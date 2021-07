Zgrabiarki karuzelowe - przegląd rynku

Zbiór siana, jak również sianokiszonki w ostatnich latach jest swego rodzaju walką z czasem. Duże wydajności pracy oferują zgrabiarki karuzelowe dostępne w wersjach dla małych, średnich i wielkoobszarowych gospodarstw. Takie zgrabiarki oferują zarówno krajowi, jak i zagraniczni producenci. Przyglądamy się ofercie tych maszyn i zastosowanym w nich rozwiązaniom.

Od zgrabiarek karuzelowych wymaga się zarówno szybkości, jak i dokładności zgrabiania, a jednocześnie unikania zanieczyszczenia paszy. Stąd ważne kryteria wyboru maszyny to nie tylko szerokość robocza, lecz także zastosowane rozwiązania techniczne.

Wymogi stawiane zgrabiarkom

Na rynku dostępne są zgrabiarki karuzelowe jednowirnikowe, oferowane dla małych gospodarstw, oraz maszyny wielowirnikowe – mające znaczne szerokości robocze. Te ostatnie są oferowane jako maszyny symetryczne lub szeregowe. Zgrabiarki o konstrukcji szeregowej mogą formować jeden duży lub dwa małe wały zielonki. Zalety tych maszyn to płynna zmiana szerokości roboczej (i to nawet w znacznym zakresie) oraz grabienie pojedynczego wałka z boku, jak to ma miejsce w przypadku zgrabiarek kołowo-palcowych, co umożliwia zgromadzenie dużej ilości materiału dla bardzo wydajnych maszyn, jakimi są samojezdne sieczkarnie polowe. Wadą zgrabiarek szeregowych jest utrudniony transport wynikający z długości będącej sumą średnic dwóch karuzel, odstępów między nimi i wymiarów zaczepu. Kolejną niedogodnością jest bardziej pracochłonne przezbrajanie do transportu. Ponadto zgrabianie roślin motylkowych można wykonywać wyłącznie przy najmniejszej szerokości roboczej.

Oprócz rodzaju maszyny i jej szerokości roboczej warto zwrócić uwagę na rodzaj zawieszenia, parametry przekładni oraz masę maszyny. Nie bez znaczenia jest także wybór uwzględniający producenta. Renoma wytwórcy przekłada się na jakość wykonania maszyny oraz jej niezawodność.

Krajowe zgrabiarki jednowirnikowe

Propozycją dla niewielkich gospodarstw są zgrabiarki jednowirnikowe, które cechuje lekka konstrukcja i niskie zapotrzebowanie na moc ciągnika. Jednokaruzelowe maszyny stanowią pokaźną ofertę zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów. Jednym z krajowych wytwórców tych maszyn jest firma SaMasz, która oferuje jednowirnikowe zgrabiarki w wersji zawieszanej (szerokość 3-4,4 m) oraz przyczepianej (4,1-4,4 m). Umożliwiają one formowanie wałka o szerokości 0,8-1,5 m. Każda z maszyn jest napędzana z WOM o prędkości 540 obr./min. W przypadku maszyn zawieszanych zależnie od modelu producent montuje na karuzeli od 9 do 11 ramion, na których znajdują się 3 lub 4 podwójne, sprężyste palce grabiące. Wysokość ich położenia można regulować poprzez korbę umiejscowioną na przekładni lub zmianę sposobu zamontowania podwozia karuzeli, które można odwracać, co pozwala na uzyskanie prześwitu pod jego ramą równego 16 bądź 21 cm. Maszyny standardowo są wyposażone w jednoosiowy układ kopiujący oraz zaczep wahliwy. Opcjonalnie mogą być one wyposażone w układ jezdny typu tandem oraz zaczep skrętny. Do stabilizacji pracy maszyny producent stosuje stabilizatory sprężynowe. W wersji przyczepianej układ jezdny typu tandem jest wyposażeniem standardowym. Dodatkowo producent oferuje przednie koło kopiujące. Jednowirnikowe zgrabiarki przyczepiane SaMasz mają hydrauliczno-mechaniczny układ regulacji wysokości zgrabiania i unoszenia karuzeli do transportu.

