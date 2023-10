Podczas międzynarodowej imprezy „Farming Red” odbywającej się we wrześniu w Austrii mieliśmy okazję zobaczyć nowości firmy Väderstad. Na polu pod Wiedniem szwedzka firma pokazała dziennikarzom maszyny, które swoją europejską premierę będą miały podczas targów Agritechnica 2023 w Hanowerze.

Impreza rozpoczęła się od krótkiej prezentacji na temat firmy Väderstad. Henrik Gilstring, dyrektor generalny Grupy Väderstad, opowiedział o historii i zaznaczył, że przedsiębiorstwo wciąż należy do jego rodziny, a on sam jest przedstawicielem trzeciego pokolenia zarządzającego rodzinnym interesem. W tej chwili Väderstad to ok. 2 tys. pracowników, a marka działa w ponad 40 krajach na całym świecie.

Siew punktowy pszenicy

Chyba największą premierą tego roku będzie długo oczekiwany siewnik Proceed. Jego prototypy były już pokazywane, ale na tegorocznej Agritechnice zobaczymy już wersję produkcyjną. W Proceed chodzi głównie o precyzję i oszczędność materiału siewnego. Maszyna potrafi umieszczać nawet najmniejsze nasiona na idealnej głębokości z milimetrową precyzją. Próby z pszenicą ozimą przy wysiewie 150 nasion/m2 wykazały wzrost o 102 proc. biomasy roślin, 72 proc. biomasy korzeni i 62 proc. więcej pędów na roślinę w porównaniu do innego nowoczesnego siewnika. Proceed sprawdzi się nie tylko z pszenicą, lecz także w jęczmieniu, rzepaku, buraku cukrowym, grochu, kukurydzy, słoneczniku i wielu innych roślinach (...).