Zrób pellet ze słomy i ogrzej się

Podziel się

W styczniu mieliśmy okazję zobaczyć Krone Premos 5000 w akcji, fot. farmer.pl

„Przed wojną był węgiel we wiosce”, a teraz? A teraz też jest, tylko drogi. Co zrobić, by ogrzewać nieco taniej? Jedną z możliwości są maszyny produkujące pellet ze słomy, które przynajmniej teoretycznie są idealnym rozwiązaniem dla rolników. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć peleciarkę Krone Premos 5000 przy pracy. Czy ma ona sens?

Pellet ze słomy to nie jest jakaś rewolucja, której polscy rolnicy nie znają.

Jako produkt nie jest jeszcze zbyt popularny, gdyż wiele osób odnosi się do tego materiału sceptycznie i z dystansem, głównie ze względu na niższą kaloryczność względem bardziej tradycyjnych materiałów grzewczych.

Argumentem przemawiającym za ogrzewaniem słomą jest jej łatwa dostępność na wsi oraz niskie koszty wytwarzania.

Maszyny produkujące pellet ze słomy są znane od wielu lat, a krajowe firmy, takie jak Asket, oferują stacjonarny sprzęt do wytwarzania pelletu ze słomy od dawna i są znane nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Maszyny stacjonarne pracują w wielu miejscach, ale urządzeń mobilnych w Polsce jeszcze nie widzieliśmy. Nowość w Polsce Wszystko zmieniło się w tym sezonie, gdy pierwsza peleciarka typu Krone Premos 5000 odwiedziła wreszcie krajowe gospodarstwo. Trochę słomy musieliśmy przerzucić w jedną i drugą stronę, zanim niemiecka maszyna odwiedziła polską ziemię. Krone Premos 5000 wprawdzie nie jest specjalną nowością, ale jak dotąd szerokim łukiem omijała Polskę. Firma Krone zaprezentowała urządzenie już w 2015 r. Wówczas niezwykle innowacyjna maszyna otrzymała nagrodę targów Agritechnica, potem odbyły się pokazy sprzętu na polu, m.in. w 2016 r. na Węgrzech. Tak wyglądały początki, jeszcze z maszynami prototypowymi w roli głównej. Produkcja już ruszyła, ale w Polsce nie było na razie zainteresowania tym sprzętem. W tej chwili na świecie pracuje ok. 40 maszyn z zieloną koroną wymalowaną na oblachowaniu. Niektóre z nich są już własnością firm usługowych, tak jak dwa egzemplarze z Hiszpanii, które tworzą słomę z lucerny, by potem efekt ich pracy można było wysłać jako paszę do Japonii. Są też maszyny wynajmowane bezpośrednio od producenta – taka forma współpracy jest szczególnie popularna w Niemczech (choć nie tylko tam) (...).

