Zmiany w ciągnikach. Zetor modernizuje rozwiązania techniczne

Firma Zetor wprowadza kilka zmian w modelach Proxima, Forterra i Crystal. Oferta wzbogaca się również o kosiarkę ciągnikową Primo i miniciągnik Compax.

W Zetorach serii Proxima, Forterra i Crystal przede wszystkim wprowadzono zmiany wizualne, ale zmodernizowano też kilka rozwiązań technicznych. Wszystkie ciągniki (z wyłączeniem serii Crystal) mają teraz stylizację spójną z projektem włoskiego studia Pininfarina, które na początek dało nowy wygląd modelowi Major. Z nowym wyglądem idą też zmiany jakościowe, nowe tworzywa sztuczne i lakiery mają być bardziej trwałe i odporne na działanie promieni UV. W modelu Crystal jak na razie postanowiono zaczekać ze zmianami ponieważ, jak twierdzą przedstawiciele firmy, jego projekt jest jeszcze dość młody i ciągle podoba się klientom. We wszystkich trzech seriach dokonano zmian w kabinach. Dotyczą one oświetlenia, ale przede wszystkim układów ogrzewania i klimatyzacji, które to mają być teraz nawet o 60 proc. wydajniejsze. Nowością jest też otwierany szyberdach – do tej pory przeszklone okno dachowe nie miało funkcji otwierania. Istotne zmiany wprowadzono też w układach hamulcowych – wprowadzono specjalne hamulce wspomagające przy przednich kołach.

Szeroki zakres mocy

Seria Proxima obejmuje aktualnie modele o mocy od 75,6 do 117,2 KM dostępne w trzech wariantach wyposażenia. Podstawowa Proxima CL ma skrzynię 12/12 współpracującą z rewersem mechanicznym (tylko do 106,6 KM). Proxima GP różni się od CL tylko przekładnią 16/16 z dwustopniowym wzmacniaczem momentu. Proxima HS jako jedyna może mieć moc aż 117 KM, ponadto jej znakiem rozpoznawczym jest elektrohydrauliczny rewers i przekładnia 24/24 (3 półbiegi).

Seria Forterra to propozycja dla rolników szukających już nieco większego ciągnik. Moc w wersjach HD (przekładnia 30/30, 3 półbiegi) może osiągać nawet 147 KM. W Forterrach HSX mimo tej samej przekładni maksymalna moc to 136,2 KM. To również najwieksza moc w podstawowej Forterze CL z przekładnia 16/8.

W największym modelu Crystal w 2020 roku serce ciągnika stanowi silnik Deutz A.G. TDC 6.1 L6 o mocy 163 KM spełniający najwyższe obowiązujące normy emisji Stage V. Jest to bardzo dobrze wyposażony ciągnik, zapewniający wysoki komfort pracy. Więcej o zmianach w dużych ciągnikach Zetora napiszemy już wkrótce.

Oferta bogatsza o miniciągniki

Jak wspomnieliśmy na początku, firma Zetor rozszerza ofertę o miniciągniki oraz małe ciągnikokosiarki do utrzymania nawet dość sporych trawników. Minikosiarka samojezdna Primo ma silnik Yanmar o mocy 19 KM współpracujący bądź z mechaniczną skrzynią biegów bądź z przekładnią hydrostatyczną. Podobnie można skonfigurować miniciągnik Compax (moc od 25 do 37 KM), który w zależności od użytych opon może być wykorzystywany przy pracach komunalnych, ale też np. na trawnikach.