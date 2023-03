Idzie wiosna! Choć pogoda dość kapryśna, widać już pierwsze oznaki kwitnącej pory roku, na którą wszyscy czekamy. Zbliżają się też wiosenne porządki, które dotyczą nie tylko prac domowych. Kto ma ogród, ten wie, że o trawnik i rośliny trzeba dbać praktycznie cały rok. A przedwiośnie to najlepszy czas na ich regenerację. Od czego zacząć?

Pierwsze porządki

Największym wyzwaniem dla każdego posiadacza domu z ogrodem jest trawnik. Zima i towarzyszące jej ujemne temperatury negatywnie wpływają na jego kondycję. Na powierzchni trawy pojawia się tzw. filc, czyli warstwa, która ogranicza korzeniom traw dostęp do tlenu, światła i nawozów mineralnych. Dlatego pierwsza czynność, jaka czeka Cię po odejściu zimy to oczyszczenie terenu m.in. z suchych liści, resztek roślin, patyków, a nawet kretowisk. Najlepiej zacząć od starannego wygrabienia ogródka, używając długich wygodnych grabi.

Bardzo skutecznym sposobem na usunięcie warstwy filcu jest wertykulacja, czyli nacinanie darni i podłoża na głębokość 5-45 mm za pomocą wertykulatora. Dzięki nacięciu korzeni trawy, jej nowe pędy zostają pobudzone do wzrostu, co sprawia, że po kilku tygodniach murawa staje się gęstsza, a przez to bardziej zadbana. Pamiętaj, aby nie przeprowadzać tego zabiegu na jednosezonowym trawniku, ponieważ możesz uszkodzić i zniszczyć delikatne świeże pędy traw. Przed rozpoczęciem pracy wertykulatorem spalinowym, elektrycznym, czy akumulatorowym powinno się zweryfikować jego stan techniczny i przede wszystkim kondycję noży tnących.

Przygotowanie do koszenia trawnika

W końcu nadchodzi czas na koszenie. Kiedy rozpocząć? Przyjmuje się, że gdy źdźbła trawy osiągną wysokość blisko 10 cm, możemy zacząć kosić trawnik. Kolejny warunek, który musi zostać spełniony to sprzyjająca pogoda. Wszyscy powinniśmy unikać deszczowych dni, które zwiększają ryzyko powstania chorób grzybotwórczych murawy. Pamiętaj też, że nie do końca dobrym rozwiązaniem jest koszenie trawnika podczas dużych upałów, które w znaczny sposób wpływają na schnięcie świeżych źdźbeł. Do koszenia potrzebny jest sprzęt, który całą zimę kurzył się w garażu lub piwnicy. Zarówno kosiarki, jak i podkaszarki wymagają odpowiedniej konserwacji i serwisowania. Z pewnością Twoja podkaszarka po ostatnim jesiennym użytkowaniu została oszczyszczona z resztek trawy. Teraz warto jeszcze sprawdzić kondycję świecy, czystość filtrów oraz gaźnika lub - jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem urządzenia akumulatorowego – naładować w pełni akumulator (pamiętaj, aby doładowywać akumulator również w okresie jego zimowania). W przypadku kosiarki spalinowej, konieczne jest ostrożne sprawdzenie stanu noży i żyłki. To elementy, które najczęściej ulegają zużyciu i uszkodzeniom, dlatego warto się upewnić, czy nie wymagają wymiany.

„Świetnie sprawdzą się standardowe żyłki nylonowe, odporne na ścieranie i strzępienie, ale najczęstszym wyborem profesjonalistów są żyłki Kramp Titanum Power, które dzięki twardej powłoce zewnętrznej zwiększają wydajność koszenia nawet o 30%. Powłoka jest wysoce odporna na działanie temperatury i zapobiega sklejaniu się żyłki w głowicy. Występują one w wersji kwadratowej i okrągłej”. – rekomenduje Specjalista ds. Produktu Las i Ogród w firmie Kramp, Tomasz Gazdulski.

A co z nożem? Jego wymiana nie jest najłatwiejsza, dlatego pamiętaj, że zawsze możesz udać się do serwisu, gdzie otrzymasz fachowe wsparcie. Producenci oferują dziś wyważone i fabrycznie naostrzone noże, nadające się do użytku zaraz po zamontowaniu. Uniwersalne Noże marki Kramp dodatkowo posiadają calowy otwór montażowy, który umożliwia przezbrojenie noża i dopasowanie go do odpowiedniej kosiarki po zastosowaniu odpowiedniej tulei redukcyjnej. Dobry nóż do kosiarki, kosy, czy podkaszarki charakteryzuje wykonanie z wysokiej jakości stali, która zapewni Ci pracę bez pęknięć i uszkodzeń.

Kiedy już konserwujesz swoje urządzenia ogrodowe, przychodzi również czas na wymianę oleju w silniku czterosuwowym. Pamiętaj, aby zawsze wykonywać tę czynność po rozgrzaniu silnika. Rozgrzany silnik rozrzedzi olej, co finalnie ułatwi jego wymianę. Do jego wymiany użyj specjalnych pompek, które skutecznie pomogą w opróżnieniu zbiornika oleju. Po opróżnieniu możesz od razu przystąpić do uzupełnienia zbiornika świeżym olejem. Pamiętaj o kontroli jego ilości. Możesz ją sprawdzić w książce serwisowej kosiarki, bądź skontrolować ilość oleju w silniku przy pomocy bagnetu ze wskaźnikiem, który występuje w każdym urządzeniu. Wybieraj olej odporny na utlenianie, o wysokiej wydajności czyszczenia i dyspersji, dzięki czemu silnik dłużej pozostaje czystszy. Ważne są także właściwości antykorozyjne, w celu ochrony metalu i stopów elementów mechanicznych. Szeroką ofertę olejów i smarów znajdziesz w sklepie Kramp.

Ważną czynnością w przypadku obsługi przedsezonowej kos i podkaszarek jest nasmarowanie przekładni kątowej odpowiednim smarem. Kiedy uzupełnisz smar w przekładni, Twoja podkaszarka jest już w zasadzie gotowa do wiosennych prac.

Pozostaje jeszcze kontrola świecy zapłonowej. Jeśli zauważysz, że jest uszkodzona, nie zwlekaj, tylko decyduj się na wymianę. Jeśli występują wyłącznie zabrudzenia, wystarczy oczyszczenie elektrod.

Co dalej?

Prace w ogrodzie wcale nie kończą się na koszeniu. Żywopłoty, krzewy, drzewa – wszystkie rośliny czekają na wiosenną pielęgnację. Pierwsze cięcia po okresie zimowym pobudzają do wypuszczania nowych pędów. Dlatego przygotowanie odpowiednich narzędzi do tych prac jest bardzo ważne. Sekatory i nożyce świetnie sprawdzą się do przycinania żywopłotów i gałęzi drzew. Sekatory elektryczne będą wygodnym rozwiązaniem przy żywopłotach wielkopowierzchniowych. Zaoszczędzą nasz czas i energię. Po tych wszystkich czynnościach pozostaje odpowiednio nawozić nasz ogród. Już teraz warto zadbać o ograniczenie rozwoju chwastów. Służy do tego m.in. rozrzucenie kory pod iglakami.

Gdzie szukać pomocy i doradztwa?

Regeneracja trawnika i roślin po zimie to niełatwe zadanie. Wymaga dużo cierpliwości i czasu. Dlatego warto rozpocząć prace o odpowiedniej porze, biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne miejsca, w którym mieszkasz i okres wegetacji roślin. Warto korzystać z porad profesjonalistów, którzy doskonale znają się na pielęgnacji ogrodów.