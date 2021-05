Wirtualna prezentacja – rzeczywiste nowości maszynowe

Youniverse to pierwsze cyfrowe targi maszyn rolniczych stworzone przez CNH Industrial. Podczas wirtualnej wystawy koncern CNH zaprezentował szereg nowych produktów marek: Case IH, New Holland i Steyr.

Cyfrowe targi odbyły się w dniach od 9 do 18 kwietnia 2021 r. Podczas wydarzenia rolnicy mogli poznać bogatą ofertę maszyn trzech marek należących do koncernu CNH. Wirtualna platforma dała też możliwość spotkania się z branżowymi specjalistami i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. W poniższym artykule skupiliśmy się na prezentacji kilku nowych ciągników.

Siedem nowych modeli Pumy

Już w tym roku na rynek trafi kolejna generacja ciągników Case IH z serii Puma. Paleta obejmuje cztery modele z przekładnią bezstopniową CVXDrive (185, 200, 220 i 240) oraz trzy modele z Multicontrollerem, a więc przekładnią typu full powershift 19/6 (modele: 185, 200 i 220). Jak deklaruje producent, maszyny oferują sporo ulepszeń wpływających na maksymalizację okresu bezawaryjnej pracy, wydajności na polu i drodze oraz poprawiających komfort serwisowania i konserwacji.

Wszystkie ciągniki napędzane są znanymi, 6-cylindrowymi silnikami FPT Industrial o pojemności 6,7 l, o mocach od 180 do 240 KM przy prędkości znamionowej oraz od 225 do 270 KM – z układem zarządzania mocą. Jednostki napędowe spełniają teraz normę emisji spalin Stage 5. W tym celu zostały wyposażone w bezobsługowy układ oczyszczania spalin Hi-eSCR. Warto dodać, że silniki są zatwierdzone do stosowania z 100 proc. HVO – syntetycznym biopaliwem wytwarzanym wyłącznie z surowców odnawialnych. Ponadto jednostki napędowe charakteryzują się wydłużonym,

750-godzinnym okresem wymiany oleju silnikowego oraz wymianą oleju przekładniowego co 1500 h.

Traktory wyróżnia też odświeżony design. Jest m.in. nowa maska, którą można wyposażyć w kamerę montowaną nad przednim układem zawieszenia narzędzi. Zainstalowano też nowe, mocniejsze światła drogowe i robocze, wykonane w technologii LED, zapewniające strumień światła nawet do 40 tys. lumenów, a więc nawet 10 razy więcej niż poprzednie modele Pumy.

Jedną z bardziej znaczących zmian w modelach Puma CVXDrive jest nowa jakość obsługi. Konstruując wysokosprawną, czterozakresową przekładnię CVXDrive, inżynierowie oprogramowania Case IH zwiększyli osiągi i właściwości jezdne ciągnika dzięki nowym funkcjom sterowania bezstopniowego, zapewniającego płynniejszą i bardziej dynamiczną charakterystykę jazdy. Pozostałe udoskonalenia obejmują działanie przekładni nawrotnej oraz czułość pedału gazu, ręczne sterowanie tempomatem oraz zwiększoną czułość Multicontrollera. Ustawienia można szybko konfigurować oraz łatwo dopasować do preferencji operatora i rodzaju prac na monitorze AFS Pro 700. Ciekawymi rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo jazdy – zwłaszcza transportu z obciążeniem i w pagórkowatym terenie – są opatentowana funkcja zapobiegania najeżdżaniu przyczepy na ciągnik i systemem ABS oraz hamulec wydechowy silnika pomagający szybciej zatrzymać traktor i zmniejszający zużycie hamulców (stosowany już w poprzedniej generacji Pumy). Traktory wyposażono też w nową funkcję szybkiej regulacji tylnego TUZ, która umożliwia szybkie i łatwe przezbrojenie z kategorii 2 na kategorię 3. Z kolei nowa konstrukcja przedniego układu zawieszenia jest teraz taka sama jak w modelach Optum i charakteryzuje się ulepszoną geometrią zwiększającą jego skok oraz prześwit z przodu.

Jeśli chodzi o zaawansowane funkcje elektroniczne, to dostępne są układ prowadzenia AccuGuide zapewniający dokładność automatycznego prowadzenia pomiędzy przejazdami do 2,5 cm, technologia automatyzacji uwroci AccuTurn Pro i systemy rolnictwa precyzyjnego AFS Connect, umożliwiające za pośrednictwem nowego portalu MYCaseIH zdalne monitorowanie i zarządzanie maszynami. Pierwsze nowe ciągniki trafią do dealerów już w maju br.

New Holland T6.160 Dynamic Command

Jedną z nowości ze stajni New Hollanda, która powinna zainteresować szerokie grono polskich rolników, jest rodzina ciągników T6 powiększona o unikalny model T6.160 Dynamic Command. Ten wszechstronny ciągnik łączy 6-cylindrowy sinik o mocy 135 KM z technologią podwójnego sprzęgła i przekładnią 24/24. – T6.160 Dynamic Command posiada wszystkie zalety ekskluzywnej technologii podwójnego sprzęgła, która swoją premierę miała w latach 80. ubiegłego wieku w sporcie motorowym i przynosiła zwycięstwa na torze dzięki szybszej zmianie biegów. Klienci docenią pełną moc bez strat momentu obrotowego przy zmianie biegów i minimalne zużycie paliwa – mówi Christel Diebolt, menedżer ds. marketingu produktu na rynku europejskim.

Szereg automatycznych funkcji umożliwia wydajną pracę przez cały dzień. Wśród nich należy wymienić system regulacji prędkości jazdy (GSM II), który został stworzony z myślą o zwiększeniu wydajności ciągnika poprzez automatyczne utrzymywanie ustawionej przez operatora prędkości docelowej przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa. Inną funkcją zwiększającą wydajność jest inteligentne przełączanie zakresów, które zapewnia wybór właściwego biegu przy zmianie zakresu przy pominięciu biegów w zakresach, które zachodzą na siebie, dzięki czemu osiąga się szybkie przyśpieszenie i sekwencyjny wybór przełożenia. Zastosowana w ciągniku T6.160 Dynamic Command technologia telematyki zapewnia rolnikowi stałą łączność z ciągnikiem za pomocą MyPLM Connect. Za pomocą prostego, opartego na tablecie interfejsu może on wysyłać i odbierać informacje w czasie rzeczywistym. Może on zarządzać swoją flotą maszyn i gospodarstwem z jednego miejsca, przesyłając swoje dane agronomiczne na platformę Farm Tab, dostępną bezpłatnie na portalu MyPLM Connect. Platforma znajduje się na portalu MyNH, na którym można rejestrować maszyny, odbierać informacje i materiały o produktach oraz prosić o wsparcie w razie potrzeby.

Ciągnik wyróżniają kompaktowe gabaryty, 2,6-metrowy rozstaw osi oraz dopuszczalna masa całkowita wynosząca 10,5 t.