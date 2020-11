Turbo w C-360. Czy warto?

Ursus C-360 niegdyś zdecydowanie najpopularniejszy ciągnik w Polsce. Jednak na dzisiejsze czasy nie grzeszy on mocą i wielu użytkowników chciałoby ją zwiększyć, montując turbosprężarkę. Zastanówmy się, czy montaż turbo do C-360 się opłaca?

Na pewno przyrost mocy i momentu obrotowego przydałby się w tym ciągniku, jednak większość egzemplarzy tych maszyn ma co najmniej kilkadziesiąt lat i często ich stan techniczny jest – nie czarujmy się – daleki od ideału. Rodzina silników 4001/03 stosowanych w C-360, C-355 i C-4011 ma już 60 lat. Ta 4-cylindrowa, 3,1-litrowa jednostka zbudowana została tak, żeby uzyskać z silnika jak najwięcej momentu obrotowego. Tłok ma długi skok – 110 mm, a tylko 95 mm średnicy, co zwiększa liczbę Nm, a nie liczbę KM. Sama konstrukcja silnika jest jeszcze wcześniejsza i powstała na podstawie trzycylindrowego silnika Z 3001 z czeskiego Majora. Znakomici konstruktorzy Zetora zapewne nie przewidzieli domowego montażu turbodoładowania do swoich ciągników w XXI w. – silnik nie jest przygotowany do tego konstrukcyjnie.

Turbosprężarka to nie wszystko

Montaż zespołu turbosprężarki do silnika to poważna ingerencja w charakterystykę jego pracy. Nawet jeśli silnik naszej „sześćdziesiątki” jest w doskonałym stanie technicznym, dołożenie mu turbo jest jak ostra jazda na sterydach po siłowni – można dostać zawału. „Uturbiony” silnik wykazuje się bowiem zupełnie inną charakterystyką cieplną – produkuje dużo więcej ciepła, a ciepło to musi być gdzieś odprowadzone. W C-360 pojemność wodna silnika z chłodnicą jest dosyć skromna jak na wydajność pompy wodnej i całego układu chłodzenia. Nawet po usunięciu termostatu mogą być problemy z dostatecznym chłodzeniem.

Montaż turbosprężarki wiąże się też z poważną ingerencją w układ olejowy silnika. Zasilanie turbiny, wolny spływ oleju z niej oraz odpowiednie chłodzenie denka tłoka mogą stanowić problem dla oryginalnej instalacji olejowej. Stanowczo przydałaby się tutaj pompa o większym wydatku.

„Dostaje” nie tylko silnik

Podnosząc moc w silniku, trzeba mieć na uwadze trwałość pozostałych elementów: sprzęgła, skrzyni biegów i tylnego mostu. Drastyczne podniesienie mocy ma negatywny wpływ na ich żywotność, choć oczywiście trudno tutaj mówić o konkretnych liczbach, bo bardzo dużo zależy tutaj od dbałości o te podzespoły, jak również samego stylu pracy operatora.

Ursus C-360 to niewątpliwie historia naszej rodzimej mechanizacji rolnictwa. On i jego genetyczni poprzednicy zasługują na uznanie i szacunek. Może więc raczej zadbajmy o to, żeby zostawić te ciągniki naszym potomnym w jak najlepszym stanie, jak najbardziej zbliżonym do oryginału – bez przeróbek, które mogą im zaszkodzić.



