Wóz asenizacyjny Volumetra marki Joskin pod lupą

Produkcja zwierzęca jest nieuchronnie związana z powstawaniem nawozów naturalnych. Dla jednych są one źródłem cennych składników pokarmowych, dla innych kłopotliwym odpadem, który trzeba zagospodarować. Jedno jest pewne, w obu przypadkach potrzebny jest sprzęt, który poradzi sobie z naturalnymi nawozami płynnymi i da radę zaaplikować je tak, aby to, co w nich zawarte, wykorzystać w jak największym stopniu i ograniczyć do minimum odory.

Szeroki wybór beczek asenizacyjnych, które dają sobie radę z aplikowaniem płynnych nawozów naturalnych, oferuje firma Joskin. W roku 2015 zaprezentowała ona beczkę z serii Volumetra. W tej serii wozów asenizacyjnych inżynierowie Joskina tak zaprojektowali zbiornik beczki, że służy on jako rama nośna maszyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu jej środek ciężkości oraz masa własna uległy znacznemu obniżeniu, co pozwala produkować beczki o pojemności od 10 do 26 tys. l. Cała konstrukcja Volumetry jest zaprojektowana w taki sposób, że podczas procesu konfiguracji beczki w czasie zakupu można wybrać przeróżne opcje osprzętu w zależności od potrzeb przyszłego właściciela. Te zalety dostrzegli dziennikarze zasiadający w jury konkursu Machine Of The Year i przyznali jej tytuł Maszyny Roku 2017 w kategorii Transport. Beczka Joskina ma możliwość rozbudowywania jej o kolejne opcje wyposażenia nawet po zakupie. Jeśli zajdzie potrzeba, można dołożyć inną pompę, ramię ssawne czy TUZ do zawieszenia aplikatora do gnojowicy.

SZEROKI WYBÓR POJEMNOŚCI

Wóz asenizacyjny Volumetra ma konstrukcję samonośną, co oznacza, że jego zbiornik jest częścią ramy nośnej maszyny. Pozwala to na uzyskanie niskiej masy własnej maszyny oraz nisko położonego środka ciężkości. Cała konstrukcja została wykonana ze stali HLE, która jest produkowana dla firmy Joskin. Volumetra występuje w dwóch wersjach: dwu- lub trzyosiowej. Mniejsza maszyna może występować w wersjach o pojemnościach od 10,5 do 20 tys. l, natomiast w wersji trzyosiowej - od 18 do 26 tys. l. Maksymalna średnica zbiornika może wynosić 2,1 m. Cała konstrukcja jest dwustronnie ocynkowana, co znacząco wpływa na podniesienie żywotności maszyny. Do beczki można montować dodatkowe wyposażenie pod warunkiem, że przy jej zamawianiu zaznaczy się odpowiednie opcje przygotowawcze pod montaż dodatkowych elementów. W jednej trzeciej długości beczki znajduje się przegroda, która pozwala przenieść ciężar na przednią część maszyny, co pozwala zachować prawidłowy nacisk na ciągnik podczas całego procesu rozlewania. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować centralny układ smarowania.

HYDRAULICZNE ZAWIESZENIE

Volumetra jest wyposażona w hydrauliczne zawieszenie nazwane przez producenta - w zależności od liczby osi - Hydro-Tandem lub Hydro-Tridem. Skok zawieszenia w tych układach jezdnych wynosi aż 250 mm. Dodatkowo dzięki zawieszeniu hydraulicznemu beczka lepiej się poziomuje. Elementy zawieszenia są przykręcane do beczki, co wydłuża jej żywotność i ułatwia ewentualne naprawy. Wnęki w zbiorniku beczki pozwalają na montaż szerokiego ogumienia aż do 850 mm i wysokości 1670 mm. Dodatkowym atutem takiej budowy zbiornika jest fakt, że można zastosować skrętne osie ułatwiające manewrowanie maszyną. W przypadku podwozi tandem skrętna może być druga oś, natomiast w przypadku tridemów pierwsza i ostatnia.

