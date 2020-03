Unia stawia na silosy dla indywidualnych gospodarstw

Po ubiegłorocznym przejęciu firmy Araj - uznanego producenta systemów przechowywania i suszenia ziarna - Unia chce wypromować linię produktów przeznaczonych do gospodarstw indywidualnych, czyli tzw. linię farmerską.

Działająca od 1996 r. firma Araj to dobrze znany na rynku producent instalacji i systemów do magazynowania i suszenia ziarna. W 2019 r. firma została włączona w struktury Unii. Na konferencji prasowej w zakładach Araj w Kątach Wrocławskich dowiedzieliśmy się, jakie nadzieje Unia wiąże z tym przejęciem i jakie cele sobie stawia. Jednym z nich jest szersze wyjście z ofertą produktów tzw. linii farmerskiej, a więc adresowanych do rolników indywidualnych.

Jak przyznał Piotr Strzelecki, nowy dyrektor handlowy Unii, Araj jest producentem powszechnie znanym w branży rolniczej, ale dotychczas kojarzonym przede wszystkim z dużymi instalacjami przemysłowymi. Wielu rolników nie zdawało sobie sprawy, że od kilku lat w ofercie ma również produkty na miarę zwykłych polskich gospodarstw. Ten sposób postrzegania producenta trzeba teraz zmienić.

-To dobry czas, by z ofertą systemów przechowalniczych wyjść do rolników, bo wszyscy zdali już sobie zdali sprawę, jak ważny jest moment sprzedaży wyprodukowanego ziarna – zauważył Piotr Strzelecki.

-Od możliwości przechowania ziarna zależą dziś wyniki ekonomiczne gospodarstw i opłacalność produkcji. Rolnik musi jednak posiadać wiedzę o naszej ofercie i my musimy mu ją dostarczyć, by liczyć na jego zainteresowanie i wybór naszych produktów.

Jak przyznał dyrektor handlowy, Araj stawiał głównie na klientów dużych, reprezentujących przemysł. To najważniejsi odbiorcy o których nadal Unia będzie zabiegać. Równocześnie jednak zamierza silniej promować produkty linii farmerskiej Araj, które wcześniej nie były zbyt szeroko reklamowane. Chodzi tu przede wszystkim o silosy zbożowe.

Zdaniem Piotra Strzeleckiego, oferta ta ma wielką szansę na rynku, ponieważ opiera się na sprawdzonych już w zastosowaniach przemysłowych rozwiązaniach, które dają gwarancję jakości, bezpieczeństwa użytkowania i długowieczności.

W ofercie linii Farma znajdziemy silosy płaskodenne pojemnościach 50, 80, 100, 150, 200, 250 t, oraz silosy lejowe – 35, 45, 55, 70, 100, 130, 182 t. Jak zapewnia Marek Smutek, specjalista ds. sprzedaży i wieloletni pracownik Araj, przewagę na konkurencją wyrobom tym dają m.in. najwyższej jakości szwedzka stal, specjalna powłoka i uszczelnienia połączeń, wzmocniona konstrukcja ścian, czy aktywny system kondycjonowania ziarna w silosie.

Jak zaznaczył Marek Smutek, działający od 24 lat na rynku producent nigdy jeszcze nie miał procesu sądowego w związku z zastrzeżeniami klienta co do jakości produktu i wykonanych usług. To jeden z powodów, dla których Araj zachował prawo do dalszego używania swojego logo, choć pod egidą Unii.

Producent oferuje też kompleksowe usługi w zakresie projektowania, montażu, rozruchu, przeszkolenia w zakresie obsługi i serwis sprzedawanych instalacji. Silosy z linii farmerskiej można jednak zakupić także do samodzielnego montażu w gospodarstwie, z zachowaniem pełnej gwarancji produktu. Co istotne, oferowane instalacje można w przyszłości rozbudowywać.

Jak na konferencji w Kątach Wrocławskich zapowiedzieli przedstawiciele Unii, silosy z serii Farma oraz inne urządzenia adresowane do gospodarstw indywidualnych będzie można oglądać na zbliżających się targach Agrotech w Kielcach.