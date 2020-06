Wydajność na pierwszym planie - potrójne zestawy koszące

Wśród najbardziej wydajnych i zapewniających najwyższą jakość pracy maszyn właściwie nie ma miejsca na kompromisy – zarówno pod względem jakości wykonania, jak i wyposażenia. Tak też wydaje się być w przypadku potrójnych zestawów koszących.

Wybór największych zestawów koszących jest spory, choć oczywiście nie można mówić tu o takiej różnorodności jak w przypadku mniejszych, pojedynczych kosiarek, których producentów można liczyć w dziesiątkach, jeśli nie setkach. Na duże zestawy decydują się z reguły gospodarstwa, które mają też duże oczekiwania – nie tylko co do wydajności, lecz takżę jakości pracy, trwałości i komfortu obsługi. I choć na pierwszy rzut oka większość tego typu maszyn wygląda bardzo podobnie, to jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”. W poprzednim wydaniu miesięcznika (5/2020) podpowiedzieliśmy, na co warto zwrócić uwagę, wybierając taki zestaw, teraz przyglądamy się bliżej maszynom kilku popularnych producentów.

Claas

W przypadku tylnych zestawów koszących Claas oferuje wyłącznie kosiarki z centralnym systemem zawieszenia listwy tnącej w szerokościach od 8,1 do 10,7 m. Maszyny są dostępne w trzech konfiguracjach: Trend, Contour i Business. Różnią się między sobą przede wszystkim rodzajem sterowania. W podstawowych Trend funkcje hydrauliczne uruchamiane są dźwigniami rozdzielacza, podczas gdy w Cotour jest już terminal sterujący, który skupia funkcje sterowania, a obieg oleju hydraulicznego jest załączony na stałe. Z kolei w wersji Business obieg jest uruchamiany tylko w razie potrzeby – komputer sterujący kosiarką zmienia w układzie Load Sensing ciągnika (traktor musi być więc w taki układ wyposażony) wychylenie pompy hydraulicznej, a więc jest załączana tylko wtedy gdy jest potrzeba i z odpowiednim wydatkiem. W kosiarkach Contour i Business sterowanie z monitora jest możliwe zarówno dla kosiarki przedniej, jak i tylnych. Monitor wskazuje m.in. prędkości obrotowej noży, ciśnienia, odciążenia hydropneumatycznego, można też zaprogramować przyciski funkcyjne itp. Wśród polskich rolników największą popularnością cieszą się jednak prostsze kosiarki Trend. Nie mogą być one wyposażone w dodatkowe elementy do obróbki paszy, takie jak kondycjoner czy przenośniki taśmowe. Natomiast we wszystkich wersjach odciążenie hydropneumatyczne jest już w standardzie.

Warto też dodać kilka słów nt. listwy tnącej MaxCut, której atuty są bardzo podkreślane przez przedstawicieli Claasa. Wytwarzana jest z jednego arkusza metalu i wytłaczana na prasie, nie ma miejsc spawanych – dolna i górna część łączone są specjalnymi, krótkimi śrubami radełkowanymi, aby nie osłabiać konstrukcji. Całość jest hermetycznie zamknięta, a wymiana oleju w ogóle nie jest zalecana. Cechą charakterystyczną są też specjalne, wymienne nakładki w miejscach schodzenia się noży na listwie, stanowiące przeciwnoże. Pozostała frontowa część listwy narażona na większe zużycie jest wzmacniana metodą napawania.

W razie nagłego kontaktu z większym kamieniem układ napędowy jest rozłączany za pomocą modułu Safe Link. Każda tarcza jest chroniona przez specjalny trzon ze zdefiniowanym miejscem pęknięcia. W razie zerwania trzonu dysk traci napęd, ale jest dalej utrzymywany przez osiową śrubę; wymiany wymaga tylko trzon. Taka sytuacja lub ewentualna naprawa są jedynymi, kiedy producent zaleca wymianę oleju w listwie. W przypadku najechania na większą przeszkodę kosiarka odchyla się do tyłu i jednocześnie podnosi się. W zależności od modelu zabezpieczenie to jest realizowane mechanicznie (sprężynowo) lub hydraulicznie. W przypadku modeli Contour i Business wartym podkreślenia jest też system umożliwiający płynną regulację szerokości koszenia tylnych kosiarek (rozstawu) w zależności od zastosowania przedniej kosiarki lub częstotliwości i linii (konturów) prowadzenia kosiarki po polu (o tych zależnościach pisaliśmy w numerze majowym).

