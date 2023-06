Wymieszanie słomy z glebą. Czym zrobić to dobrze?

W pełni uniwersalnej maszyny do uprawy pożniwnej, która pozwalałby na wykonanie zarówno ultrapłytkiej, standardowej oraz głębokiej uprawy, nie ma obecnie na rynku, fot. TK

Choć uprawa pożniwna popularnie zwana podorywką jest z pozoru czynnością prostą do wykonania, to jak zwykle bywa – diabeł tkwi w szczegółach. Jak wykonać ją poprawnie oraz jakich maszyn możemy do tego celu użyć?

Oprócz wielu korzyści dla kondycji gleby od teraz kolejnym powodem do mieszania słomy z glebą w okresie pożniwnym mogą okazać się dla rolników dodatkowe dopłaty przyznawane za realizowanie praktyk ekoschematów. Uprawa pożniwna – temat stary jak świat Uprawa pożniwna prawdopodobnie w takiej czy innej formie towarzyszy rolnikowi od zawsze, bowiem po zbiorze rośliny głównej pozostające resztki pożniwne należało w jakiś sposób zagospodarować. Uprawa pożniwna powinna przede wszystkim przerywać parowanie z gleby, a jednocześnie płytko wymieszać resztki pożniwne z glebą, by uczynić jak najlepsze warunki do szybkiego skiełkowania osypanych w czasie zbioru nasion oraz przyspieszyć rozkład wymieszanych resztek. Ważne jest także to, iż uprawa pożniwna pozwala na zniszczenie siedlisk zarówno patogenów grzybowych, jak i szkodników (...).

