Zakup maszyn rolniczych w 2022 r. Czy będą problemy z dostępnością?

Pandemia, kryzys na rynku stali, brak półprzewodników – wszystko to złożyło się na poważne problemy z dostępnością jak i cenami samochodów. Taka sytuacja ma rzutować również na nadchodzący rok. A jak będzie wyglądać zakup maszyn do gospodarstwa? W końcu traktor i samochód złożony jest z podobnych części.

Surowce do produkcji są podobne, jednak specyfika branży sprawia, że dostępność maszyn rolniczych jest w dużo lepszej kondycji. Wpływ na to mają nakładające się na siebie zmienne, jak chociażby to, że do wyprodukowania maszyny nie potrzeba tyle elektroniki co w samochodzie.

Obecny rok był bardzo dobry pod względem sprzedaży ciągników. Producenci w tej grupie odnotowali 30 proc. wzrost. Taki poziom (nawet z tendencją wzrostową) ma utrzymać się w nadchodzącym czasie.

Jak mówi dyrektor wsparcia sprzedaży Claas Polska – Piotr Dziamski - zainteresowanie zakupem sprzętu jest duże - portfel zamówień poszczególnych dealerów w ich sieci jest zapełniony do maja. Wzrostu cen spowodowanych inną przyczyną niż kurs euro nie zakładają.

Specjaliści jednak są zgodni co do bardziej skomplikowanych maszyn – czym bogatsza wersja, tym jej dostarczenie może okazać się trudniejsze. Jednak przyszły rok powinien przynieść harmonizację dostępności sprzętu.

Owszem, rynek zderzył się z ograniczeniem dostępności komponentów z Azji, ale to nie oznacza ich całkowitego braku. Poszukiwanie przez producentów alternatywnych źródeł pozwoliło na upłynnienie produkcji - dowiedzieliśmy się w rozmowie z wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Michałem Spaczyńskim.

Podobnie jest ze stalą. Droga – ale jest. Prostsze maszyny, nie wymagające elektroniki na dzień dzisiejszy bez problemu można nabyć. Najczęściej sprzedające przyczepy powyżej 10 t są dostępne i można również składać zamówienia na nadchodzący rok. Potwierdza to Jarosław Łuczak, dyrektor handlowy Agro Zasław.

Jak będzie kształtować się popyt w 2022 roku? Trudno oszacować z całkowitą dokładnością. Np. w przypadku kombajnów sporo dealerów ma już zakontraktowane zamówienia na przyszły rok i nie przyjmuje nowych zamówień.

Poprawa efektywności wydatkowania środków na działania inwestycyjne w ramach PROW, a w tym modernizację gospodarstw czy premie dla młodych rolników spowodowały wzrost popytu na sprzęt rolniczy w poprzednich miesiącach. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że spora część rolników dokonało już wielu inwestycji w bieżącym roku. Zapotrzebowanie na maszyny powinno zatem się normalizować.

Wygląda na to, że optymistyczne spojrzenie na nadchodzący rok może dla rynku maszyn rolniczych okazać się słuszne. Jeśli równowaga między zapotrzebowaniem i produkcją oraz warunki gospodarcze się utrzymają, żaden rolnik nie powinien spotkać się z większymi przeszkodami z nabyciem sprzętu w nowym roku 2022.