Krajowym producentem zgrabiarek jednowirnikowych jest też firma Pronar. W ofercie tego wytwórcy (seria ZKP) są dostępne trzy modele zawieszane oraz jeden przyczepiany. Najmniejszą maszyną jest zgrabiarka karuzelowa ZKP300 jednowirnikowa o szerokości roboczej 3 m. Wyposażono ją w 8 ramion, na których znajdują się 3 podwójne palce sprężyste. W konstrukcji maszyny zastosowano jednoosiowy układ kopiujący. Układ jezdny typu tandem jest dostępny w jednowirnikowej maszynie ZKP420, której szerokość robocza wynosi 4,2 m. Maszyna ta składa się z 11 ramion, na których umieszczono po 4 palce. Największą maszyną jednowirnikową w ofercie Pronaru jest zgrabiarka przyczepiana ZKP460T o szerokości 4,6 m. W tej maszynie zastosowano 12 ramion, na których zamontowano po 4 podwójne palce sprężyste. Przestawienie maszyny z pozycji roboczej do transportowej i odwrotnie odbywa się hydraulicznie. Wysokość robocza karuzeli jest regulowana za pomocą śruby nastawczej. W celu zapewnienia zawsze optymalnego dopasowania palców grabiących do podłoża istnieje możliwość wykonania dodatkowego pochylenia poprzecznego wirnika względem podwozia. Dzięki temu, że maszyna jest dostępna w wersji przyczepianej, pomimo swojej masy (680 kg) może współpracować z ciągnikami o mocy już od 30 KM.

Kolejnym rodzimym producentem zgrabiarek jednowirnikowych jest firma Sipma. W ofercie tego wytwórcy są dostępne dwa modele zawieszane i jeden przyczepiany. Szerokość robocza maszyn ZK 350 WIR i ZK 450 WIR wynosi odpowiednio 3,5 oraz 4,5 m. W mniejszym modelu zastosowano 9, a w większym 11 ramion. Na każdym z ramion w modelu ZK 350 WIR producent montuje 3 podwójne palce, zaś w maszynie ZK 450 WIR na każdym ramieniu znajdują się 4 palce. Maszyny oparte są na podwoziu jednoosiowym (ZK 350 WIR) lub typu tandem (ZK 450 WIR). Dodatkowa regulacja wysokości podwozia typu tandem umożliwia jeszcze bardziej dokładne ustawienie wysokości pracy zgrabiarki. Bezstopniową regulację wysokości palców grabiących od podłoża umożliwia korba. Model przyczepiany (ZK455 WIR) ma szerokość 4,5 m i jest oparty na podwoziu typu tandem. W konstrukcji maszyny zastosowano 11 ramion grabiących, na których zamocowano po 4 podwójne palce grabiące. Maszyna waży 620 kg i wymaga współpracy z ciągnikiem o mocy od 30 KM.

Zagraniczne zgrabiarki jednowirnikowe

Polscy rolnicy mają także możliwość nabycia maszyn zagranicznych. Jednowirnikowe zgrabiarki (7 modeli) oferuje firma Claas. Są to maszyny serii Liner o szerokości od 3,2 do 4,8 m. Zależnie od modelu na karuzeli jest zamontowanych od 8 do 12 ramion z 3 lub 4 podwójnymi palcami. Mniejsze maszyny są standardowo wyposażone w oś pojedynczą. Opcjonalnie dostępna jest również oś tandemowa. Tandem jest standardowo dostępny w większych modelach oraz maszynach przyczepianych. W wersji przyczepianej producent oferuje dwa modele o szerokości 4,2 i 4,5 m. Do obsługi zaczepianych jednowirnikowych zgrabiarek Liner wystarcza jeden zawór hydrauliczny działający jednokierunkowo. Możliwe jest także ustawienie nachylenia wirnika w kierunku jazdy, które odbywa się za pomocą korby zintegrowanej w siłowniku dyszla lub opcjonalnego koła kopiującego.