Maszynę można wyposażyć w urządzenie automatycznie regulujące siłę hamowania w zależności od ilości cieczy w zbiorniku. Standardowo zaczep Volumetry jest amortyzowany poprzez silentbloki (elementy gumowo-metalowe) lub w opcji za pomocą systemu oleopneumatycznego (siłowniki hydrauliczne połączone z amortyzatorami gazowymi wypełnionymi azotem). W opcji jest możliwość zamontowania systemu umożliwiającego kontrolowanie ciśnienia powietrza w oponach, co pozwala na jeszcze mniejsze ugniatanie gleby.

BOGACTWO WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

W wozach asenizacyjnych Volumetra Joskin przewiduje możliwość montowania różnego rodzaju pomp: od zwykłej pompy próżniowej, poprzez zalewowe pompy krzywkowe, aż do pomp ślimakowych i przepływowych krzywkowych. Warto zaznaczyć, że opisywana przez nas beczka ma konstrukcję specjalnie zaprojektowaną pod pompy ślimakowe. Umożliwiają one zasysanie nawozów płynnych z głębokości poniżej 3,5 m oraz zapewniają możliwość pracy z gęstszymi płynami niż w przypadku innych pomp. Jako standardowe wyposażenie montowany jest zbierak kamieni, można także zamontować docinacz Simple-Cut, który docina resztki znajdujące się w gnojowicy.

Zbiornik można wyposażyć także w ramię do napełniania Jumbo lub wysięgnik, dzięki temu cały proces napełniania zbiornika beczki może odbywać się bez wychodzenia z kabiny operatora. Cały proces sterowania odbywa się za pomocą skrzynek sterujących lub joysticka. Beczkę można wyposażyć w układ TUZ, na którym da się zawiesić różnego rodzaju systemy rozlewające od zwykłych węży wleczonych, poprzez aplikatory zębowe czy dyskowe lub aplikatory specjalne do użytku na łąkach, jak np. Solodisc czy Multi-action. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zamontować także przepływomierz elektroniczny, który na bieżąco monitoruje ilość wylewanej cieczy. Wóz można także wyposażyć w system Sectionpilot, który przeciwdziała podwójnemu dawkowaniu nawozów naturalnych w t ym samym miejscu.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Kamil Baczyński z Podolina koło Wapna zdecydował się na zakup beczki Volumetra, ponieważ - jak mówi - można ją w przyszłości rozbudowywać o kolejne elementy wyposażenia. Jak podkreśla rolnik, o przyszłej rozbudowie trzeba pamiętać już przy zamawianiu beczki, ponieważ część detali przyszłego wyposażenia musi być na maszynie w momencie jej powstania. Kamil Baczyński sam podjął się takiej rozbudowy. Jego beczka Volumetra o pojemności 14,5 tys. l w momencie zakupu nie miała aplikatora, tylko łyżkę rozlewową, a obecnie rolnik czeka na aplikator Solodisc. W przyszłości będzie chciał również dołożyć hydrauliczne ramię zasysające i zmienić pompę z próżniowej na ślimakową. Kolejnym plusem beczki, jak podkreśla pan Kamil, jest to, że ma ona hydrauliczne zawieszenie kół oraz hydrauliczne poziomowanie, dzięki czemu dużo lepiej prowadzi się po drogach podczas dojazdu na pole. Beczka rolnika jest także wyposażona w hydrauliczny dyszel, dzięki czemu drgania powstałe na drodze nie przenoszą się na współpracujący ciągnik.

W gospodarstwie Baczyńskiego maszyna współpracuje z ciągnikiem o mocy 130 KM, ale - jak podkreśla rolnik - zdarzało się, że pracował z nią 4-cilindrowy ciągnik o mocy zaledwie 100 KM. Zastrzeżenie rolnika co do beczki dotyczy problemu, jaki pojawia się podczas pracy z ciągnikami John Deere - jak mówi rolnik, jest wtedy mało miejsca pomiędzy zaczepem a wałkiem WOM ciągnika, co utrudnia agregowanie beczki z ciągnikiem i konieczność pamiętania, aby nie uszkodzić wałka podczas pracy w polu (ale uszkodzenie nigdy nie wystąpiło u rolnika). Beczka Baczyńskiego jest wyposażona w opony o szerokości 650 mm, dzięki czemu w minimalnym stopniu ugniata glebę podczas aplikowania nawozów płynnych. Rocznie maszyna z powodzeniem aplikuje na pola i łąki gospodarza ok. 4 mln l płynnego nawozu pochodzącego od stada krów mlecznych.