W ofercie Claasa dostępne są 3 typy kosiarek czołowych. Podstawową jest Disco 3150 F. To kosiarka, którą charakteryzuje zakres kopiowania w 2 płaszczyznach, zawieszana jest na trójkącie zaczepowym, a przedni TUZ ciągnika musi mieć funkcję pływającą (jest to kosiarka z zawieszeniem typu pchanego). Drugi typ to kosiarki Disco F Profil: 3200 i 3600 (odpowiednio: 3 i 3,4 m). W tych maszynach kopiowanie odbywa się w trzech płaszczyznach – oprócz wzdłużnego i poprzecznego listwa dopasowuje się do poprzecznych pagórków, obierając odpowiedni kąt natarcia, co umożliwia nisko osadzony punkt obrotu belki. Natomiast najbardziej zaawansowaną kosiarką czołową jest seria Disco F Move (takie same szerokości jak w Profil), która oprócz tego, że zastosowano w niej koncepcję Profil – ma własne zawieszenie (konstrukcja ciągniona) – położenie przedniego TUZ ciągnika jest zablokowane. Zakres kopiowania w płaszczyźnie pionowej to aż 1 m (0,6 m do dołu i 0,4 m w górę), co w połączeniu z niezależnym zawieszeniem ma zapewnić najlepsze dopasowanie do podłoża. Ma więc zapewnić najwyższą jakość koszenia także tam, gdzie użytki mają spore nierówności. W tej serii kosiarki mają w standardzie hydropneumatyczne odciążenie, podczas gdy w dwóch pierwszych jest sprężynowe, a hydropneumatyczne występuje w opcji.

Pöttinger

Bardzo szeroki wybór kombinacji koszących ma w swojej ofercie Pöttinger. Szeroka paleta dostępnych maszyn pozwala na dopasowanie zestawu zarówno do rodzaju użytków zielonych, ukształtowania terenu, jak i potrzeb obróbki zielonej masy i wielkości ciągnika. Grupę maszyn „lekkich” stanowi seria Novadisc z bocznym zawieszeniem listwy tnącej i odciążeniem sprężynowym. Dostępne są tutaj dwa modele o szerokościach 7,24 i 8,08 m (12 i 14 dysków). Producent deklaruje, że minimalne zapotrzebowanie na moc dla mniejszego zestawu to zaledwie 85 KM.

Kolejne grupy stanowią zestawy z zawieszanymi centralnie kosiarkami Novacat S. Jeśli komuś zależy na maksymalnej wydajności, nie ma potrzeby stosowania np. spulchniacza, a użytki niekoniecznie są równe, polecamy zainteresować się właśnie takim zestawem. Kosiarki S10 i S12 dysonują maksymalnymi szerokościami roboczymi odpowiednio 9,52 i 11,2 m. W przypadku tej drugiej producent określa wydajność godzinowa 13 ha! Novacat S12 jest największą zawieszaną kombinacją koszącą na rynku, a jej wydajność jest określana nawet na 13 ha/h. Dodatkowe wyposażenie, takie jak spulchniacz, zgniatacz czy taśmy transportujące, nie jest tutaj dostępne.

Najwięcej możliwości kon­figuracyjnych zestawów koszących jest w seriach Novacat X (14 dysków tnących, 8,3 m szerokości) i Novacat A (16 dysków, A9 8,92/9,18 m, A10 8,8-10,02 m). Obydwie serie są dostępne zarówno ze spulchniaczami (ED), zgniataczami pokosu (RCB), jak i taśmami transportującymi (Collector). Ciekawą propozycją jest zestaw A10 CF, który za listwami tnącymi kosiarek ma zamontowane przenośniki ślimakowe transportujące materiał na jeden środkowy pokos, a więc spełnia rolę przenośnika taśmowego, jednocześnie nieco spul­-

­chniając przenoszony materiał, tak że po zrzuceniu w pokos jest on nieco bardziej sterczący, co powoduje jego lepsze przesychanie, choć oczywiście nie jest to tak, jak przy spulchniaczach. Urządzenie jest przy tym nieskomplikowane i wydajne i jednocześnie tańsze niż Collector. Jak zauważają przedstawiciele Pöttingera, to stosunkowo nowe rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, szczególnie przy zbiorze zbóż na kiszonkę (GPS), ale przy trawach również. W kosiarkach Novacat X dociążenie listwy tnącej jest realizowane do wyboru: za pomocą sprężyn lub hydropneumatycznie, a w przypadku Novacat A

