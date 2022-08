Zobacz galerię

Jak zwiększyć wydajność siewu? Odpowiedź mogłaby się wydawać prosta – wybrać maszynę o większej szerokości roboczej. Można też pójść drogą, którą proponuje Väderstad – znacząco zwiększyć prędkość roboczą.

Dwukrotnie wyższa prędkość siewu aniżeli w przypadku standardowych siewników punktowych – czy to możliwe? Väderstad twierdzi, że jak najbardziej. Czy potwierdzi to użytkownik takiej maszyny?

W poszukiwaniu wydajności

W gospodarstwie pana Tomasza Rodziewicza spod Hrubieszowa przez kilka lat użytkowany był siewnik punktowy Monosem z hydraulicznie regulowaną ramą. Rolnik nie miał zastrzeżeń do precyzji siewu, jednak pojawiał się problem z mechanizmem odpowiedzialnym za regulację rozstawu, dlatego też zapadła decyzja o wymianie siewnika na nowy, bardziej wydajny. – W tamtym czasie Väderstad Tempo T był jedyną maszyną, która mogła zaoferować siew z prędkością na poziomie ok. 15 km/h, a co więcej, rozwiązanie to było w siewnikach Tempo już dobrze znane, a więc powinno być także dopracowane, dlatego nie braliśmy pod uwagę konkurencyjnych siewników – wyjaśnia Tomasz Rodziewicz.

Nieco ponad rok temu za maszynę zapłacił on ok. 246 tys. zł brutto, a w cenie zawarty był także drugi zestaw kółek dogniatających, znaczniki hydrauliczne czy chociażby sekcja talerzy czyszczących. Siewnik został kupiony przy wykorzystaniu środków unijnych. Co ciekawe, w tym samym czasie taką samą maszynę kupił także ojciec pana Tomasza – pan Marek.

Szybko i precyzyjnie

W klasycznych siewnikach punktowych nasiona wypadające z układu dozującego spadają przewodami nasiennymi do gleby za sprawą grawitacji. Jeśli wówczas próbujemy zwiększyć prędkość roboczą, to w efekcie powstają duże wibracje, a nasiona odbijają się od ścianek przewodów, ograniczając precyzję.

Tym, co wyróżnia siewniki Tempo na tle konkurencji, jest nadciśnieniowy system dozujący, który niejako wstrzeliwuje nasiona do gleby przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu na całej drodze nasion z układu dozującego do wylotu dyszy nasiona są pod pełną kontrolą, a nawet dużo większa prędkość robocza nie wpływa na precyzję siewu.

Siewnik Väderstad Tempo T

Väderstad Tempo T umożliwia siew roślin w odległościach między rzędami od 450 do 800 mm, dlatego też wysiewane nim jest szerokie spektrum nasion m.in.: kukurydza, soja, fasola, rzepak oraz buraki cukrowe. W związku z tym, że maszyna ma jedynie skrajne sekcje rozsuwane hydraulicznie, to pozostałe sekcje muszą zostać przestawione ręcznie, co doświadczonemu operatorowi zajmuje ok. 3 h i pomocna w tym przypadku jest platforma na kółkach, która jest dostarczana przez firmę w pakiecie razem z siewnikiem.

Zdaniem rolnika w pełni satysfakcjonująca jest także wydajność, jaką osiąga 6-rzędowy siewnik. – Maksymalna wydajność siewu kukurydzy na naszych rozdrobnionych działkach sięga 40 ha w ciągu 8 h pracy operatora. W przypadku buraka cukrowego będzie to ok. 20-25 ha, a przy fasoli, ze względu na niższą prędkość siewu, do 15 ha/8 h

– zaznacza Tomasz Rodziewicz. Co ciekawe, z obserwacji rolnika wynika, że najwyższą precyzję siewu uzyskuje się przy wyższych prędkościach roboczych. W praktyce siew kukurydzy odbywa się z prędkością 15-17 km/h.

Zalety i wady siewnika

Zdaniem rolnika dużą wygodą w siewniku są silniki elektryczne do każdego podzespołu: po jednym silniku do każdego aparatu wysiewającego nasiona, nawóz oraz mikrogranulat. To szczególnie ważne, bo przy rozłączaniu sekcji automatycznie rozłącza się zarówno wysiew nasion, nawozu, jak i mikrogranulatu, co przekłada się na spore oszczędności w zużyciu każdego z podawanych składników.

Operator docenia beznarzędziowe ustawianie siewnika, a także łatwość wykonania próby kręconej, której obsługa odbywa się za pomocą tabletu z dedykowaną aplikacją. Za pomocą tego samego tabletu możemy sterować wszystkimi najważniejszymi parametrami siewu, a także mamy do dyspozycji system, który na bieżąco liczy liczbę wysiewanych nasion i na ekranie urządzenia informuje operatora o aktualnych parametrach siewu. Wentylator napędzany jest za pomocą układu hydraulicznego i jak twierdzi rolnik, w pewnym stopniu ogranicza to wykorzystanie siewnika z mniejszymi ciągnikami, które na ogół dysponują mniej wydajnymi pompami.

Na co dzień siewnik pracuje z traktorem Massey Ferguson 7719S, gdzie pompa hydrauliczna ma wydajność 190 l/min. Były również próby pracy ze starszym Fendtem 820, gdzie pompa ma wydajność 110-115 l/min i choć da się wówczas siać, to staje się to mniej efektywne, bo np. na uwrociach należy chwilę poczekać, aby ciągnik podniósł siewnik. Pewnie, gdyby wentylator napędzany był z WOM, to mogłyby z nim pracować mniejsze ciągniki. Drobnym mankamentem jest także niższa prędkość wysiewu większych nasion, np. fasoli.