Podpowiadamy jakie rośliny i kwiaty ogrodowe oraz tarasowe lubią miejsca słoneczne, a jakie zacienione. Co hodować w doniczkach, a co na rabatach w ogrodzie domowym? Udowodnimy, że piękny ogród to nie tylko ten słoneczny.

Dużo słońca potrzebują agawy, aloesy, bugenwilla, grubosze, juki, oleandry czy wilczomlecze.

W pełnym słońcu pięknie będą kwitnąć m.in. jaśmin lub kalina wawrzynowata. Lubią wilgotną ziemię, dlatego należy im zapewnić odpowiednią ilość wody.

Zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie, świetnie sprawdzą się inne gatunki kwiatów, które również możemy sadzić na rabatach i w donicach. Mowa tu o werbenie ogrodowej, surfinie, petunii lub lawendzie.

Najpopularniejsze byliny do cienia to: funkie ogrodowe, barwinki, paprocie, które nadadzą ludowego sznytu w noc kupały.

Jeśli chcemy wybrać rośliny do cienia do ogrodu za domem - od rony północnej czy też od wschodu, możemy pomyśleć o takich krzewach jak: bukszpanie - zimozielony krzew o niewielkich wymaganiach, różaneczniku lub azalii. Zanim wybierzemy się na zakupy, warto zaplanować jaki budżet przeznaczmy na ukwiecenie i zazielenienie naszych ogrodów domowych tarasów czy balkonów, oraz jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy zależy nam, aby odwiedzały nas zapylacze, czy też chcemy zapewnić sobie odrobinę cienia i chłodu w upalne dni? A może przy okazji odstraszymy uporczywe muchy i komary? Ważne jest też to, ile czasu możemy realnie przeznaczyć na pielęgnację naszych roślin – niektóre z nich wymagają podlewania nawet dwa razy dziennie w upalny dzień. Czytaj więcej Warzywa i owoce z doniczek. Domowy ogród w doniczkach. Co sadzić? Kwitnące przez lata rośliny ogrodowe Każdy z nas wie, że przestrzenie narażone na duże promieniowane słoneczne wymagają uprawy z goła innych roślin, niż te w których panuje cień lub półcień. Na słonecznych balkonach, jak i w domowych ogrodach świetnie sprawdzą się rośliny wieloletnie, które na okres zimowy możemy wstawić do mieszkań. Dużo słońca potrzebują agawy, aloesy, bugenwilla, grubosze, juki, oleandry czy wilczomlecze. Pamiętajmy jednak, że wszystkie rośliny należy systematycznie doglądać sprawdzając, czy bezpośrednie promienie słoneczne nie powodują uszkodzeń. Jeśli je zaniedbamy, mogą ulec poparzeniu bądź nawet uschnąć - podkreślają eksperci z ze sklepu Castorama. Na południowo zlokalizowane ogrody, balkony i tarasy, znakomicie nadają się, kwitnące latem pelargonie - świetnie znoszą silne nasłonecznienie i wysokie temperatury. Ich pachnące liście, pod wpływem ciepła, wydzielają charakterystyczne aromaty, dzięki czemu cieszą wszystkie zmysły. Jakie gatunki kwiatów sprawdzą się do rabaty ogrodowej i na balkon Zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie, świetnie sprawdzą się inne gatunki kwiatów, które również możemy sadzić na rabatach i w donicach. Mowa tu o werbenie ogrodowej, surfinie, petunii lub lawendzie - większość tych roślin, ma piękne kwiaty lub ozdobne liście. Niektóre wydzielają olejki eteryczne co pozwoli nam pozbyć się uporczywych owadów, a za to przyciągnąć zapylacze, tak potrzebne w naszych czasach. Poza tym kto z nas nie lubi pięknych motyli? Te rośliny i kwiaty ogrodowe lubią słońce Szukając roślin do silne nasłonecznionych miejsc, warto zwrócić uwagę na krzewy. W pełnym słońcu pięknie będą kwitnąć m.in. jaśmin lub kalina wawrzynowata. Lubią wilgotną ziemię, dlatego należy im zapewnić odpowiednią ilość wody. Ważne jest, by krzewów nie nawadniać w czasie największego upału. Najlepiej to zrobić o poranku lub późnym popołudniem. Takie rośliny zapewnią nam cień, pięknie kwitnące kwiaty i wspaniały zapach. Fanem słońca jest również hortensja bukietowa, która przy takich warunkach odwdzięczy się przepięknymi kwiatostanami. Świetną opcją będą również skalne ogrody, jest to forma ciekawej aranżacji roślin. W tym celu należy wybierać rośliny na miejsca silnie nasłonecznione, odporne na suszę. Najlepiej nadają się różnego rodzaju byliny. Jakie rośliny sprawdzą się do zacienionych tarasów, balkonów i ogrodów? Jeśli twój ogród przez większość dnia spowity jest cieniem, wcale nie musisz się martwić. Odpowiednio dobrane rośliny, nie dość, że rozświetlą ciemne zakątki, to wprowadzą do nich wiele barw, zapachów i radości. Jest bardzo dużo roślin, które doskonale sobie radzą w cieniu i wyglądają olśniewająco. Najpopularniejsze byliny do cienia to funkie ogrodowe, barwinki, paprocie, które nadadzą ludowego sznytu w noc kupały. Nie możemy nie wspomnieć o krzewach cieniolubnych. Jeśli chcemy wybrać rośliny do cienia do ogrodu za domem - od rony północnej czy też od wschodu, możemy pomyśleć o takich krzewach jak: bukszpanie - zimozielony krzew o niewielkich wymaganiach, różaneczniku lub azalii. Dla początkujących ogrodników polecamy Trzmielinę - krzew łatwy w uprawie rosnący zarówno w słońcu jak i w cieniu, natomiast dla lubiących wyzwania, idealnie sprawdzi się hortensja ogrodowa. Niektóre odmiany osiągają imponujące rozmiary - podkreślają eksperci z Castoramy. Czytaj więcej Jakie rośliny ogrodowe sprawdzą się przy ogrodzeniu domu na wiosnę? Rośliną cieniolubną jest także niecierpek. Tutaj również mamy kilka możliwości, bowiem niecierpek sprawdzi się zarówno na rabatach, jak i w donicach. Jak widać zarówno miejsca słoneczne jak i te zacienione mają ogromny potencjał by stać się pięknym zielonym zakątkiem. Nawet niewielkim nakładem zarówno kosztów jak sił, możemy stworzyć miejsca, w których będziemy mogli odetchnąć i nacieszyć się zielenią, kwiatami i zapachami. Czytaj więcej Jakie rośliny ogrodowe nadają się na zielony żywopłot wokół domu?

