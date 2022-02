Wojskowa Akademia Techniczna wesprze działalność przemysłu rolniczego

Wojskowa Akademia Techniczna podpisała porozumienie z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu, w ramach którego wesprze działalność przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych.

Umowa przewiduje inicjowanie i realizowanie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy.

Zakłada również współpracę w zakresie organizowania szkoleń dla uczniów szkół średnich oraz staży i praktyk dla studentów. Wszystkie te działania mają przyczynić się do wsparcia rodzimych producentów maszyn i urządzeń rolniczych oraz edukacji młodzieży.

Zalążkiem współpracy było udostępnienie w ubiegłym roku przez WAT elementów bazy laboratoryjnej w celu przeprowadzenia przez PIGMUiR zajęć praktycznych z zakresu budowy i eksploatacji hydrotronicznych układów napędowych.

Obecnie w ramach realizacji projektu „Inkubator 4.0”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, opracowywane jest w Akademii mobilne stanowisko laboratoryjne do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Wdrożeniem stanowiska zainteresowana jest PIGMUiR.

Zakres współpracy obszarze dydaktyczno-naukowym określa porozumienie zawarte 9 lutego 2022 r. pomiędzy WAT a Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu. fot. materiały prasowe

Podczas spotkania, które poprzedziło podpisanie porozumienia, płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT podkreślił, iż Wojskowa Akademia Techniczna dysponuje licznymi, doskonale wyposażonymi laboratoriami i współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi, w tym także z firmami branży rolniczej.

Zadania PIGMiUR, które przedstawił prezes Józef Dworakowski, to m.in. integracja firm branży, reprezentowanie wspólnych interesów, wymiana doświadczeń, koordynacja działań firm zrzeszonych w Izbie, współpraca z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami, organizacja specjalistycznych szkoleń i seminariów, a także promocja firm z branży – w tym organizacja wystaw rolniczych, m.in. targów Agro Show.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest niezależną i samofinansującą się organizacją samorządu gospodarczego o charakterze branżowym. fot. materiały prasowe

Izba wspiera kształcenie przyszłych pracowników, m.in. specjalistów w zakresie mechaniki, którzy przyczynią się do rozwoju branżowych firm krajowych. Źródłem ich pozyskiwania są szkoły. Nie dysponują one jednak wystarczającym zapleczem badawczo-laboratoryjnym. Nie posiadają go też firmy krajowe zrzeszone w PIGMUiR. Izba liczy w tym obszarze na owocną współpracę z WAT.