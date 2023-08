Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach to spółka skarbu państwa, która w ostatnich latach zdobywa wiele nagród za hodowane u siebie bydło, ale także dzięki sporym dochodom gospodarstwo mocno inwestuje w sprzęt. Ostatnie 2-3 lata zaowocowały inwestycjami na ponad 20 mln zł. Co kupiono i dlaczego akurat takie urządzenia?

Prezes OHZ Osięciny, Janusz Zaremba, tłumaczy, że zakup mocnych maszyn o wysokich wydajnościach wynika m.in. z braku rąk do pracy i ogromnej potrzeby wykonania prac w terminie, co ma duże znaczenie przy hodowli.

Mają rozmach i możliwości

Niedawno mieliśmy okazję zwiedzić część rolniczego kompleksu w Osięcinach (woj. kujawsko-pomorskie), bo tak chyba można nazwać gospodarstwo, które składa się z aż siedmiu różnych jednostek. Prezes Janusz Zaremba za pomocą swoich pracowników gospodaruje na ok. 3 tys. ha gruntów rolnych. Poza tym w Osięcinach przede wszystkim utrzymywanych jest ok. 2,5 tys. sztuk bydła, w tym 1,24 tys. krów. Codziennie sprzedawanych jest 40 tys. l mleka, a do rolników trafiają stąd najlepsze jałowice. W gospodarstwie zatrudnione są 133 osoby.

Prezes sam wybiera nowe maszyny. Ostatnie zakupy to m. in. 12-metrowy siewnik Bednar, opryskiwacz John Deere R4050i z 36-metrową, karbonową belką polową, sieczkarnia polowa Krone BigX 680, kombajn John Deere X9 1100, kilka traktorów Massey Ferguson 8S i jeden Fendt serii 900. Wkrótce do OHZ Osięciny trafi wóz asenizacyjny ze zbiornikiem 30 tys. l. Tak duże inwestycje nie są spowodowane jakimś widzimisię czy niezdrowymi ambicjami kierownictwa. Jak powiedział nam prezes Zaremba, spółka nie ma żadnych długów czy kredytów, a taki sprzęt jest niezbędny, by się dalej rozwijać.

Generalnie jest bardzo dobrze. Samego mleka sprzedajemy 1,2 mln l miesięcznie, więc to są duże pieniądze. Oczywiście, trzeba żywić bydło tak, żeby wyjść na swoje. Głównie nastawiamy się na genetykę zwierząt, bo jesteśmy spółką skarbu państwa i musimy dbać o to, żeby rolnicy mieli od nas bardzo dobry materiał hodowlany. To jest podstawa – zauważa prezes OHZ Osięciny. Jeden kombajn zastąpił wiele maszyn

Jedną z bardziej spektakularnych maszyn w Osięcinach jest kombajn John Deere X9 1100, który trafił pod Brześć Kujawski przed żniwami 2022. – Kupiliśmy go w ubiegłym roku przed samymi żniwami. Sprawował się bardzo dobrze i myślę, że był to bardzo trafny zakup. Maszyna spokojnie młóci ok. 6 ha/h, tj. ok. 60 ha dziennie – bez wysiłku. Wcześniej musieliśmy wynajmować kombajny z różnych firm czy od osób prywatnych, a w ubiegłym roku daliśmy sobie radę ze żniwami sami. Mamy jeszcze 5 innych swoich kombajnów, ale o mniejszych wydajnościach – komentuje Janusz Zaremba (...).