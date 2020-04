Technologie informatyczne w nowoczesnym gospodarstwie

Inteligentne ciągniki, mapowanie pól, jazda równoległa, drony, czujniki, aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji, automatyzacja działań. Wykorzystanie innowacji w rolnictwie budzi pewne kontrowersje i zawsze odbywa się z dużą ostrożnością ze strony polskich rolników. Zmiany są często postrzegane jako zaburzenie rutyny i tradycji, pomimo zainteresowania koncepcją ożywienie rolnictwa wywołaną zwłaszcza działalnością Unii Europejskiej.

Nowe technologie powstają w celu szybszego i skuteczniejszego rozwiązywania problemów praktycznych. Dążą do optymalizacji pracy poprzez dobrze zdefiniowane, coraz to nowsze strategie operacyjne, takie jak robotyzacja, digitalizacja, komputeryzacja. Wspólna polityka rolna UE obejmuje rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo, a jej podstawowymi filarami są dopłaty bezpośrednie oraz rozwój obszarów wiejskich. Promuje zatem tworzenie, dzielenie się i stosowanie innowacji, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji.

Już w latach 80. wprowadzono termin „rolnictwo precyzyjne”, oznaczający rolnictwo wspomagane komputerowo, odnoszące się do wykorzystania w badaniach danych georeferencyjnych i satelitarnych w celu poprawy nawadniania, nawożenia i stosowania pestycydów w rolnictwie. Współcześnie rolnictwo precyzyjne ewoluowało do rolnictwa 4.0, zwanego również inteligentnym rolnictwem.

Tak zwany smart farming, czyli zastosowanie inteligentnych urządzeń w rolnictwie przy wykorzystaniu Internetu może zwiększyć produkcję żywności nawet o 70%. Rolnik monitoruje sytuację w swoim rolnictwie poprzez urządzenie mobilne, takie jak smartfon, tablet lub komputer oraz podejmuje decyzje na podstawie rekomendacji sugerowanych na podstawie zaawansowanych algorytmów. Ponieważ rolnictwo 4.0 opiera się na wykorzystaniu Internetu, warto zadbać o zwiększenie jakości połączenia poprzez wykorzystanie rozwiązań takich jak VPN. Co to jest VPN? Wirtualna sieć prywatna, czyli bezpieczny tunel między urządzeniami mobilnymi, wykorzystywanymi również w rolnictwie. Jest to dodatkowa wartwa bezpieczeństwa, która zapobiegnie problemom technicznym sprzętu na wypadek zagrożenia cyberprzestępstwem.

Celem inteligentnego rolnictwa jest przejście na bardziej wydajne oraz jednocześnie bardziej zrównoważone i wyższej jakości modele uprawy, dzięki dostępie do większej ilości danych i bardziej precyzyjnej kontroli operacji. Jeśli rośliny rosną w kontrolowanych warunkach (podłoże, temperatura, oświetlenie, składniki odżywcze) zmniejsza to różnorodność plonów.

Monitorowanie pogody i klimatu

Jednym z głównych wyzwań w rolnictwie jest dostosowanie i łagodzenie zmian klimatycznych i meteorologicznych zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Technologie monitorowania prognozy pogody wykorzystują dane satelitarne, łączą je z prognozami meteorologicznymi i umożliwiają odpowiednie przygotowanie upraw na nadejście wichury lub suszy, a co za tym idzie minimalizują potencjalne szkody.

Inteligentne nawadnianie

Intensywność nawadniania różni się w zależności od klimatu, rodzaju upraw i metod uprawy. Dzięki systemowi sztucznej inteligencji, nawadnianie może zostać zrównoważone poprzez ograniczanie marnotrawstwa zasobów wodnych, nawadnianie tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki temu rolnicy mogą monitorować uprawy w dowolnym miejscu i czasie. Technologia dokonuje ciągłej analizy, która oblicza wilgotność gleby i atmosfery oraz nawadnia pola bez udziału człowieka.

Ochrona przed szkodnikami

Wykorzystanie usług zewnętrznego specjalisty do ochrony przed szkodnikami to kosztowna i pracochłonna metoda. W inteligentnym rolnictwie ochrona przed szkodnikami odbywa się zdalnie poprzez gromadzenie danych dotyczących aktywności szkodników, lokalizacji i tendencji występowania. Zastosowanie samoczyszczących pułapek zapewnia dużą wydajność przechwytywania szkodników, a następnie dokonywany jest zbiór danych, które następnie przesyłane są do chmury co najmniej raz dziennie. Obrazy zostają przetwarzane, a następnie przeanalizowane maszynowo w celu identyfikacji każdego z przedstawionych insektów.

Mapowanie oraz drony

Czujniki umieszczone na polach lub w traktorach, drony, algorytmy analizy dużej ilości danych umożliwiają wykrycie zmian w glebie i roślinności oraz określenie poziomu nawodnienia. Mapowanie wielu fragmentów pola oraz różnych czynników pozwala zidentyfikować problemy i wyeliminować je na czas, jednocześnie zwiększając wydajność plonów. Drony mogą służyć również do dostarczania środków, takich jak nawóz oraz wspomagać opryskiwanie roślin.