarzenia.

