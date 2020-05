Väderstad nowe kółko dociskające ProStop

Szwedzka firma Väderstad wprowadziła do swego siewnika punktowego Tempo nowe kółko dogniatające, które ma za zadanie dociskać nasiona w bruździe siewnej.

Väderstad wprowadził do swojej oferty nowy model kółka dogniatającego, nazwanego ProStop. Jest ono dostepne jako opcja w siewnikach do siewu punktowego Tempo. Jego zastosowanie pozwoli na zwiększenie wydajności siewu i podniesie także jego i tak wysoką dokładność. Jest ono zamontowane za redlicą wysiewającą w taki sposób, że toczy się po dnie bruzdy. Jego głównym zadaniem jest zatrzymywanie nasion po opuszczeniu przez nie zespołu pojedynkującego. Kółko zapobiega ich niekotrolowanemu przetaczaniu po dnie bruzdy. Szczególnei dotyczy to nasion dużych takich jak kukurydza czy soji. Kolejnym zadaniem jest dogniatanie nasion w bruzdzie siewnej by miały dobry kontakt z glebą. Jak podaje producent profil dogniatający w tradycyjnych kółkach podczas szybkiego siewu ulegał odkształceniom co powodowało niedokładne wyłapywanie i dociskanie nasion w bruździe. Aby rozwiązać ten problem konieczne było zaprojektowanie nowego rozwiązania.

Nowe kółko dogniatające ProStop jest umieszczone tuż za redlicą siewną, wtkai sposób iż toczy się po dnie redlicy siewnej.

Innowacyjne szprychy

Nowe kółko ProStop ma innowacyjną konstrukcję. Jest wykonane z gumy, łącznie ze szprychami łączącymi piastę z profilem kółka. Dzięki temu, szprychy pochłaniają wszelkie wibracje i uderzenia jakie występują podczas siewu z dużą prędkością. Pozytywny skutek takiej amortyzacji to dokładne przyleganie kółka do dna bruzdy siewnej. Również profil kółka nie ulega deformacjom i nie ugniata bocznych ścianek bruzdy siewnej co skutkuje stworzeniem lepszych warunków dla wzrostu roślin. Pozytywne efekty pracy nowego kółka są widoczne w postaci równowmiernych wschodów i równych warunków dla wzrostu roślin, a dobry rozwój początkowy powinien przełożyć się na wzrost plonów wysiewanych siewnikiem roślin.

Dzięki innowacyjnym gumowym szprychom, kółko jest odporne na wstrząsy przy wysokich prędkościach siewu

Nowe kółko dogniatajce będzie dostępne jako opcja dla wszystkich siewników Punktowych Tempo od czerwca 2020. Natomiast wszystkie siewniki Tempo zamówione od początku roku 2020 sa już przystosowane do montażu takiego kółka.