– stosowany jest wyłącznie ten drugi sposób. Warto też dodać, że zestaw Novacat X można zamówić w konfiguracji „przód-tył”. Przednia kosiarka może być tutaj zamontowana między dwoma tylnymi i cały zestaw porusza się wtedy wstecz. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla ciągników z układem sterowania umożliwiającym pracę do tyłu, czego przykładem może być dość popularny system Twin Trac w Valtrze. Jednocześnie producent proponuje różne opcje sterowania zestawem maszyn: od najprostszego sterownika Select Control poprzez rozbudowany Power Control, kończąc na działających w standardzie Isobus sterownikach Expert 75 oraz CCI 1200 (opcje w Novacat A).

Do tylnych zestawów koszących Pottinger oferuje przednią kosiarkę Novacat ze sprawdzonym zawieszeniem Alpha Motion, które zapewnia bardzo dobre podłużne (od -9 do +12 st.) i poprzeczne (+/- 16 st.) dopasowanie do terenu. Kosiarka jest dostępna w 3 szerokościach roboczych: 2,62, 3,04 oraz 3,46 m. Maszyny są oferowane w wersji Master i Pro. W pierwszej wersji kozioł zawieszenia jest nieco krótszy, a dzięki temu jest lżejsza i może być montowana do mniejszych ciągników. Ograniczeniem może być tutaj wielkość przednich kół ciągnika – do większych traktorów polecana jest wersja Pro, która dzięki wydłużonemu kozłowi umożliwia też nieco większy zakres wychylenia wzdłużnego listwy tnącej.

Jeśli chodzi o listwę tnącą, warto w tym miejscu podkreślić przemyślaną, a jednocześnie prostą konstrukcję napędu dysków. Napęd jest przekazywany przez koła zębate o dużej i zbliżonej średnicy (prostoliniowo), co gwarantuje zazębienie aż 3 zębami, przez co w przypadku uderzenia w kamień koła są mniej obciążone. Producent nie zastosował tutaj zabezpieczeń jak u większości producentów typu „zrywalne kołki” i jak twierdzi, uszkodzenia listwy zdarzają się niezwykle rzadko.

Krone

Światowej rangi specjalistą w dziedzinie maszyn do zbioru i konserwacji pasz objętościowych jest niewątpliwie firma Krone. Podstawowymi zestawami koszącymi w jej ofercie są zestawy kosiarek Easy Cut B750, B890 i B970 oferujące maksymalną szerokość roboczą: 7,5, 8,9 i 9,7 m (odpowiednio: 8, 10 i 12 dysków tnących). Konstrukcja tych modeli definiuje je wyłącznie do pracy solo – bez dodatkowego osprzętu do obróbki skoszonej zielonki czy formowania pokosu. Odciążenie układu kopiującego teren jest w standardzie realizowane mechanicznie. Są to wiec maszyny o stosunkowo prostej budowie. Natomiast cechą wspólną tej serii z bardziej zaawansowanymi konstrukcjami (wymienionymi w dalszej części opisu) jest układ centralnego zawieszenia belki tnącej – w zestawach koszących Krone nie oferuje bocznego, jak np. Pöttinger w serii Novadisc.

Dla tych, którzy poszukują zestawów koszących łączących jednocześnie wstępną obróbkę paszy, Krone oferuje zestawy koszące w kilku kombinacjach:

*EasyCut CV, a więc z kondycjonerem palcowym (modele: B870 CV i B1000 CV);

*EasyCut CR – z dwuwalcowym zgniataczem (modele: B870 CR i B1000 CR) zgniatacza. Te kosiarki mogą być dodatkowo wyposażone w taśmy formujące jeden pokos – wtedy zestaw zyskuje dodatkowe oznaczenie „Collect”;

*EasyCut CV Collect i CR Collect, tworzące kombinacje powyższych modeli z dodatkowym, napędzanym hydraulicznie taśmowym przenośnikiem pokosu.

Jest jeszcze jedna opcja. Podobnie jak w przypadku Pöttingera, Krone również oferuje kosiarkę wyposażoną w przenośniki ślimakowe zastępujące taśmy, montowane tuż za listwami tnącymi. Jest to model B950 Collect, powstały na bazie kosiarek bocznych o szerokościach 3,6 m każda, co w połączeniu z kosiarką frontową może dać szerokość roboczą na poziomie 9,45 m.