Jednowirnikowe zgrabiarki w swej ofercie ma także firma Kuhn. Seria GA obejmuje modele o szerokości od 3,2 do 5 m. Najmniejsze maszyny (GA 300 GM 3201 G/GM i GA 3801) wyposażono w 9- lub 10-ramienną karuzelę z 3 lub 4 palcami na każdym ramieniu. Regulacja wysokości zgrabiania jest wykonywana za pomocą korby. Maszyny w standardzie oparte są na podwoziu jednoosiowym. Opcjonalnie dostępny jest układ tandemowy. W tandemowe podwozie wyposażone są zawieszane maszyny z gamy GA 1031 o szerokości od 4,4 do 5 m. Koła umieszczono blisko palców, co w opinii producenta pozwala lepiej kopiować teren i zapobiega zanieczyszczaniu paszy glebą. W opcji producent oferuje także koło kopiujące mocowane przed karuzelą. Największy model z tej gamy (GA 5031) jest wyposażony w wirnik o średnicy 4 m. Na nim zieloną masę zgrabia 15 ramion wyposażanych w sprężyste palce. Regulacji wysokości grabienia dokonuje się za pomocą przekładni, którą obsługuje się w przedniej części wieżyczki. Masa zgrabiarki GA 5031 wynosi ponad 800 kg. Do jej napędu wystarcza ciągnik o mocy 40 KM.

Znanym zagranicznym wytwórcą zgrabiarek jednowirnikowych jest austriacka firma Pottinger. Oferta maszyn obejmuje modele o szerokości roboczej od 3,4 do 4,6 m, które umożliwiają formowanie wałka o szerokości od 0,6 do 1,65 m. Karuzele w tych maszynach są wyposażone w 11 lub 12 ramion, z których każde jest wyposażone w 4 podwójne palce zgrabiające. W mniejszych modelach producent zastosował oś pojedynczą, zaś w większych oś tandemową.

Jednowirnikowe zgrabiarki (seria Swadro) oferuje także firma Krone. Gama produktowa niemieckiego wytwórcy obejmuje 4 modele zawieszane o szerokości 3,5-4,6 m oraz 3 przyczepiane (3,8-4,6 m). W mniejszych modelach zastosowano 10, zaś w większych 13 ramion. Na każdym z nich zamontowano palce o grubości 10,5 mm. W konstrukcji maszyn zastosowano bieżnię krzywkową typu DuraMax, która również nie wymaga konserwacji i na którą Krone udziela 3-letniej gwarancji.

Jednowirnikowe maszyny znajdziemy także w ofercie dwóch firm wchodzących w skład międzynarodowej korporacji AGCO, którymi są Massey-Ferguson oraz Fendt. W tej gamie maszyn dostępnych jest 6 modeli o szerokości od 3,6 do 4,5 m. Są to maszyny serii RK (będące w barwach MF) i Former (oferta Fendt). W mniejszych modelach na karuzeli umieszczono 10 ramion, zaś w większych 12. Na każdym ramieniu umieszczono po 4 podwójne palce grabiące (poza najmniejszym modelem, gdzie dostępne są 3 palce). Dwa mniejsze modele to maszyny ze sztywnym zaczepem 3-punktowym. W pozostałych zastosowano układ nadążny. W modelach tych zastosowano podwozie tandemowe. Szerokość pokosu jest regulowana bezstopniowo w zakresie 0,6-1,5 m (mniejsze modele) lub 0,75-1,6 m (największy model) przez zmianę pozycji ekranu pokosu. Ekran pokosu może być składany hydraulicznie. Wysokość pracy ustawia się za pomocą mechanizmu regulacji liniowej. Oczywiście w ofercie MF-a i Fendta znajdziemy też zgrabiarki 2-, a nawet 4-karuzelowe pracujące na szerokościach nawet do 14 m.

Zgrabiarki dwukaruzelowe rodzimych producentów

Zgrabiarki z dwoma wirnikami produkowane w wariancie z centralnym odkładaniem pokosu oraz odkładaniem bocznym są dostępne w ofercie wielu producentów. Z krajowych wytwórców można wymienić firmy Pronar, SaMasz i Sipma. Maszyny te są dostępne w wersji półzawieszanej. Ramy tego typu zgrabiarek są oparte na dwukołowym podwoziu, które jest wykorzystywane także do transportu tych maszyn.

Propozycja Pronaru obejmuje 4 modele: 2 symetryczne i 2 szeregowe. Zgrabiarkami marki Pronar układającymi centralny pokos są modele ZKP 690 i ZKP 800 o maksymalnej szerokości roboczej wynoszącej 7,1 i 8 m. Wyposażone są one w dwie karuzele, na których znajduje się 11 ramion roboczych, a każde ramię wyposażone jest w 4 podwójne palce grabiące. Kopiowanie terenu umożliwiają wahliwe zawieszenie karuzel oraz tandemowy układ jezdny. Zgrabiarki wyposażono w ręczną regulację wysokości grabienia, a także hydrauliczne, synchroniczne podnoszenie i opuszczanie karuzel.

