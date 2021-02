Teleporada dla maszyny

Telematyka pojawiła się zaledwie kilka lat temu wraz z rozwojem szerokopasmowej telekomunikacji. Korzystamy z niej wszyscy, przesyłając głos czy wiadomości w komórkach, a są to przecież cyfrowe dane. Dzisiaj z jej pomocą możemy też komunikować się z naszym ciągnikiem czy kombajnem.

Wprowadzanie przez producentów maszyn rolniczych nowoczesnych rozwiązań elektronicznych nikogo już nie dziwi. Silniki, skrzynie przekładniowe czy hydraulika – te stałe i znane od lat podzespoły ciągnika rolniczego ulegają ciągłym przemianom w każdym nowym modelu. Jest jednak rozwiązanie bez historycznych korzeni. To telematyka.

Jak się czujesz? Co ci dolega?

Te pytania możemy zadać naszym bliskim czy znajomym, ale współczesna technika pozwala zadać je także maszynie. I dostaniemy pełną odpowiedź. Będzie ona wyrażona w cyfrowych bitach i strumieniu danych, a to można przełożyć na zrozumiały dla wszystkich język.

Więc czym jest tak właściwie telematyka w ciągnikach i innych maszynach rolniczych? Mówiąc najprościej: to możliwość zdalnego rejestrowania, obserwowania parametrów pracy maszyny i jej lokalizacji. W skład takiego systemu wchodzi m.in. układ elektroniczny współpracującej z siecią CAN maszyny pozwalający na przesyłanie danych za pomocą technologii bezprzewodowej.

Jakie to ma zastosowanie?

– Telematyka jest narzędziem do efektywniejszego zarządzania maszynami bądź flotą maszyn, nie tylko ciągników. Przekłada się to bezpośrednio na większą wydajność, a ta z kolei na oszczędności – tłumaczy Marek Bączyk z CNH. Rozwiązania telematyczne wykorzystujące dane GPS i GSM pozwalają rolnikom na śledzenie swoich maszyn i ciągły nadzór nad działaniem ich funkcji. Możliwe jest to z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu: laptopa, tabletu czy smartfona. Korzystanie z tej wiedzy pozwala na pełną kontrolę nad parametrami pracy maszyny, pełniejszym wykorzystywaniem jej możliwości czy nawet zużyciem drogocennego paliwa.

Telematyka w maszynach rolniczych to właściwie nic innego, jak wiedza o ich działaniu. – Wykorzystując połączenie zdalne, administrator lub pracownik biurowy może na przykład obserwować parametry robocze ciągnika, jego lokalizację, może tworzyć raporty z wykonanych prac – tłumaczy dr. inż. Jarosław Figurski z SDF Polska.

Rozwiązanie daje więc wprost nieograniczone możliwości analizy danych nie tylko przez użytkownika, lecz także przez producenta maszyny. I tu rodzi się pytanie o to, czy dane z naszej maszyny spływające online do producenta mogą być przez niego przetwarzane i przechowywane?

Nasza maszyna, praca, a czyje dane?

Ten problem tłumaczy Karol Zgierski z firmy John Deere: – Przekazywanie danych ma na celu udzielenie potrzebnego wsparcia, a wszystkie uzyskane informacje są szyfrowane i przechowywane zgodnie z wszelkimi wytycznymi wynikającymi z regulacji prawnych. Udostępnianie danych na temat maszyny również jest złożonym procesem i to klient decyduje o poziomie szczegółowości przekazywanych danych.

Producenci maszyn rolniczych jasno podkreślają, że zbieranie i przetwarzanie danych pochodzących z telematyki jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela danego sprzętu. Jednak czy takie dane o pracy, sposobie wykorzystywania maszyny i związane z tym nasze dane osobowe, które chroni ustawa o ich ochronie (RODO), są bezpiecznie przesyłane i przechowywane? – Dane użytkowników naszego systemu telematyki są bezpiecznie przetwarzane. Wdrożone zostały również odpowiednie praktyki oraz techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem i zniszczeniem – zapewnia Maciej Sternik, przedstawiciel koncernu AGCO.

Jakie korzyści daje telematyka rolnikowi?

To przede wszystkim wspomniana już wcześniej możliwość zarządzania maszyną czy flotą pojazdów całkowicie online. Także wiedza o lokalizacji nie tylko wpływa na jej właściwe wykorzystanie w czasie prac polowych czy transportowych, lecz także niezwykle skutecznie zabezpiecza ją przed kradzieżą.

Jednak jedną z elementarnych korzyści, jakie może oferować telematyka w maszynach rolniczych ich użytkownikom, jest autodiagnoza. Skoro mikroprocesory sterujące pracą poszczególnych podzespołów mają nadzór nad wszystkimi funkcjami, to serwis może je odczytać i zinterpretować. Takie rozwiązania znamy od lat, ale gdyby serwis wiedział już wcześniej, co dolega np. kombajnowi, zanim nastąpi katastrofalna usterka? Czy to możliwe?

Zdecydowanie tak. Dzięki rozwiniętym systemom telematyki analiza stanu maszyny przeprowadzana jest online w czasie rzeczywistym. To, co mógł odczytać serwisant na ekranie komputera do tej pory jedynie w czasie wykonywania usługi w serwisie lub u rolnika, dzięki telematyce odczytuje zdalnie. A co to daje, wyjaśnia Piotr Gębski z Case IH. – Szybsze wsparcie serwisu przekładające się na skrócenie ewentualnego przestoju. Specjaliści serwisu dealera są w stanie zdalnie wykonać wiele czynności diagnostycznych i odczytać kody usterek czy parametry pracy. Dzięki temu mogą pomóc klientowi bez konieczności fizycznej wizyty, a w przypadku wyjazdu serwisu od razu być wyposażonym w niezbędne do naprawy części. Przeglądy serwisowe już nie muszą być na głowie klienta, bo to dealer w odpowiednim momencie będzie mógł przypomnieć o konkretnym przeglądzie.

