Produkty z serii TITAN i AGRIFARM stanowią synonim jakości dopracowanej do perfekcji. Polecamy je tym, którzy mają duże wymagania w zakresie środków smarnych do zaawansowanych zastosowań. Możesz je nabyć u autoryzowanych dystrybutorów FUCHS, a przy okazji wziąć udział w konkursie.

Firma Fuchs to największy niezależny producent środków smarnych na świecie. Oleje i smary opuszczające fabrykę wytwarzane są z wykorzystaniem szerokiej gamy, wysokiej jakości komponentów. Pozwala to idealnie dopasować się do konkretnych zastosowań. Niewątpliwym atutem jest także szerokie zaplecze badawczo rozwojowe, jak również ścisła współpraca z Klientami. Poprzez wiele lat pracy nad produktami udało nam się połączyć wiedzę teoretyczną, wyniki badań laboratoryjnych z doświadczeniem praktycznym.

Produkty TITAN & AGRIFARM. Czym się wyróżniają?

Rozpoznawalne artykuły z linii TITAN - szeroka oferta środków smarnych dla motoryzacji oraz AGRIFARM - specjalnie dopracowana dla branży rolniczej mają doskonałą reputację, bo zostały sprawdzone w praktyce niezliczoną ilość razy.

Ich skuteczność jest udowodniona, a korzyści mówią same za siebie. Oto wybrane z nich.

Parametry ponad normą

Produkty charakteryzują się takimi parametrami, które często wykraczają poza wymagania norm producentów.

Dzięki temu żywotność silnika czy skrzyni biegów jest dłuższa, a ryzyko awarii jest zredukowane do minimum, co ogranicza przestoje. W przypadku olejów silnikowych mniejsze dolewki to również niższe koszty utrzymania.

Bezkompromisowa jakość

Osiągamy ją dzięki dopracowanemu, powtarzalnemu procesowi produkcji oraz efektywnej kontroli. Dzięki temu klient ma pewność, że parametry oleju są zawsze takie same i stoją na najwyższym poziomie.

Przy produkcji korzystamy z naszego doświadczenia, popartego wieloma certyfikatami jakości. W efekcie końcowy produkt każdorazowo spełnia ściśle określone normy i jest po prostu niezawodny w każdym zastosowaniu.

Transparentność

W FUCHS zawsze uczciwie podchodzimy do kwestii potrzeb i oczekiwań klienta. Dlatego profil produktu jest wyraźnie podzielony na specyfikacje, dopuszczenia, rekomendacje. Zatem wiesz, czego możesz się spodziewać przy zakupie.

Linia AGRIFARM

Trwałość, niezawodność czy zużycie paliwa maszyny rolniczej to czynniki, które zależą od kondycji układu napędowego. Ciągniki oraz kombajny pracują w bardzo wymagających warunkach, typowa jest wytężona praca w upalne lato. Obecne na rynku nowe pojazdy są wyposażone w turbodoładowane silniki Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa Common Rail, a zaawansowane systemy oczyszczania spalin są czymś standardowym. W przypadku skrzyń biegów popularność zyskują przekładnie automatyczne, o znacznie bardziej skomplikowanej budowie, w porównaniu do manualnych. Pewność działania powyższych konstrukcji zależy od prawidłowo dobranych środków smarnych. W pierwszej kolejności zwykle zwracamy uwagę na silnik. Jaka jest jego moc, czy głośno pracuje, ile pali, czy jego serwis jest kosztowny. Warto sobie uświadomić, że olej znajduje się w niemal każdym miejscu gdzie obracające elementy mogą stykać się ze sobą. Oddziela smarowane części, aby nie dopuścić do zatarcia. Niestety nie ma on łatwego życia. Wysoka temperatura, sadza, dostające się do niego paliwo to czynniki, które degradują go w nieustający sposób. Z tego powodu co pewien czas podlega wymianie. Obecnie producenci ciągników deklarują coraz dłuższe okresy wymian. Dawne 250-300 motogodzin zostało dziś znacznie wydłużone, przykładowo do wartości 600 lub 750 godzin. Co więcej, ze względu na normy czystości spalin, elementy takie jak filtr cząstek stałych czy układ z tzw. Ad-Blue to standard. Ponieważ każdy olej ulega niewielkiemu spalaniu w trakcie pracy silnika to dostaje się do wymienionych elementów. Stąd też jego skład musi być odpowiedni, czyli spełniać prawidłowe normy, aby uniknąć sytuacji takich jak zapchany filtr. Produkty AGRIFARM MOT LA SAE 15W-40 czy AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 zostały specjalnie stworzone pod kątem nowoczesnych silników maszyn rolniczych. Co więcej, drugi z wymienionych cechuje się niezwykłą ochroną przed zużyciem oraz bardzo małą odparowalnością, co w praktyce przekłada się na ograniczenie dolewek. Redukuje to koszty i ułatwia eksploatację. Do zastosowań bez zaawansowanych systemów oczyszczania spalin w ofercie firmy Fuchs znajduje się AGRIFARM MOT SAE 15W-40. Szeroka gama spełnianych norm oraz dopuszczenia producentów sprawiają, że może być z powodzeniem stosowany w wielu różnych jednostkach napędowych. W rolnictwie widoczny staje się trend do zmniejszenia zużycia paliwa, oraz emisji dwutlenku węgla, poprzez stosowanie silników, które mogą pracować na oleju o obniżonej klasie lepkości, na przykład SAE 10W-30. Olejem, który dostosowuje się do aktualnych trendów jest AGRIFARM MOT SAE 10W-30, przeznaczony do najbardziej nowoczesnych jednostek napędowych. Analizując foldery producentów ciągników widzimy, że coraz bardziej powszechne są automatyczne skrzynie biegów. Wersje stopniowe, zwane często Powershift, ale przede wszystkim odmiany bezstopniowe, noszące zazwyczaj miano CVT, mają skomplikowaną budowę. Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na parametry oleju. Współczynnik tarcia oraz lepkość muszą mieć określone wartości, aby przekładnia pracowała prawidło, jak również aby mógł być przeprowadzony proces kalibracji. Jednym z naszych nowszych produktów jest AGRIFARM UTTO VT. Jest to olej często znajdujący zastosowanie w skrzyniach biegów VT-Drive, montowanych w ciągnikach McCormick. Do przekładni Vario w Fendtach z powodzeniem sprawdzi się AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40. Stabilne parametry cierne, znaczna odporność na utlenianie oraz możliwość pracy przy bardzo wysokich temperaturach to gwarancja długotrwałej bezproblemowej eksploatacji. Oleje wielofunkcyjne w rolnictwie są niezwykle popularne. Jednym z produktów mocno rozpowszechnionych na rynku jest AGRIFARM UTTO MP. Dzięki dopracowanej recepturze spełnia on znaczną ilość norm, które są wymagane przez czołowych producentów maszyn rolniczych.

Produkty serii AGRIFARM są doskonale znane na polskim rynku i mają bardzo dobrą reputację. Jest to efektem ich wysokiej jakości oraz parametrów, które utrzymują się na stabilnym poziomie w całym okresie pomiędzy wymianami. Warto mieć świadomość, że znaczna część sukcesu niezawodnej eksploatacji naszych maszyn to prawidłowy dobór oleju. Zawsze kierujmy się ku środkom smarnym spełniającym wymagane normy jak również tym pochodzącym od renomowanych producentów. Nieco wyższa cena zwróci się z nawiązką gdyż unikniemy zbędnych napraw czy przestojów.