Bardzo wydajną maszyną w ofercie Pronaru jest szeregowy model ZKP900D o szerokości od 7 do 9 m regulowanej hydraulicznie. W tej maszynie dwie karuzele współpracują ze sobą przy tworzeniu jednego wałka usytuowanego z lewej strony maszyny. Każdą z dwóch karuzel wyposażono w 13 ramion grabiących. Maszyna pozwala formować wałki o szerokości od 0,6 do 1,9 m. Model ZKP900D umożliwia również tworzenie dwóch mniejszych wałków. Jest to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanym w tym celu teleskopowym ramionom, które za pomocą siłowników dwustronnego działania odsuwają karuzele od siebie.

Oferta dwukaruzelowych maszyn firmy SaMasz obejmuje modele trzech serii. W jednej z nich dostępne są modele Z2-780 i Z2-840H układające centralny pokos o szerokości 1,5-2 m. Szerokość robocza maszyn to 7,2-7,6 (model Z2-780) i 7,6-8,4 (Z2-840H). Na karuzelach zamontowano 11 ramion z 4 podwójnymi palcami.

Białostocki wytwórca oferuje także 2 modele zgrabiarek dwukaruzelowych z bocznym odkładaniem pokosu. Jednym z nich jest Duo 740, który może maksymalnie układać wały zielonki z pasa o rozpiętości 15 m. Przy podniesionym fartuchu międzywirnikowym zgrabiarka w jednym przejeździe może odkładać pokos z szerokości do 7,4 m.

Zainteresowani zgrabiarkami rodzimego producenta z pewnością powinni przyjrzeć się ofercie firmy Sipma. Propozycja tego producenta to model ZK 650 WIR oraz zgrabiarka szeregowa ZK 720 Spinner. Obie maszyny mają szerokość roboczą w przedziale 6,5-7,2 m. Zarówno w jednym, jak i w drugim modelu karuzele wyposażono w 11 ramion. Na każdym z ramion producent montuje 4 podwójne palce grabiące. Karuzele oparte są na podwoziu w układzie tandem. Rozkładanie karuzel, jak i ich regulacja szerokości pracy odbywają się hydraulicznie.

„Dwukaruzelwówki” z zagranicy

Bogatą ofertą zgrabiarek karuzelowych dysponują producenci zagraniczni. Firma Claas oferuje 5 modeli serii Liner z centralnym odkładaniem pokosu. Szerokość robocza najmniejszej maszyny to 6,2-6,8 m. Natomiast szerokość zgrabiarek z bocznym odkładaniem pokosu wynosi od 6,2-6,8 do 8,7-10 m. W konstrukcjach największych zgrabiarek tych serii producent stosuje 14 ramion, w których na każdym z nich montowane jest po 5 palców grabiących. W mniejszych modelach na jednej karuzeli znajduje się 14 ramion. Zmiana wysokości zgrabiania jest regulowana hydraulicznie. Składanie ramion odbywa się elektrohydraulicznie z wykorzystaniem terminala lub za pomocą zaworu trójdrożnego.

Dwuwirnikowe zgrabiarki dostępne są także w ofercie firmy Pottinger. Jedną z propozycji tego producenta jest zawieszana zgrabiarka TOP 612 o szerokości roboczej 5,9 m. Maszyna jest też dostępna w wersji ciągnionej. Średnią klasę, czyli ofertę dla większych obszarowo gospodarstw, tworzą maszyny TOP 702 C, 762 C oraz 762 C Classic o szerokości roboczej od 6,45-6,85 do 8,9-9,6 m. Tworzą one pokos o szerokości w zakresie od 1,2 do 2 m. Seryjnie maszyny są wyposażone w podwozie trzykołowe. Maszynę TOP 762 C można wyposażyć w podwozie pięciokołowe z osią tandemową. Propozycją dla wielkoobszarowych gospodarstw są zgrabiarki TOP 842 C oraz TOP 962 C. Maszyny te wyposażono w hydrauliczną regulację szerokości roboczej, która w modelu TOP 842 C wynosi od 7,7 m do 8,4 m, zaś w TOP 962 C od 8,9 m do 9,6 m. Hydraulicznie jest też regulowana wysokość zgrabiania. W mniejszym modelu zastosowano podwozie pięciokołowe. Natomiast w maszynie TOP 962 C jest dostępne podwozie sześciokołowe. Obie maszyny są sterowane z kabiny ciągnika za pomocą elektrycznego panelu.

