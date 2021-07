Wprowadzenie normy Stage V przedłużone przez Covid-19?

Od 1 stycznia 2022 w silnikach maszyn rolniczych miała obowiązywać nowa, restrykcyjna norma emisji. Jednak wprowadzenie Stage V zostanie przedłużone przez Covid-19.

9 czerwca 2021 r. Parlament Europejski na głosowaniu przyjął tekst rozszerzający przepisy przejściowe obowiązujące dla niektórych maszyn i ciągników wyposażonych w silniki w zakresie mocy od 56 do 130 kW (76,14 do 176,75 KM), w celu umożliwienia zajęcia się skutkami kryzysu Covid-19.

Głosowanie to otwiera drogę do ostatecznego przyjęcia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmienionej wersji rozporządzenia 2016/1628 wyznaczającego graniczne daty wprowadzenia norm emisji Stage V.

Trzeba przypomnieć, że na wniosek trzech europejskich stowarzyszeń przemysłowych reprezentujące producentów maszyn rolniczych i sprzedawców detalicznych Cema, Climmar i Ceettar, Parlament Europejski już w lipcu 2020 r. wprowadził rozporządzeniem 2020/1040 zmiany uwzględniające zaburzenia produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych spowodowanych pandemią Covid-19.

Wprowadzenie normy Stage V przedłużone po raz kolejny?

To nie jest pierwsze przedłużenie ustalonych terminów. Europejskie stowarzyszenia branżowe już jakiś czas temu wspólnie wezwały instytucje europejskie do uzupełnienia rozporządzenia 2020/1040 które, jak wspomnieliśmy, zmieniło w zeszłym roku najpilniejsze aspekty rozporządzenia dotyczącego Stage V. Stowarzyszenia producentów maszyn uważają także za pilne zajęcie się maszynami wyposażonymi w silniki przejściowe o mocy od 56 kW do 130 kW zbudowane do końca 2019 r.

Komentując decyzję Parlamentu Europejskiego Jérôme Bandry, sekretarz generalny organizacji Cema powiedział:

- Nasze branże nadal borykają się z zakłóceniami w łańcuchu dostaw i produkcji spowodowanymi przez drugą i trzecią falę COVID-19. Jednak aby zapewnić odporność naszego łańcucha rolno-spożywczego, rolnicy i usługodawcy potrzebują maszyn z silnikami przejściowymi, produkcyjnie zaplanowanych i wyprodukowanych przed pandemią.

Nawet niewielkie przesunięcie terminu wprowadzenia normy Stage V pozwoliłoby uniknąć sytuacji, w których silników przejściowych nie da się już na czas zamontować na maszynach i mocą prawa, trzeba je będzie zezłomować. Jednak gdy silniki przejściowe trafią do maszyn rolniczych, możemy się zapewne spodziewać upustów cenowych na takie maszyny.

Choć większość producentów zapewnia, że silniki stosowane w ich nowych maszynach spełniają normy emisji Stage V, to (jak w przypadku Zetora Proximy) w ciągu najbliższych miesięcy można jeszcze zamawiać poszczególne modele w "starej" normie emisji.