Na przód ciągnika Krone oferuje kosiarki już od szerokości roboczej 2,8 m do 3,6 m. Najmniejsza kosiarka jest jednak przeznaczona raczej do pracy solo, np. przed przyczepą samozbierającą. Do zestawów koszących polecane są maszyny o szerokościach 3,2 lub 3,6 m. W tym zakresie do wyboru są np. EasyCut F320 (3,2 m) – najczęściej wybierana z oferty Krone przez polskich rolników – lub F360 (3,6 m), które oferowane są zarówno z zawieszeniem typu „push” (pchane) oraz „pull” (ciągane). W przypadku konstrukcji ciąganych, odciążenie belki jest realizowane hydropneumatycznie, natomiast jeśli chodzi o konstrukcje pchane – tu standardowym wyposażeniem jest odciążenie sprężynowe.

Jeśli chodzi o serce kosiarek, a więc listwę tnącą, Krone ma tutaj inną koncepcję niż np. Claas. Dolna i górna część listwy są bowiem nie skręcane, a zespawane. Takie rozwiązanie ma według producenta zagwarantować brak odkształceń przez lata użytkowania i całkowitą bezobsługowość, w tym brak konieczności wymiany oleju. Aby taka „bezobsługowość” obyła się bez szkody dla elementów przekładni pracującej w listwie, jeszcze w fabryce przed ich montażem wykonuje się specjalny proces ich czyszczenia i docierania. Do tego komora listwy ma dużą pojemność olejową, co gwarantuje dobre chłodzenie. W środku pracują duże koła zębate dające szeroki zakres zazębienia i zapewniające cichą pracę. Do tego warto wspomnieć o zabezpieczeniu dysków SaveCut. Każdy moduł jest tutaj indywidualnie chroniony przez ścinany kołek. Wymiana noży już w standardzie jest beznarzędziowa.

SaMASZ

SaMASZ jest jedynym polskim producentem, który oferuje duże, trzyczęściowe zestawy koszące. Jednocześnie trzeba dodać, że maszyny białostockiego producenta zyskały już światową renomę i są od lat dostarczane do kilkudziesięciu krajów. Oferta zestawów koszących została tutaj podzielona na dwie serie: MegaCut i GigaCut. W pierwszej znajdziemy kombinacje koszące w 3 szerokościach roboczych: 8,6 (KDD 861), 9,10 (KDD 912) i 9,4 m (KDD 941). Nie ma tutaj możliwości doposażenia w dodatkowy osprzęt jak w przypadku GigaCut, co sprawia, że jednocześnie jest to zestaw lżejszy (dla ciągników o mocy już od 130 KM) i tańszy (ceny zaczynają się poniżej 100 tys. zł netto). Maszyny charakteryzuje centralne zawieszenie listew tnących, duży zakres kopiowania terenu oraz standardowo montowane mechaniczne (sprężynowe) odciążenie belki tnącej. Odciążenie hydropneumatyczne jest opcją.

Z kolei GigaCut jest zestawem, który może być w pełni wyposażony we wszystkie dodatkowe technologie obróbki paszy: kondycjoner palcowy (dodatkowe oznaczenie „S”) lub walcowy („W”) oraz transportery taśmowe („ST” lub „WT”).

Jeśli chodzi o kosiarkę czołową, do zestawu MegaCut SaMASZ daje możliwość zastosowania kosiarki Toro lub KDF. Toro to maszyna oferowana w 3 szerokościach: 2,6, 3 i 3,4 m z zawieszeniem pchanym – kopiowanie wzdłużne jest więc realizowane na TUZ ciągnika. Odciążenie listwy jest realizowane przez zestaw sprężyn. KDF to kosiarka z zawieszeniem listwy typu ciągnionego, zapewniającym najbardziej dokładne kopiowanie terenu w obydwu płaszczyznach. Podobnie jak w przypadku Toro, dostępna jest w tych samych trzech szerokościach roboczych, a odciążenie listwy jest wyłącznie mechaniczne (sprężynowe). KDF może być wyposażona w spulchniacz palcowy lub walcowy – jest więc maszyną przeznaczoną do zestawu GigaCut, a bez wyposażenia dodatkowego może pracować również w kombinacji MegaCut.