Czy oznacza to, że ciągnik czy kombajn wyposażony w telematykę potrafi za nas myśleć? Może niekoniecznie, ale już potrafi o siebie zadbać, przynajmniej, jeśli chodzi o sprawy diagnozy ewentualnych usterek i komunikacji z serwisem. Istniejące już i wykorzystywane oprogramowanie potrafi przewidzieć problemy i ich uniknąć dzięki komunikacji online i działaniom profilaktycznym.

Korzyści dla producenta

Telematyka w maszynach rolniczych to także korzyść dla producenta sprzętu rolniczego – to szczegółowa wiedza o pracy każdego sprzętu podłączonego do tego systemu. Niezależnie od kraju, szerokości geograficznej czy wielkości gospodarstwa, strumień danych z pojazdów spływa do producenta, dostarczając wiele ważnych informacji.

Do tej pory dane takie spływały podczas przeglądów serwisowych, gdzie sczytywane raz na jakiś czas trafiały do centrów zarządzania. To, ile było tych danych, zależało od częstotliwości przeglądów w autoryzowanych serwisach. Dzięki telematyce te dane są dostępne cały czas i z każdej maszyny wyposażonej w ten system.

Wiedza o tym, jak pracuje maszyna, w jakich warunkach, pod jakim obciążeniem, co i kiedy może się uszkodzić, jest cenna już w przypadku jednego egzemplarza. Jednak gdy takie dane producent zbierze z pracy setek czy tysięcy egzemplarzy, rzecz ma się inaczej. Na bieżąco analizowane i przetwarzane dane dają obraz, który mówi wprost, co się dzieje, co jest do poprawy lub zmiany i jak reagować.

Dzięki analizie danych producent może uaktualniać oprogramowanie maszyny online tak, jak to ma miejsce w komputerach czy smartfonach. Może reagować na krytyczne błędy w obsłudze maszyny, czym nie dopuszcza do jej nieraz katastrofalnego uszkodzenia. – Z punktu widzenia producenta daje nam to też wiedzę i pozwala działać z wyprzedzeniem, optymalizować pracę czy też, ponownie wracając do użytkownika – wykorzystywać maksymalnie efektywnie nasz sprzęt – mówi Marek Bączyk z CNH. – Wysłana przez serwis online sugestia o zmianie obrotów silnika, które klient być może niepotrzebnie wysoko utrzymuje, przyczyni się do poważnych oszczędności paliwa i sumarycznie trwałości jednostki napędowej – dodaje.

Telematyka w maszynach rolniczych daje wiele korzyści producentom maszyn, ale wśród nich jedna, poza ściśle technicznymi, staje się niezwykle istotna – to zadowolenie użytkownika, który obsługując maszynę, wie, że zawsze i szybko może liczyć na fachową pomoc, nie tłumacząc, co się stało i w jakich warunkach. A to, trzeba przyznać, jest bezcenne.

Telematyka to przyszłość?

Dzięki telematyce w maszynach rolniczych lawinowy rozwój techniki rolniczej wszedł na nowy poziom – sztucznej inteligencji. Dzięki niej ewentualna usterka i jej przyczyny nie są już diagnozowane w oparciu o wiedzę jednego serwisanta w konkretnym punkcie dealerskim. Dzięki telematyce ta przykładowa usterka jest wykrywana i analizowana przez sztuczną inteligencję nadzorowaną oczywiście przez sztab inżynierów.

To wcale nie jest przyszłość, ale jak najbardziej teraźniejszość. – Obsługa posprzedażowa wchodzi w nowy etap rozwoju niepolegający już na naprawie usterek w jak najszybszym tempie, aby zminimalizować czas przestoju. Przyszłością jest działanie z wyprzedzeniem, tak aby nie dopuścić do zatrzymania i ograniczyć koszty napraw do niezbędnych elementów, nie doprowadzając do powstania awarii współistniejących – mówi Piotr Gębski z Case IH. Wtóruje mu Karol Zgierski z John Deere’a: – Już teraz coraz większa liczba klientów decyduje się na pełne pakiety rozwiązań telematycznych z uwagi na korzyści, jakie one za sobą niosą. Szczególnie widoczny jest ten trend wśród rolników młodego pokolenia. Należy się spodziewać, że w Polsce, Europie i na świecie ten trend będzie rósł, a wykorzystanie nowoczesnych technologii w tym zakresie będzie coraz większe.

Co dalej?

Skoro już dziś jest przyszłość, to co dalej? Jakich rozwiązań możemy się jeszcze spodziewać w zarządzaniu maszynami rolniczymi? Czy jest jakaś granica, której technologia nie może przekroczyć? – Wobec malejącej liczby wykwalifikowanych pracowników czy też chętnych do pracy z maszynami rolniczymi, opcja zdalnego monitorowania i zarządzania flotą jest bardzo istotna, wręcz nieodzowna w przyszłości rolnictwa i nie tylko. CNH już dziś posiada w pełni autonomiczne maszyny. Łącząc je z omawianymi tu możliwościami telematycznymi, wyraźnie wskazuje kierunek rozwoju – podsumowuje Marek Bączyk.