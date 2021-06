Trudności w koszeniu? Ustaw kosiarkę

Nawet tak, wydawałoby się, banalna czynność jak koszenie trawy wymaga od nas przygotowania i odrobiny wiedzy. Szczególnie, gdy dysponujemy nowoczesną kosiarką dyskową.

Jednak żeby koszenie przebiegało sprawnie, wydajnie i bezawaryjnie przez cały sezon, trzeba dokładnie poznać taką maszynę.

Zdecydowanie pomaga w tym instrukcja obsługi kosiarki, która może mieć nawet kilkadziesiąt stron. Warto ją jednak przeczytać, żeby dokładnie zapoznać się z naszą maszyną. Pozwoli to na jej poprawne przygotowanie do pracy w sezonie oraz, co istotne, pozwoli na uniknięcie błędów w jej obsłudze.

Trudności w koszeniu? - Najczęstsze błędy

Zdarza się, że kosiarka “nie idzie”, a pokos jest marnej jakości. Natychmiast pojawiają się pytania, a często telefon do serwisu rozgrzewa się do czerwoności. Dlatego też specjaliści zwracają szczególną uwagę na kilka błędów, które są popełniane przy koszeniu.

Nieodpowiednia dla danego pokosu wysokość koszenia

Pochylenie listwy tnącej, a wysokość koszenia fot. instrukcja obsługi KT Samasz

I tu zalecenie instrukcji obsługi kosiarki jest jasne: przy przewadze traw wysokich pierwszy i drugi pokos kosi się na wysokości 6-7 cm, natomiast przy dużym udziale traw niskich na wysokości 5 cm. Z kolei ostatni pokos powinien być koszony nieco wyżej – 7-8 cm od ziemi.

Pochylenie listwy tnącej kosiarki do tyłu

Wysokość koszenia regulujemy kątem pochylenia listwy tnącej, która w przypadku pochylenia 0 stopni musi być równoległa do powierzchni łąki. Dopiero tak ustawioną listwą można regulować wysokość koszenia 0-5 stopni.

Prawidłowe ustawienie kąta pochylenia listwy (do przodu) jest szczególnie istotne przy koszeniu wyległych traw. Większość nowoczesnych kosiarek posiada wskaźnik wysokości koszenia, a wysokość ta liczona jest od czubka noża.

Nieprawidłowe ustawienie odciążenia kosiarki

Odciążenie na sprężynach wymaga regulacji fot. Instrukcja obsługi PDT Pronar

Błąd w nieprawidłowym ustawieniu odciążenia kosiarki dotyczy sprężynowych mechanizmów odciążania, które nadal są stosowane nawet w nowoczesnych konstrukcjach kosiarek. Zbyt mocne odciążenie, czyli zredukowanie wagi zespołu tnącego, powodować będzie “skakanie” całego zespołu i pozostawianie nieskoszonych fragmentów. Natomiast zbyt słabe odciążenie prowadzi do szybszego zużycia elementów zawieszenia i roboczych kosiarki.

Błędy w wymianie noży

Noże kosiarki są najbardziej wrażliwym elementem w całej kosiarce. To od ich jakości i stanu zależy jakość pokosu. Jak podkreślają serwisanci, jednym z podstawowych błędów w obsłudze kosiarki dyskowej jest kwestia wymiany tylko jednego noża na dysku. Jest to niedopuszczalne i trzeba pamiętać, że noże w dysku wymieniamy zawsze parami.

Wymieniając noże trzeba zwrócić uwagę na kierunek obrotów dysku fot. Instrukcja obsługi PDT Pronar

- Błędy w niewłaściwych obrotach kosiarki

Procedura wymiany noży za pomocą odpowiedniego klucza jest prosta i nie nastręcza problemów, jednak trzeba zwrócić uwagę na kierunkowość noża. Poszczególne dyski kosiarki obracają się do siebie przeciwnie i montując na nich noże, trzeba je zakładać zgodnie z ruchem obrotu dysku: prawo, lewo. Na każdym nożu jest to zaznaczone za pomocą strzałki.

Innym błędem w obsłudze kosiarki, który często prowadzi do awarii podzespołów przenoszących moc, jest koszenie na niewłaściwych obrotach wałka WOM. Prawidłowe obroty napędu kosiarki są ujęte w instrukcji obsługi i trzeba się do nich stosować - unikając - jeśli jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, obrotów "eko".

W tej kategorii trzeba ująć także rozpoczęcie pracy kosiarki, zanim talerze listwy, koła napędzające i mechanizmy uzyskają właściwe obroty. Rozpoczęcie pracy zanim to nastąpi, prowadzi do nadmiernych przeciążeń na sprzęgle i często do zrywania zabezpieczeń czy pasków napędowych.