Pisząc o kosiarkach SaMASZ-u, nie sposób nie wspomnieć o listwach tnących. Producent stosuje tutaj swój sztandarowy produkt, jakim jest PerfectCut. To autorski produkt charakteryzujący się dużą wytrzymałością i wydajnością. PerfectCut to listwa spawana, dzięki czemu – jak zapewnia producent – mamy stuprocentową gwarancję szczelności. Jednocześnie listwa ma dużą sztywność, a dodatkowe elementy od spodu zabezpieczają ją całkowicie przed oddziaływaniem w szczególności kamieni. Należą do nich płozy oraz wstawki międzypłozowe będące jednocześnie przeciwnożami dla obracających się noży. Dodatkowo cała listwa na ślizgach jest zabezpieczona trudnościeralnymi nakładkami. Cały zestaw tych elementów w przypadku SaMASZ-u znajduje się już w podstawowym wyposażeniu. Dodatkowo każdy moduł dyskowy jest zabezpieczony przed uszkodzeniem za pomocą ścinalnego kołka, a sama wymiana noży jest beznarzędziowa.

Kuhn

Dużo możliwości konfiguracji zestawów koszących oferuje Kuhn. Wśród najnowszych maszyn francuski producent oferuje tutaj dwie zasadnicze grupy tylnych „motyli”. Podstawową stanowi seria GMD – są to kosiarki bez kondycjonerów. W jej zakres wchodzą 3 modele o regulowanych szerokościach roboczych, przy czym maksymalne to: 8,75, 9,53 i 9,93 m. Takie same szerokości roboczej mają kosiarki FC, ale te dysponują dodatkowym osprzętem do wyboru: kondycjonerem palcowym, zgniataczem walcowym, a dodatkowo również możliwy jest montaż transporterów taśmowych.

Wszystkie te kosiarki charakteryzuje układ centralnego zawieszenia listwy tnącej Lift Control. Dodatkowo uwagę zwraca imponujący zakres wahań kosiarek, który w pionie wynosi blisko 50 cm. To w połączeniu z wahadłowym połączeniem przegubowych zespołów koszących ma zapewnić dopasowanie do każdego terenu i najwyższą jakość cięcia, co ma z kolei niebagatelne znaczenie dla jakości paszy. Warto dodać również to, że kosiarki mogą mieć zastosowany system hydraulicznego przesunięcia bocznego kosiarek, dzięki czemu nawet podczas jazdy można zestaw zawęzić w przypadku wykonywania skrętów podczas pracy, tak żeby uzyskać większe pokrycie obszarów roboczych, nie pozostawić niewykoszonych pasów, a na prostych przejazdach rozszerzyć zestaw dla uzyskania jak najwyższej wydajności. Zawieszenie Lift Control łączy działanie odciążenia zespołu koszącego, przegubu wahliwego i aktywnego zabezpieczenia najazdowego Non-Stop.

Jeśli chodzi o przednie kosiarki polecane do tych zestawów, do wyboru są dwie szerokości robocze kosiarek GMD (pracujących solo) i FC (z kondycjonerem z palcami elastycznymi lub stalowymi): 3,11 i 3,50 m. Zawieszenie listew tnących (przegubowe, wahliwe) typu „ciągnionego” (z zawieszeniem „pchanym” są modele: GMD 3123 i F4411), cechuje się szeroką amplitudą wahań: do 30 proc. prawo/lewo i pionowo aż do 70 cm. Odciążenie listwy może być hydropneumatyczne, a dodatkowe bębny pozwalają zawęzić pokos nawet do 1 m. Warto też podkreślić zastosowane elastyczne, boczne pokrywy oraz nowoczesny i praktyczny design – operator ma zapewnioną maksymalną widoczność na przód kosiarki.

Nowe modele kosiarek tylnych i przednich GMD oraz FC są oferowane w wersjach z bezobsługową belkę tnącą OptiDisc. W odróżnieniu od poprzednich wersji, które były skręcane, listwy OptiDis są spawane laserowo. Charakterystyczną cechą są też różne odległości pomiędzy zbieżnie i rozbieżnie obracającymi się dyskami, co ma na celu zapewnić dokładniejsze pokrycie obszarów pracy noży i energiczniejsze wyrzucanie skoszonych roślin na pokos. Wyjątkowe są też elementy wzmacniające belkę, jak na przykład łożyskowanie dysków za pomocą śrub przechodzących przez cały przekrój belki. W przypadku kolizji z przeszkodą wałek dysku jest ścinany tuż nad łożyskiem, chroniąc koła zębate (system ProtectaDrive). Wymiana wałka powinna zająć ok. 15 min.