Inną propozycją austriackiego producenta są zgrabiarki o bocznym odłożeniu pokosu. Całkiem niedawno do grupy maszyn serii TOP o stałej szerokości roboczej dołączyły dwie maszyny, w których szerokość jest zmienna i hydraulicznie regulowana w zakresie 3,4-6,3 m (TOP 632A) i 4,2-7,0 (TOP 692A).

Kolejnym zagranicznym wytwórcą zgrabiarek dwuwirnikowych jest firma Kuhn. Jedną z propozycji francuskiego producenta jest zawieszana maszyna GA 6501 P o szerokości roboczej od 5,65 m do 6,4 m. Jest ona alternatywą dla maszyn jednowirnikowych. Ze względu na masę zgrabiarki równą 1160 kg wymagany jest mocniejszy ciągnik lub dołożenie dodatkowego balastu na przodzie traktora. Dla większych obszarowo gospodarstw Kuhn oferuje zgrabiarki dwukaruzelowe GA 6501, GA 7501 i GA 8121, które formują wał pokosu pośrodku maszyny z szerokości roboczej od 5,4 m do 8 m. Do intensywnej pracy na dużych obszarach polecane są zgrabiarki GA 8731 i GA 9531 formujące wał pośrodku. W tych maszynach zielona masa jest zgrabiana z szerokości od 7,7 do 9,3 m. Producent oferuje dwa sposoby regulacji wysokości zgrabiania: mechaniczny, za pomocą korby lub hydrauliczny (opcjonalne wyposażenie).

Kuhn oferuje również trzy serie maszyn formujących wał z boku. Maszyna o symbolu GA 6002 formuje jeden wał zielonej masy o szerokości od 3,5 do 5,8 m lub dwa wały. W maszynach serii GA 1032 i GA 1030 szerokość zgrabiania wynosi od 6,5 do 8,8 m. Zgrabiarki te są obsługiwane za pomocą elektrycznego panelu.

Znanym zagranicznym producentem dwukaruzelowych maszyn jest firma Krone. W ofercie tego producenta dostępne są maszyny Swadro 710/26T produkowane w wersji szeregowej bez ramy centralnej. Maszyny te wyposażono w karuzele z 13 ramionami. Do szeregowych zgrabiarek dwuwirnikowych należą maszyny Swadro TS i TS Twin o szerokości zgrabiania od 6,92 do 8,2 m. Opcja Twin umożliwia formowanie dwóch wałków zebranej masy. Regulacja szerokości zgrabiania odbywa się hydraulicznie. Wysokość ustawienia grabi jest regulowana za pomocą korby lub elektrohydraulicznie z wykorzystaniem panelu elektrycznego.

Zgrabiarki giganty

Na bardzo duże obszary oferowane są zgrabiarki 4-, a nawet 6-karuzelowe. Maszyny czterokaruzelowe oferują firmy Kuhn (model GA 1531) i Krone (Swadro 1400). Zgrabiarka marki Kuhn umożliwia pracę o szerokości roboczej od 9,5 do 14,7 m. Szerokość maszyn Krone Swadro to 11-13,5 m. Maszyny te sterowane są za pomocą terminali, w tym także urządzeń ISOBUS. Z poziomu tych urządzeń operator ustala wysokość położenia ramion z palcami względem ziemi. Dla osób, które fascynuje obsługa bez elektroniki, Krone oferuje 4-wirnikową zgrabiarkę Swadro TC 1250, której szerokość robocza to 9,8-12,50 m. Największą zgrabiarką jest 6-karuzelowa maszyna Swadro 2000 o szerokości roboczej od 11 do 19 m. Formuje ona wałek o szerokości 1,5-3 m. Maszyna ta jest obsługiwana za pomocą terminala i joysticka.

Do grona producentów gigantycznych zgrabiarek dołączyła polska firma Pronar. W ofercie tego producenta jest dostępna 4-karuzelowa zgrabiarka Pronar ZKP1400. Przy wynoszącym 80 KM zapotrzebowaniu na moc ciągnika zgrabiarka pozwala na pracę w przedziale szerokości od 11,3 do 13,5 m. Maszyna jest obsługiwana za pomocą elektronicznego sterownika.